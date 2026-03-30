Länderspiel im TV heute: ARD, ZDF oder RTL: Wo kommt Deutschland vs. Ghana?

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Deutschland vs. Ghana: Das Spiel im Überblick
- 2 Ursprüngliche Planung: Elfenbeinküste gestrichen, Ghana übernimmt
- 3 Trainerteam Ghana: Otto Addo und die BVB-Verbindung
- 4 Historie: Deutschland gegen Ghana zuletzt bei der WM 2014
- 5 Deutschland gegen Ghana im Ersten: Die ARD zeigt das Länderspiel im Free-TV und kostenlosen LIVE-STREAM
- 6 Liveticker heute Deutschland gegen Ghana
Deutschland vs. Ghana: Das Spiel im Überblick
|Spiel
|Deutschland – Ghana
|Wetttbewerb
|Internationales Freundschaftsspiel
|Datum
|30.03.2026
|Anstoß
|20.45 Uhr
|Stadion
|MHPArena, Stuttgart
Ursprüngliche Planung: Elfenbeinküste gestrichen, Ghana übernimmt
Ursprünglich war für den 30. März ein Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste vorgesehen. Nachdem die beiden Nationen bei der Auslosung der WM-Vorrunde in einer Gruppe gelandet sind, wurde entschieden, das Spiel in dieser Form nicht auszutragen.
Stattdessen heißt der Gegner der DFB-Elf nun Ghana. Die Umplanung ist Teil der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2026 und soll sportlich sinnvolle Tests gegen qualifizierte Gegner sichern.
Ghana hat sich ebenfalls für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Die Black Stars treffen dort in der Gruppe L auf England, Kroatien und Panama. Vor diesem Hintergrund ist das Spiel gegen Deutschland ein echter Härtetest für beide Teams.
Trainerteam Ghana: Otto Addo und die BVB-Verbindung
Trainiert wird Ghana von Otto Addo, der bereits in verschiedenen Funktionen beim Hamburger SV, Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund tätig war. Addo bringt Erfahrung aus der Bundesliga und internationaler Arbeit mit.
Gemeinsam mit Edin Terzic führte er den BVB als Co-Trainer zum Sieg des DFB-Pokals im Jahr 2021. Die Verbindung zu Borussia Dortmund bleibt ein charakteristisches Element in Addos Trainerbiografie.
Historie: Deutschland gegen Ghana zuletzt bei der WM 2014
Deutschland und Ghana standen sich zuletzt in der Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 gegenüber. Auf dem Weg zum WM-Titel spielte das DFB-Team gegen die Black Stars damals 2:2. Dieses Ergebnis bleibt das letzte direkte Duell zwischen den beiden Nationen.
Wo läuft das Länderspiel Deutschland vs. Ghana im TV und LIVE-STREAM?
In Deutschland werden alle Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft im TV und LIVE-STREAM ausgestrahlt. Die Übertragungsrechte dafür liegen in der Regel bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF oder aber beim TV-Sender RTL. Zuschauer sollten die Hinweise zu den Übertragungsrechten beachten, da sich Rechteverteilungen saisonal ändern können.
Darüber hinaus zeigt auch der Streamingdienst DAZN die Spiele des DFB-Teams im LIVE-STREAM, das allerdings nur in den Nachbarländern in der Schweiz und Österreich verfügbar ist. Für Nutzer in Deutschland bleibt die öffentlich-rechtliche Ausspielung die primäre Quelle.
Deutschland gegen Ghana im Ersten: Die ARD zeigt das Länderspiel im Free-TV und kostenlosen LIVE-STREAM
Das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und Ghana wird am 30. März live in der ARD Sportschau übertragen. Das Erste zeigt die Partie im deutschen Free-TV sowie im kostenlosen LIVE-STREAM in der ARD-Mediathek.
Los geht’s um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung aus der Stuttgarter MHPArena. Wie gewohnt wird Bastian Schweinsteiger bei der ARD als Experte mit dabei sein, kommentiert wird das Spiel von Philipp Sohmer. Die ARD setzt damit auf bewährte Experten und journalistische Vor- und Nachbereitung der Partie.
Liveticker heute Deutschland gegen Ghana
Deutschland spielt heute wieder in den blauen DFB Away Trikots
Die deutsche Nationalmannschaft hält an ihrem neuen Glücksbringer fest: Wenn die DFB-Elf am Montagabend in der ausverkauften Stuttgarter Arena aufläuft, erstrahlt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann* erneut im neuen blauen Auswärtstrikot von Ausrüster adidas. Bereits am Freitag feierte das WM-Jersey beim spektakulären 4:3-Sieg gegen die Schweiz eine rundum erfolgreiche Premiere. Nun soll der frische Look auch im Duell gegen den viermaligen Afrikameister und WM-Teilnehmer Ghana für den nächsten Heimsieg sorgen.
Wie wird Ghana auftreten?
Nach der 1:5 Pleite gegen ein starkes Österreich, will Ghana heute zeigen, was es kann. Das könnte gefährlich werden für Deutschland. Wir sind gespannt!
Um 20:45 Uhr geht es los
Heute im 2.Länderspiel des Jahres geht es um eine gute Stimmung mitnehmen in die WM-Vorbereitung, das gilt für beide Teams. Am 12.Mai wird Bundestrainer Nagelsmann seinen DFB-Kader für die WM bekanntgeben. Erst danach gibt es nochmals 2 Länderspiele für Deutschland.