Länderspiel morgen Spanien vs. Deutschland: Nations-League-Kracher im Metropolitano

Nations-League-Kracher in Madrid: DFB-Frauen vor Reifeprüfung im Estadio Metropolitano

Ein echtes Highlight wartet auf die deutschen Fußballerinnen: Im Rückspiel des Nations-League-Halbfinals geht es im Estadio Metropolitano von Madrid gegen die Weltmeisterinnen aus Spanien. Bundestrainer Christian Wück sieht darin nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch eine wertvolle Erfahrung für die Entwicklung seines Teams.

Große Bühne, große Chance

Schon beim Betreten der Arena von Atlético Madrid war klar: Das wird kein gewöhnliches Spiel. Für Christian Wück ist die Partie in Madrid „etwas ganz Besonderes“ – und genau die Art von Erlebnis, an dem seine Mannschaft wachsen soll. Rund 50.000 Fans werden erwartet, die Atmosphäre ist internationaler Spitzenfußball pur. Der Bundestrainer betont, dass Auftritte in solchen Stadien ein Fingerzeig für die Zukunft seien: Wer auf Topniveau abliefert, spielt eben auch auf den großen Bühnen.

Spanischer Gegner mit Wut im Bauch

Spanien kommt mit Wucht – und mit einer klaren Botschaft. Das enttäuschende 0:0 aus dem Hinspiel soll ein Ausrutscher gewesen sein, nun wollen die Gastgeberinnen zeigen, warum sie amtierende Weltmeisterinnen sind. Auch ohne Weltfußballerin Aitana Bonmati, die mit einem Wadenbeinbruch fehlt, verfügt das Team über enorme Qualität. Deutschland muss sich also auf eine hochmotivierte Offensive einstellen, die vor heimischem Publikum Wiedergutmachung betreiben will.

UEFA Nations League Frauen 2025 - Halbfinale / Finale | | - 18:30 Spanien Frauen S U S S U - : - Deutschland Frauen U N S U U Tage Stunden Minuten Sekunden 13 Cata Coll 7 Olga Carmona 4 Irene Paredes 16 M. Leon 2 Ona Batlle 14 Laia Aleixandri 11 Alexia Putellas 22 V. Lopez 9 Esther González 19 Eva Navarro 8 Mariona Caldentey 1 Ann-Katrin Berger 17 Franziska Kett 4 Rebecca Knaak 5 Janina Minge 7 Giulia Gwinn 20 Eren Senß 9 Sophia Nüsken 19 Klara Bühl 22 Jule Brand 15 Selina Cerci 16 Nicole Anyomi

UEFA Nations League Spielplan im Finale

20:30 Deutschland Frauen 0 0 Spanien Frauen 18:30 Spanien Frauen - - Deutschland Frauen

Taktisch bereit – DFB-Team bleibt mutig

Christian Wück kann personell aus dem Vollen schöpfen. Selbst Nicole Anyomi, zuletzt leicht angeschlagen, ist wieder fit. Auch die Spielidee steht: Mutig bleiben, vorne anlaufen, aktiv gegen den Ball. Mittelfeldspielerin Elisa Senß kündigt an, dass man trotz des Drucks auswärts an der eigenen Linie festhält: „Wir hatten ein gutes Pressing, waren griffig in den Zweikämpfen – genau das wollen wir wieder auf den Platz bringen.“ Das Ziel ist klar: Die Basis legen, Chancen erarbeiten und dann das Finale klarmachen.

Entscheidungsspiel mit Signalwirkung

Das Spiel in Madrid ist mehr als ein Halbfinale. Es ist ein Test für den Reifegrad dieser deutschen Mannschaft. Die Kulisse, die Gegnerinnen, der Druck – all das gehört zur Ausbildung auf Topniveau. Gelingt der Sprung ins Finale, wäre das ein starkes Statement. Doch auch unabhängig vom Ergebnis zählt hier jede Minute: für die Entwicklung, für die Zukunft, für das große Ziel, dauerhaft auf solchen Bühnen mitzuspielen.