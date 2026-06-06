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Länderspiel Deutschland gegen USA – 2:1 – Zeitverschiebung, TV-Übertragung & Offizielle Aufstellungen

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Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet jetzt am Samstag um 20.30 Uhr MESZ bei RTL in Chicago ihr 1037. Länderspiel. Gegner sind die USA, gegen die die Auswahl von Julian Nagelsmann eine positive Bilanz vorweisen kann. Auch der Bundestrainer selbst hat nach 33 Partien als DFB-Coach mehr Siege als Niederlagen gesammelt.

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Länderspiele
6.6.2026
- 20:30
USA
- -
Deutschland
Soldier Field
Vorschau: Combo Gewinner : Deutschland und +4.5 Tore
Die deutschen Offensivspieler Leroy Sane (Nr. 19) und Jamal Musiala stimmen sich im Test-Laenderspiel gegen die USA ab. Die Partie fand am 6. Juni 2026 im Soldier Field von Chicago statt. Alexander Hassenstein / Getty Images
Die deutschen Offensivspieler Leroy Sane (Nr. 19) und Jamal Musiala stimmen sich im Test-Laenderspiel gegen die USA ab. Die Partie fand am 6. Juni 2026 im Soldier Field von Chicago statt. Alexander Hassenstein / Getty Images

Historische Bilanz mit klarer Tendenz

Seit dem ersten Aufeinandertreffen am 5. April 1908 mit der Schweiz, das die deutsche Mannschaft mit 3:5 verlor, kommt das DFB-Team auf 599 Siege, 214 Unentschieden und 223 Niederlagen. In diesen 1037 Länderspielen erzielten die Deutschen 2330 Tore und kassierten 1219 Gegentreffer. Insgesamt kamen in diesem Zeitraum 991 Spieler zum Einsatz.

Für Julian Nagelsmann steht in Chicago die 33. Partie als Bundestrainer an. Seine Zwischenbilanz ist ordentlich: 20 Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Gegen die USA trifft die deutsche Auswahl zum 13. Mal. Die bisherige Bilanz fällt mit acht Erfolgen und vier Niederlagen positiv aus, bei einem Torverhältnis von 26:18. Das bislang letzte Duell ist Nagelsmann noch bestens vertraut, denn bei seinem Debüt als Bundestrainer gewann Deutschland im Oktober 2023 in Hartford mit 3:1.

WM 2026 Liveblog heute 2:1

21:59 Uhr

3 Wechsel bei Deutschland

Anton, Undav, Raum kommen für Havertz, Brown und Kimmich.

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21:55 Uhr

2:1 für Deutschland

Leroy Sané mit dem 2:1 nach Vorlage von Havertz! Sein 17.Tor für Deutschland. Er bestätigt das Vertrauen des Trainers!

21:47 Uhr

Anstoß zur 2.Halbzeit

Keine Wechsel – was sehen wir hier in der 2.Halbzeit?

21:32 Uhr

1:1 zur Halbzeit

Deutschland ist noch nicht so frisch, es steht 1:1 zwischen Deutschland und den USA. Deutschland ging früh ins Führung, das brachte etwas Sicherheit, die USA B oys kamen dann etwas und vor allem Pulisic hatte einige gute Abschlüsse. Es hätte auch 2:1 für die USA stehen können.

FIFA-Schiedsrichter Piero Maza leitet das Test-Laenderspiel zwischen den USA und Deutschland und gibt mit erhobenem Finger ein Zeichen. Die Partie fand am 6. Juni 2026 im Soldier Field von Chicago statt. Alexander Hassenstein / Getty Images
FIFA-Schiedsrichter Piero Maza leitet das Test-Laenderspiel zwischen den USA und Deutschland und gibt mit erhobenem Finger ein Zeichen. Die Partie fand am 6. Juni 2026 im Soldier Field von Chicago statt. Alexander Hassenstein / Getty Images
21:15 Uhr

1:1

Antonee Robbins mit seinem Strahl von Tor. Ecke – Tah klärt genau vor der Füße und Robbins trifft perfekt unter die Latte.

21:01 Uhr

Die erste Trinkpause

Nach 22 Minuten – die erste Trinkpause. Irgendwie unterbricht das den Spielfluß, so ganz toll ist das nicht. Die Trainer haben drei Minuten Zeit das Team neu einzustellen und etwas mitzugeben.

20:57 Uhr

20 Minuten vorbei

Wildes Wetter: Mal Regen, mal Sonne bei 30 Grad. Deutschland schwimmt etwas, die USA kommen, doch immer ist ein Fuß von Tah oder Schlotterbeck dazwischen.

20:46 Uhr

Der Ball..

… ist schon wieder im Tor, wieder Havertz, doch Sané war mit dem Spielball im Toraus, knappe Entscheidung!

20:38 Uhr

1:0 für Deutschland

Kimmich nit tollem Freistoß auf den Kopf von Kai Havertz – das war einfach! 1:0 für Deutschland in der 2.Minute.

20:38 Uhr

Anpfiff

Pünktlich geht es nach den Nationalhymnen und dem Überflug der B52 Bomber über Chicago los. Viel amerikanische Stimmung ist im Stadion zu erkennen, es regnet bei über 30 Grad.

20:38 Uhr

Anpfiff

Pünktlich geht es nach den Nationalhymnen und dem Überflug der B52 Bomber über Chicago los. Viel amerikanische Stimmung ist im Stadion zu erkennen, es regnet bei über 30 Grad.

19:35 Uhr

Offizielle Aufstellung von Deutschland

Update 19:30 Uhr

Julian Nagelsmann nutzt die WM-Generalprobe gegen die USA, um seine mutmaßliche Turnierelf weiter zu schärfen. In Chicago um 20.30 Uhr bei RTL setzt der Bundestrainer auf einige kleine Überraschungen und gibt damit zugleich wichtige Hinweise auf den Kader für den WM-Auftakt gegen Curaçao in acht Tagen.

12 Baumann – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown – 5 Pavlovic, 23 Nmecha – 19 Sané, 10 Musiala, 17 Wirtz – 7 Havertz. – Trainer: Nagelsmann

17:37 Uhr

Anpfiff

In welchen DFB- Trikots wird heute Abend gegen die USA gespielt?

Das letzte Länderspiel vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft bestreitet die deutsche Nationalmannschaft in den weißen WM-Trikots . Gegen die USA trägt das DFB-Team im ausverkauften Soldier Field von Chicago die weißen WM-Heimtrikots von adidas. Zuletzt war die Nationalmannschaft dreimal in Folge in den blauen Auswärtstrikots aufgelaufen. Alle Trikots gibt es hier im offiziellen DFB Shop zu kaufen.

13:23 Uhr

Ausfall für Deutschland

Julian Nagelsmann: „Es tut mir wahnsinnig leid für Lenny. Er hat mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ super in die Mannschaft gepasst. Es ist für ihn und uns alle ein großer Schock, dass er die WM verpasst. Es ist nur ein kleiner Trost, dass er jung ist und noch viele Turniere vor sich hat. Wir hätten ihn sehr gerne im Team gehabt. Mit Assan Ouédraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hoch talentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen.“

11:28 Uhr

Ohne Karl, dafür mit Sané

Der verletzte Lennart Karl wird die WM verpassen, für ihn wurde Assan Ouédraogo von RB Leipzig nachnomiert und wird eingeflogen. Heute Abend könnte somit Leroy Sané auf Karls seinen Startplatz rücken.

08:58 Uhr

Die deutsche Aufstellung

Kai Havertz steht bei der WM-Generalprobe im Länderspiel gegen die USA direkt wieder in der Startelf. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss dabei voraussichtlich weiter auf Manuel Neuer verzichten, im Tor dürfte erneut Oliver Baumann in der deutschen Aufstellung heute stehen. Die Partie steigt am Samstag um 20.30 Uhr MESZ in Chicago und wird bei RTL übertragen. Für den deutschen WM-Kader ist das Länderspiel der letzte große Test vor dem WM-Auftakt gegen Curacao am 14. Juni.

Mehr Infos zum Länderspiel Deutschland gegen die USA
Länderspiele 2026
| Soldier Field | 6.6.2026-20:30
USA
S S N N S
- : -
Deutschland
S S S S S
Vorschau: Combo Gewinner : Germany und +4.5 Tore
24
M. Freese
5
A. Robinson
13
Tim Ream
12
M. Robinson
16
Alexander Freeman
4
T. Adams
8
Weston McKennie
10
Christian Pulišić
17
M. Tillman
2
Sergiño Dest
20
Folarin Balogun
12
Oliver Baumann
18
Nathaniel Brown
15
Nico Schlotterbeck
4
Jonathan Tah
6
Joshua Kimmich
5
Aleksandar Pavlović
23
Felix Nmecha
17
Florian Wirtz
10
Jamal Musiala
19
Leroy Sané
7
Kai Havertz
field field

Die letzten Länderspiele gegen die USA

Länderspiele
14.10.2023
- 20:00
USA
1 3
Deutschland
Weltmeisterschaften
26.6.2014
- 17:00
USA
0 1
Deutschland
Bundestrainer Joachim Löw und US coach Jürgen Klinsmann (R) beim Spiel der WM Vorrunde n der Pernambuco Arena in Recife am 6.Juni 2014. AFP PHOTO / NELSON ALMEIDA
Bundestrainer Joachim Löw und US coach Jürgen Klinsmann (R) beim Spiel der WM Vorrunde in der Pernambuco Arena in Recife am 6.Juni 2014. AFP PHOTO / NELSON ALMEIDA

Die voraussichtlichen Aufstellungen

USA: Freese/New York City FC (27 Jahre/14 Länderspiele) – Freeman/FC Villarreal (21/16), McKenzie/FC Toulouse (27/28), Ream/Charlotte FC (38/81) – Dest/PSV Eindhoven (25/38), McKennie/Juventus Turin (27/65), Adams/AFC Bournemouth (27/53), Robinson/FC Fulham (28/52) – Tillman/Bayer Leverkusen (24/29), Pulisic/AC Mailand (27/85) – Balogun/AS Monaco (24/26). – Trainer: Pochettino

Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (36/12) – Kimmich/Bayern München (31/109), Tah/Bayern München (30/46), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (26/26), Raum/RB Leipzig (28/36) – Pavlovic/Bayern München (22/10), Nmecha/Borussia Dortmund (25/7) – Sané/Gal.Istanbul , Musiala/Bayern München (23/41), Wirtz/FC Liverpool (23/40) – Havertz/FC Arsenal (26/57) – Trainer: Nagelsmann Schiedsrichter: Piero Maza (Chile)

Spielort Chicago ausverkauft, Chilene Maza ist Schiedsrichter, Zeitverschiebung 7 Stunden

Im Soldier Field in Chicago werden rund 61.500 Zuschauer erwartet, das Stadion ist ausverkauft. Geleitet wird die Begegnung vom Chilenen Piero Maza. Der 41-Jährige ist seit 2018 FIFA-Schiedsrichter und hat das DFB-Team bislang noch nicht gepfiffen. Zeitverschiebung sind sieben Stunden zu Europa, d.h. in Chicago ist es dann mittags um 13:30 Uhr – eine eher ungewöhnliche Zeit für die Spieler.

Rekordnationalspieler: Vertraute Namen und starke Zahlen

Rekordspieler des DFB ist weiter Lothar Matthäus, der zwischen 1980 und 2000 auf 150 Einsätze kam. Manuel Neuer könnte in Chicago mit 124 Länderspielen der erfahrenste Profi im Aufgebot sein, sein Einsatz ist allerdings offen. Joshua Kimmich hat bislang 109 Mal im Nationaltrikot auf dem Platz gestanden.

Auch in der Torjägerliste bleiben die Spitzenpositionen unverändert. Miroslav Klose führt das Ranking mit 71 Treffern vor Gerd Müller mit 68 Toren an. Müller brauchte dafür nur 62 Länderspiele, Klose kam auf 137 Einsätze. Im Kader für die Partie am Samstag ist Kai Havertz mit 21 Toren der treffsicherste Angreifer.

 

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