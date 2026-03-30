Live im TV? ARD, ZDF oder RTL: Wo kommt Deutschland vs. Ghana?

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am 30. März in der MHPArena Stuttgart ein Testspiel gegen Ghana – Anstoß ist um 20.45 Uhr. ARD, ZDF oder RTL? Die Übertragungsrechte der deutschen Länderspiele liegen üblicherweise bei den öffentlich-rechtlichen Sendern oder RTL. Heute zeigt die ARD die Partie live im Ersten und kostenlos in der ARD-Mediathek, während DAZN das Spiel im LIVE-STREAM in der Schweiz und Österreich anbietet. Die Partie ist Teil der März-Länderspielphase, in der Deutschland zwei Testspiele zur Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 austrägt. Für Zuschauer in Deutschland ist die ARD die Anlaufstelle, Fans in der Schweiz und Österreich sehen die Übertragung auf DAZN.

Deutschland vs. Ghana: Das Spiel im Überblick

Spiel Deutschland – Ghana Wetttbewerb Internationales Freundschaftsspiel Datum 30.03.2026 Anstoß 20.45 Uhr Stadion MHPArena, Stuttgart

Ursprüngliche Planung: Elfenbeinküste gestrichen, Ghana übernimmt

Ursprünglich war für den 30. März ein Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste vorgesehen. Nachdem die beiden Nationen bei der Auslosung der WM-Vorrunde in einer Gruppe gelandet sind, wurde entschieden, das Spiel in dieser Form nicht auszutragen.

Stattdessen heißt der Gegner der DFB-Elf nun Ghana. Die Umplanung ist Teil der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2026 und soll sportlich sinnvolle Tests gegen qualifizierte Gegner sichern.

Länderspiele Schweiz 3 4 Deutschland Länderspiele Deutschland - - Ghana

Länderspiele 2026 | MHPArena | - 20:45 Deutschland S S S S S - : - Ghana S S S N N Tage Stunden Minuten Sekunden 12 Alexander Nübel 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 16 Angelo Stiller 8 Leon Goretzka 20 Serge Gnabry 17 Florian Wirtz Lennart Karl 11 Nick Woltemade 1 L. Zigi 7 I. Fatawu 23 A. Djiku 3 Caleb Yirenkyi 4 Jonas Adjei Adjetey 8 K. Sibo 5 Thomas Partey 9 J. Ayew 19 P. Adu 11 Antoine Semenyo R. Königsdörffer

Ghana hat sich ebenfalls für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Die Black Stars treffen dort in der Gruppe L auf England, Kroatien und Panama. Vor diesem Hintergrund ist das Spiel gegen Deutschland ein echter Härtetest für beide Teams.

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Trainerteam Ghana: Otto Addo und die BVB-Verbindung

Trainiert wird Ghana von Otto Addo, der bereits in verschiedenen Funktionen beim Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund tätig war. Addo bringt Erfahrung aus der Bundesliga und internationaler Arbeit mit.

Gemeinsam mit Edin Terzic führte er den BVB als Co-Trainer zum Sieg des DFB-Pokals im Jahr 2021. Die Verbindung zu Borussia Dortmund bleibt ein charakteristisches Element in Addos Trainerbiografie.

Historie: Deutschland gegen Ghana zuletzt bei der WM 2014

Deutschland und Ghana standen sich zuletzt in der Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 gegenüber. Auf dem Weg zum WM-Titel spielte das DFB-Team gegen die Black Stars damals 2:2. Dieses Ergebnis bleibt das letzte direkte Duell zwischen den beiden Nationen.

Wo läuft das Länderspiel Deutschland vs. Ghana im TV und LIVE-STREAM?

In Deutschland werden alle Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft im TV und LIVE-STREAM ausgestrahlt. Die Übertragungsrechte dafür liegen in der Regel bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF oder aber beim TV-Sender RTL. Zuschauer sollten die Hinweise zu den Übertragungsrechten beachten, da sich Rechteverteilungen saisonal ändern können.

Darüber hinaus zeigt auch der Streamingdienst DAZN die Spiele des DFB-Teams im LIVE-STREAM, das allerdings nur in den Nachbarländern in der Schweiz und Österreich verfügbar ist. Für Nutzer in Deutschland bleibt die öffentlich-rechtliche Ausspielung die primäre Quelle.

Deutschland gegen Ghana im Ersten: Die ARD zeigt das Länderspiel im Free-TV und kostenlosen LIVE-STREAM

Das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Ghana wird am 30. März live in der ARD Sportschau übertragen. Das Erste zeigt die Partie im deutschen Free-TV sowie im kostenlosen LIVE-STREAM in der ARD-Mediathek.

Los geht’s um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung aus der Stuttgarter MHPArena. Wie gewohnt wird Bastian Schweinsteiger bei der ARD als Experte mit dabei sein, kommentiert wird das Spiel von Philipp Sohmer. Die ARD setzt damit auf bewährte Experten und journalistische Vor- und Nachbereitung der Partie.

Liveticker heute Deutschland gegen Ghana

16:00 Uhr Deutschland spielt heute wieder in den blauen DFB Away Trikots Die deutsche Nationalmannschaft hält an ihrem neuen Glücksbringer fest: Wenn die DFB-Elf am Montagabend in der ausverkauften Stuttgarter Arena aufläuft, erstrahlt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann* erneut im neuen blauen Auswärtstrikot von Ausrüster adidas. Bereits am Freitag feierte das WM-Jersey beim spektakulären 4:3-Sieg gegen die Schweiz eine rundum erfolgreiche Premiere. Nun soll der frische Look auch im Duell gegen den viermaligen Afrikameister und WM-Teilnehmer Ghana für den nächsten Heimsieg sorgen.

15:30 Uhr Wie wird Ghana auftreten? Nach der 1:5 Pleite gegen ein starkes Österreich, will Ghana heute zeigen, was es kann. Das könnte gefährlich werden für Deutschland. Wir sind gespannt!