Länderspiel heute: Mexiko gegen Deutschland – Alles Wissenswerte

Mexiko gegen Deutschland – alles was du wissen musst

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft heute – am Mittwoch, den 18. Oktober 2023 – beim Auswärtsspiel in Pittsburgh (Pennsylvania) auf die mexikanische Nationalmannschaft. Das DFB-Team war zuletzt besser drauf und könnte heute wieder einen Sieg davontragen. Allerdings ist Mexiko ein kniffliger Gegner. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt auf Kontinuität und das Leistungsprinzip. Das Live-Fußballspiel Mexiko gegen Deutschland kommt in der Nacht um 2:00 Uhr. Die Live-Übertragung kann man ab 1:45 Uhr bei ARD im Fernsehen und im Internet ansehen.

Die wichtigste Neuigkeit vor dem Länderspiel gegen Mexiko ist die Vergabe des Kapitänsamts an Ilkay Gündogan, der seine Sache zuletzt richtig gut gemacht hat. Vor allem auf dem Platz trat der Superstar des europäischen Fußballs als Leader auf und trieb das Team nach vorne. Das zeigte sich zuletzt beim 1:1 gegen die USA, wo Gündogan im Strafraum auftauchte und den Ausgleich erzielte. Der Mittelfeldstratege von Barca war in den letzten 4 Partien bereits Spielführer der Nationalmannschaft und soll nun weiterhin die schwarz-rot-goldene Armbinde tragen.

Deutschland Länderspiel – Wo wird heute Fußball live übertragen?

Das Fußball-Freundschaftsspiel Mexiko gegen Deutschland wird live im Fernsehen bei ARD übertragen. Außerdem kann man online bei ARD im Livestream mit dabei sein – dort wird das Länderspiel im Nachhinein abrufbar sein, sodass man das Spiel später noch in voller Länger schauen kann. Die Partie beginnt nämlich mitten in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, den 18. Oktober 2023, um 2:00 Uhr. Die Vorberichte aus Pittsburgh mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger beginnen um 1:45 Uhr. Der Kommentator der Begegnung ist Tom Bartels.

Fußball heute – Welche Fußballspiele finden heute statt?

Neben dem Fußballspiel Mexiko gegen Deutschland finden am 17.10.23 noch 7 Spiele in den UEFA European Qualifiers 2023 statt – unter anderem mit England und Ungarn. Zudem gibt es das Testspiel zwischen den EM-2024-Teilnehmern Frankreich und Schottland.

Länderspiel: Mexiko gegen Deutschland

Das Länderspiel Mexiko gegen Deutschland hat Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen 2. Auftritt und hat die Möglichkeit zum 2. Mal zu gewinnen. Allerdings stellt das mexikanische Team eine andere Herausforderung da als zuletzt die USA, sodass sich das deutsche Team etwas umstellen muss. Im Vorfeld des Spiels bestimmte der Bundestrainer den neuen Kapitän Gündogan und erklärte, dass für jeden Spieler das Leistungsprinzip gilt.

Wer gewinnt?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gilt als Favorit bei den Buchmachern mit einer Wettquote von 1.66, wohingegen Mexiko auf eine Quote von 4.50 kommt. Zudem hat Deutschland den höheren Gesamtmarktwert und die bessere Länderspielbilanz gegen Mexiko. Allerdings liegt Mexiko auf der FIFA-Weltrangliste 3 Plätze vor Deutschland auf dem 12. Rang und konnte das letzte Aufeinandertreffen für sich entscheiden.

Wer spielt heute für Deutschland?

Deutschlands Bundestrainer Nagelsmann sucht mit Blick auf die Heim-EM 2024 eine Stammelf und könnte beim Mexiko-Spiel auf einigen Positionen rotieren. So gut wie sicher ist, dass ter Stegen Rüdiger, Gündogan und Sané in der Startelf stehen. Darüber hinaus gibt es einige Nationalspieler, die derzeit gut drauf sind und im Verein starke Leistungen abrufen wie Groß oder Hofmann.

Mögliche Deutschland Aufstellung

ter Stegen – Süle, Hummels, Rüdiger, Raum – P. Groß, Gündogan – Musiala, Hofmann – L. Sané, Füllkrug

Wer spielt heute für Mexiko?

Die mexikanische Nationalmannschaft könnte in einem 4-3-3 agieren, wobei die bekanntesten Spieler im Angriff spielen – Edson Alvarez, Lozano und Gimenez sind die wertvollsten Stürmer. Außerdem steht mit Ochoa ein sehr erfahrener Mann im Tor.

Mögliche Mexiko Aufstellung

Ochoa – Gallardo, Vasquez, Montes, K. Alvarez – Romo, Ed. Alvarez, Chavez – Lozano, Gimenez, Huerta