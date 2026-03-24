Länderspiel gegen Deutschland: HSV-Stürmer Königsdörffer für Ghana nachnominiert

HSV-Stürmer Königsdörffer wurde von Ghanas Nationaltrainer Otto Addo nachnominiert. Die Black Stars gaben die Nominierung am Dienstag bekannt, nachdem zwei Angreifer verletzungsbedingt ausgefallen waren. Königsdörffer soll noch am Nachmittag in Wien erstmals mit dem ghanaischen Team trainieren und erhält damit die Chance, sich für einen Kaderplatz zur WM zu empfehlen. In den kommenden Tagen stehen Testpartien in Wien (Freitag, 18.00 Uhr/DAZN) und gegen Deutschland in Stuttgart (drei Tage später, 20.45 Uhr/ARD) auf dem Programm.

Nachnominierung: Königsdörffer in Ghanas Aufgebot

Ransford Königsdörffer vom Hamburger SV wurde von Nationaltrainer Otto Addo in das ghanaische Aufgebot nachnominiert. Die Black Stars veröffentlichten die Entscheidung am Dienstag. Damit steigt der HSV-Angreifer kurzfristig in das Trainingslager und die Testspiele ein.

Addo reagiert auf Ausfälle von Williams und Thomas-Asante

Otto Addo reagierte mit der Nominierung auf den verletzungsbedingten Ausfall von Inaki Williams (Athletic Bilbao) und Brandon Thomas-Asante (Coventry City). Die Übungsleiter der Black Stars mussten ihr Angriffspersonal kurzfristig umbauen. Königsdörffer rückt als direkte Reaktion auf diese Lücken nach.

Erstes Training in Wien

Königsdörffer soll am Nachmittag in Wien erstmals mit dem Team trainieren und in das Mannschaftstraining eingebunden werden. In der österreichischen Hauptstadt bestreiten die Black Stars am Freitag ihren ersten Test im aktuellen Länderspielfenster. Das Spiel in Wien wird um 18.00 Uhr angepfiffen und bei DAZN übertragen. Gleichzeitig dient die Partie als wichtige Vorbereitung und Sichtungsmaßnahme für Trainer und Teamverantwortliche.

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Test gegen Deutschland in Stuttgart

Drei Tage nach dem Spiel in Wien trifft Ghana in Stuttgart auf die deutsche Nationalmannschaft; Anstoß ist um 20.45 Uhr, die Partie läuft im Ersten (ARD). Im ghanaischen Kader stehen neben Königsdörffer weitere Akteure aus Deutschland: die Bundesliga-Profis Derrick Köhn (Union Berlin) und Jonas Adjetey (VfL Wolfsburg) sowie Zweitliga-Spieler Patric Pfeiffer (Darmstadt 98). Der Test in Stuttgart bietet den Black Stars die Möglichkeit, sich gegen einen hochkarätigen Gegner zu messen und taktische Optionen zu prüfen.

Königsdörffers Ziel: Kaderplatz für die WM

Der HSV-Angreifer will sich, wie seine Teamkollegen, für einen Platz im ghanaischen WM-Kader empfehlen. Die Weltmeisterschaft findet diesen Sommer in den USA, Mexiko und Kanada statt, und Königsdörffer hofft, durch starke Auftritte im Teamtraining und in den Testspielen den Nationaltrainer zu überzeugen. Ein erfolgreicher Auftritt in Wien und gegen Deutschland könnte seine Chancen auf die Reise zur WM erhöhen.

Bisherige Länderspiele und DFB-Vergangenheit

Seine letzte von bisher sechs Partien für Ghana bestritt er Ende 2024. In der U20 und U21 hatte der heutige HSV-Angreifer noch für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) gespielt.