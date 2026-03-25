Länderspiel gegen Schweiz: Kapitän Xhakas emotionale Geschichte

Granit Xhaka zeigte sich in einem TV-Interview unerwartet emotional und wischte sich Tränen aus dem Gesicht – die „Tränen des Granit“ werden zum Gesprächsthema kurz vor dem Länderspiel gegen Deutschland. Der 33-jährige Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft spricht offen über eine harte Kindheit und die Opfer seiner Eltern, die vor dem Krieg im Kosovo geflohen sind. Trotz der emotionalen Offenbarungen bleibt Xhaka auf dem Platz der kompromisslose Leader, der grätscht, wühlt und kämpft. Das Gespräch, das über die Kanäle der Premier League verbreitet wurde, fällt nur wenige Tage vor dem Duell am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Basels Stadion und wirft auch die Frage nach seinem Einsatz nach kürzlich überstandener Knöchelverletzung auf.

Xhaka als kompromissloser Leader

Granit Xhaka gilt auf dem Platz als unverwüstlicher Leader: „Xhaka wühlt, Xhaka grätscht, Xhaka kämpft.“ Sein geradliniges, kompromissloses Spiel macht ihn zum Anker im Mittelfeld und zum verlängerten Arm von Nationaltrainer Murat Yakin. Gleichzeitig hat der langjährige Bundesligaprofi seit vergangenem Sommer beim AFC Sunderland in der Premier League eine neue sportliche Heimat gefunden. Als Sechser organisiert er Ballgewinne und Kontrolle, agiert taktisch reif und bringt Stabilität in Ballbesitz- und Defensivphasen.

Das emotionale TV-Interview

In einem viel zitierten und emotionalen Gespräch wischte sich Xhaka Tränen aus dem Gesicht und sagte: „Man vergisst nie, woher man kommt“. Das Interview wurde über die Kanäle der Premier League verbreitet und sorgt kurz vor dem Duell gegen Deutschland am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in dessen Basler Heimat fast zwangsläufig für Gesprächsstoff. Der Moment zeigt eine private Seite des Kapitäns, die im Kontrast zu seinem kompromisslosen Auftreten auf dem Platz steht. Dennoch unterstreicht das Statement seine Identifikation mit Herkunft und Haltung.

Harte Kindheit und Herkunft

Xhaka erzählt offen von der schwierigen Familiengeschichte: Seine Eltern waren vor dem Krieg im Kosovo geflüchtet, er selbst kam in der Schweiz auf die Welt und wuchs in einem Umfeld harter Arbeit auf. „Weil meine Eltern so viel gearbeitet haben, um uns zu geben, was wir wollten, und um uns dorthin zu bringen, wo wir heute sind, waren mein Bruder und ich oft lange allein“, sagt Xhaka im Interview. Er und seine beiden Geschwister seien im Alter von vier, fünf und sechs Jahren manchmal bis zu 18 Stunden alleine gewesen; der Haustürschlüssel sei ihm anvertraut worden.

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Vom FC Basel zur Nati: Frühe Entwicklung und Rekorde

Granit Xhaka durchlief die Jugendmannschaften beim FC Basel und wurde früh zum Taktgeber im Mittelfeld, ehe er im Alter von 18 Jahren in der Schweizer Nationalmannschaft debütierte. „Wenn du an etwas glaubst und hart arbeitest, dann kannst du es auch erreichen“, sagt der 33-Jährige heute und unterstreicht damit seinen Werdegang. Mit inzwischen 143 Länderspielen ist Xhaka längst Rekordnationalspieler seines Landes und eine feste Konstante in der „Nati“. Die Neue Zürcher Zeitung nannte den viermaligen Fußballer des Jahres den „vielleicht besten Schweizer Fußballer der Geschichte“.

Erfolge in Deutschland und Entwicklung bei Bayer Leverkusen

Seine bislang größten Erfolge feierte Xhaka in Deutschland: Mit seinem geradlinigen und kompromisslosen Spiel hatte der Sechser großen Anteil an Bayer Leverkusens märchenhafter Double-Saison 2024. Während Super-Dribbler Florian Wirtz und Trainer Xabi Alonso meist die Schlagzeilen gehörten, galt Xhaka als Mastermind im defensiven Mittelfeld. Seine zuvor beim FC Arsenal ins Stocken geratene Karriere nahm durch die Zeit in Leverkusen neuen Schwung, seitdem wirkt Xhaka gereifter und klarer. Die Erfahrung in der Bundesliga prägt weiterhin seine Rolle als Führungsspieler.

Verletzung, Trainerstimme und Einsatzfrage gegen Deutschland

Zuletzt überstand Xhaka eine Knöchelverletzung, sodass die Einsatzfrage vor dem Duell mit Deutschland offen ist. Nationaltrainer Murat Yakin betonte, dass er seinen Kapitän in den Spielen gegen das DFB-Team und vier Tage später gegen Norwegen brauche, fügte aber hinzu: „Aber wie lange er spielen wird, werden wir noch absprechen.“ Der dreifache Familienvater steht (auch) im Nationalteam für Konstanz und Kontrolle und soll, sofern belastbar, die Struktur im Mittelfeld geben. Ob Xhaka gegen Deutschland von Beginn an aufläuft oder eine Teilzeitrolle übernimmt, wird sich in den taktischen Absprachen und dem Mannschaftstraining entscheiden.