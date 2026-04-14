Warum wird das 2.Länderspiel DFB-Frauen vs. Österreich nur im Livestream und nicht im Free-TV gezeigt?

Während am Dienstagabend das 1.Länderspiel der Fußball Nationalmannschaft im ZDF gezeigt wird, wird das zweite Auswärtsspiel der DFB-Frauen gegen Österreich am 18. April wird nicht im Free-TV zu sehen sein, sondern nur im Livestream der ARD. Für die Familie von Jule Brand bedeutet das einmal mehr etwas mehr Organisation am Bildschirm – und bei ihrer Ankündigung vor dem nächsten Doppelpack in der WM-Qualifikation konnte die 23-Jährige nur schmunzeln.

WM-Qualifikation der Frauen Deutschland Frauen - - Österreich Frauen

„Bei meinen Großeltern wird es ein bisschen schwierig, das Spiel zu gucken. Das müssen meine Geschwister dann immer einstellen, da gibt es immer ein bisschen Stress“, sagte die Angreiferin.

Und auch die Erfolge in der Women’s Champions League ändern daran nichts: Das Duell in Ried beginnt um 18.00 Uhr und läuft auf sportschau.de, während das Heimspiel gegen den Nachbarn am Dienstag in Nürnberg um 18.15 Uhr im ZDF übertragen wird.

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Liveticker heute Deutschland Österreich

17:44 Uhr Die offizielle Aufstellung ist da! Bundestrainer Christian Wück wechselt im Vergleich zur letzten Qualifikationspartie im März gegen Norwegen (4:0) auf einer Position: Linda Dallmann startet für Carlotta Wamser. Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren: Die deutsche Startelf: Berger – Knaak, Minge, Gwinn (K), Endemann, Nüsken, Dallmann, Kett, Anyomi, Senß, Brand.

15:10 Uhr Ein Sieg wäre fast schon die WM-Qualifikation! Gewinnt Deutschland heute und am Samstag, wäre man mit 12 Punkten nach 4 Spielen ganz oben. Abhängig wie Norwegen gegen Slowenien spielt, könnte das schon die Vorentscheidung sein.

22:35 Uhr Anpfiff Bundestrainer Christian Wück in der DFB Pressekonferenz nach de rFrage des Wm Titels: „Die ersten Schritte sind gemacht und wir sind auf einem guten Weg. Wir haben aber auch zweimal erfahren müssen, dass Fußball nicht planbar ist. Wir haben gegen Spanien zweimal gemerkt, dass noch ein bisschen was fehlt. Es ist alles möglich, doch wir haben auch noch jetzt Aufgaben vor uns, auf die wir uns erstmal konzentrieren müssen.“

18:27 Uhr Morgen um 18:15 Uhr geht es los In knapp 24 Stunden schalten wir ZDF ein – dann läuft live aus Nürnberg die TV-Übertragung. Das ZDF begleitet die Begegnung live aus Nürnberg mit Katja Streso in der Moderation. Als Expertin ordnet Kathrin Lehmann das Geschehen ein, den Kommentar übernimmt Claudia Neumann.

Brand fordert Fokus auf die Aufgaben in der WM-Qualifikation

Sportlich will sich die deutsche Nationalmannschaft nicht von der Übertragungssituation ablenken lassen. „Es sind wichtige Spiele, die wollen wir auf jeden Fall gewinnen“, betonte Brand. Nach den Erfolgen gegen Slowenien (5:0) und in Norwegen (4:0) zum Start Anfang März führt Deutschland die Gruppe A4 auf dem Weg zur Endrunde 2027 in Brasilien an.

Auch wenn der Auftakt in die Mission WM bislang souverän verlief, sieht die Offensivspielerin von OL Lyonnes noch Luft nach oben. „Die Ergebnisse haben gestimmt“, sagte sie, die Mannschaft habe zudem „sehr ruhig“ und mit Übersicht gespielt. Dennoch könne das Team noch mehr Torchancen herausspielen und „den letzten Pass nochmal konsequenter spielen“.

Österreich reist zwar als Tabellenletzter ohne Punkt an, doch Brand erwartet dennoch ein hartes Stück Arbeit. „Österreich wird es uns sehr schwer machen, deshalb müssen wir als Team gut funktionieren“, erklärte sie. Entscheidend sei, dass die DFB-Frauen ihre Leistung auf den Platz brächten und „von der ersten Minute an da sind“.

Warum das ZDF dem Frauenfußball nicht hilft

Auch auf Vereinsebene sorgt die TV-Praxis für Frust. Krimis, Ernährungstipps und ein Trödelmagazin waren dem ZDF in dieser Saison offenbar spannender als die besten Spiele des europäischen Frauenfußballs. Der Sender hätte in der Women’s Champions League im Viertelfinale gleich mehrere Top-Partien live zeigen können, verzichtete aber komplett.

So blieben sowohl Wolfsburgs Sensationssieg gegen Lyon (1:0) als auch das dramatische Rückspiel-Aus nach Verlängerung mit 0:4 in Lyon außen vor. Gleiches gilt für die beiden Last-Minute-Erfolge des FC Bayern gegen Manchester United (3:2 und 2:1). Im Internet stellt das ZDF lediglich kurze Zusammenfassungen bereit.

Die Folge: Die breite Öffentlichkeit bekommt weiterhin nur eingeschränkt mit, wie sich der deutsche Frauenfußball auch auf Klubebene wieder an die europäische Spitze spielt. Wer die Partien sehen will, braucht ein Abo von Disney+ und muss online einschalten – für Klubs und Spielerinnen ein Verlust an Aufmerksamkeit, eine Enttäuschung und ein Zeichen von fehlendem Respekt. Endgültig gestoppt ist die Entwicklung nicht, Ende April und Anfang Mai steht für die Bayern das Halbfinale gegen Barcelona an, vielleicht zeigt das Zweite dann doch einmal etwas.