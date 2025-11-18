Länderspiel Einschaltquoten: ZDF feiert TV-Erfolg: 9,68 Mio. sehen DFB-Kantersieg gegen Slowakei

WM-Quali bringt Top-Quote: ZDF punktet mit DFB-Sieg gegen Slowakei

Die deutsche Nationalmannschaft sorgt nicht nur sportlich für Schlagzeilen – auch im Fernsehen sind die Auftritte der DFB-Elf ein Quotengarant. Besonders das 6:0 gegen die Slowakei überzeugte nicht nur auf dem Rasen, sondern auch vor den Bildschirmen. Das ZDF durfte sich über starke Zuschauerzahlen freuen – und liegt damit in der Jahreswertung ganz vorne mit dabei.

Fast 10 Millionen Fans sehen Kantersieg in Leipzig

9,68 Millionen Zuschauer verfolgten am Montagabend das letzte und entscheidende Spiel der deutschen Nationalmannschaft auf dem Weg zur WM-Teilnahme. Der klare Erfolg gegen die Slowakei bescherte dem ZDF die zweitbeste Quote des Jahres im Männer-Fußball. Nur das Nations-League-Halbfinale gegen Portugal zog mit 9,99 Millionen noch mehr Menschen vor die TV-Geräte.

Auch der Marktanteil war bemerkenswert: 38,0 Prozent aller Fernsehenden entschieden sich für das ZDF. Besonders auffällig war der Erfolg bei den 14- bis 49-Jährigen – hier lag der Marktanteil bei starken 45,9 Prozent, was rund 2,42 Millionen Zuschauer in dieser Zielgruppe entspricht.

Vergleich mit RTL: ZDF klar vorne

Zum Vergleich: Das Qualifikationsspiel gegen Luxemburg drei Tage zuvor wurde bei RTL übertragen – durchschnittlich schalteten dort 7,64 Millionen Fans ein. Der Marktanteil lag bei 34,9 Prozent und damit deutlich unter dem ZDF-Wert vom Montagabend. Auch wenn beide Spiele sportlich überzeugten, war das öffentliche Interesse am „Finale“ gegen die Slowakei spürbar höher.

Frauen-EM bleibt unangefochtene Spitze

Trotz der starken Werte für das ZDF: An die bisherige Bestmarke im Fußball-TV 2025 kam das Spiel nicht heran. Die Niederlage der DFB-Frauen im EM-Halbfinale gegen Spanien lockte im Sommer 14,26 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme der ARD – ein Marktanteil von satten 57,6 Prozent. Damit bleibt das Frauenspiel der Quoten-König des Jahres, auch wenn die Männer zuletzt deutlich aufholen konnten.