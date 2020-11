Länderspiel Fußball heute – Wie wird Deutschland heute spielen? (Update 19:45 Uhr)

Die Aufstellung Testspiel Deutschland gegen Tschechien

Heute um 20:45 Uhr ist Anpfiff zum Freundschaftsspiel zwischen der deutschen Fußballnationalmannschaft und der Tschechischen Nationalmannschaft. Vor leeren Rängen in der Red Bull Arena von Leipzig wird der Bundestrainer Löw mit einer arg dezimierten Mannschaft auflaufen. Im 1.Training am Montag konnte er mit lediglich sieben Feldspielern und einem Torwart seines DFB Kaders trainieren – das zeigt den Stand der Dinge in der deutschen Nationalmannschaft.

Länderspiel Fußball heute: Jogi Löw vor dem Testspiel heute Abend.(Foto AFP)

Wie wird Deutschland heute spielen?

Wie Bundestrainer Löw gestern bei der DFB Pressekonferenz verlauten ließ, würde er auf viele jungen Spieler zurückgreifen, unter anderem bekämen die drei Debütanten Philipp Max, Ridle Baku und Felix Uduokhai wahrscheinlich eine Chance.

Wer wird im Tor stehen bei Deutschland?

Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt wird das deutsche Tor hüten, so der Bundestrainer gestern. Er habe weiterhin eine Chance verdient, doch die Nummer 1 sei natürlich Manuel Neuer. Dies erkenne Trapp auch an, so er selbst in der Pressekonferenz.

Das Problem: Die Abwehr lässt zuviele Tore zu

Ohne Hummels und Boateng wird es auch heute Abend gehen müssen. DEr Bundestrainer ließe zwar noch eine Tür offen, aber auch nur, wenn Führungsspieler vor der EM im nächsten Sommer ausfallen sollten. Neun Gegentore in den letzten fünf Länderspielen, die Probleme in der Defensive sind groß. Ob Viererkette oder Dreierkette – an der Defensive muss der Bundestrainer arbeiten. Derzeit spielt man mit einer Dreierkette relativ offensiv. Mit Süle, Rüdiger und Ginter habe man eigentlich das Team gefunden, doch Süle fällt aus wegen Corona. Heute werden dann wohlk Rüdiger, Koch und Tah in der Dreierkette auflaufen.

Das Mittelfeld und der Sturm

Spielt man 3-4-4 werden heute wohl Max, Neuhaus, Gündogan und Henrichs im Mittelfeld auflaufen, vorne sollten Brandt, Waldschmidt und Hofmann stürmen. Also ein Team, welches so nie wieder auflaufen wird, wie so oft in den Testspielen.

Aufstellung Deutschland – Tschechien

UPDATE: Gegen 19:45 Uhr wird es die Aufstellung geben, so wird Deutschland spielen:

1 Trapp – 2 Koch, 5 Tah, 7 Neuhaus, 10 Brandt, 11 Waldschmidt, 13 Baku, 16 Rüdiger, 19 Max, 20 Hofmann, 21 Gündogan (C).