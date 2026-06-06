Länderspiel Deutschland gegen USA – 2:1 – Zeitverschiebung, TV-Übertragung & Offizielle Aufstellungen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet jetzt am Samstag um 20.30 Uhr MESZ bei RTL in Chicago ihr 1037. Länderspiel. Gegner sind die USA, gegen die die Auswahl von Julian Nagelsmann eine positive Bilanz vorweisen kann. Auch der Bundestrainer selbst hat nach 33 Partien als DFB-Coach mehr Siege als Niederlagen gesammelt.

Länderspiele USA - - Deutschland

Historische Bilanz mit klarer Tendenz

Seit dem ersten Aufeinandertreffen am 5. April 1908 mit der Schweiz, das die deutsche Mannschaft mit 3:5 verlor, kommt das DFB-Team auf 599 Siege, 214 Unentschieden und 223 Niederlagen. In diesen 1037 Länderspielen erzielten die Deutschen 2330 Tore und kassierten 1219 Gegentreffer. Insgesamt kamen in diesem Zeitraum 991 Spieler zum Einsatz.

Für Julian Nagelsmann steht in Chicago die 33. Partie als Bundestrainer an. Seine Zwischenbilanz ist ordentlich: 20 Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Gegen die USA trifft die deutsche Auswahl zum 13. Mal. Die bisherige Bilanz fällt mit acht Erfolgen und vier Niederlagen positiv aus, bei einem Torverhältnis von 26:18. Das bislang letzte Duell ist Nagelsmann noch bestens vertraut, denn bei seinem Debüt als Bundestrainer gewann Deutschland im Oktober 2023 in Hartford mit 3:1.

WM 2026 Liveblog heute 2:1

21:59 Uhr 3 Wechsel bei Deutschland Anton, Undav, Raum kommen für Havertz, Brown und Kimmich. Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

21:55 Uhr 2:1 für Deutschland Leroy Sané mit dem 2:1 nach Vorlage von Havertz! Sein 17.Tor für Deutschland. Er bestätigt das Vertrauen des Trainers!



21:47 Uhr Anstoß zur 2.Halbzeit Keine Wechsel – was sehen wir hier in der 2.Halbzeit?



21:32 Uhr 1:1 zur Halbzeit Deutschland ist noch nicht so frisch, es steht 1:1 zwischen Deutschland und den USA. Deutschland ging früh ins Führung, das brachte etwas Sicherheit, die USA B oys kamen dann etwas und vor allem Pulisic hatte einige gute Abschlüsse. Es hätte auch 2:1 für die USA stehen können.



21:15 Uhr 1:1 Antonee Robbins mit seinem Strahl von Tor. Ecke – Tah klärt genau vor der Füße und Robbins trifft perfekt unter die Latte.



21:01 Uhr Die erste Trinkpause Nach 22 Minuten – die erste Trinkpause. Irgendwie unterbricht das den Spielfluß, so ganz toll ist das nicht. Die Trainer haben drei Minuten Zeit das Team neu einzustellen und etwas mitzugeben.



20:57 Uhr 20 Minuten vorbei Wildes Wetter: Mal Regen, mal Sonne bei 30 Grad. Deutschland schwimmt etwas, die USA kommen, doch immer ist ein Fuß von Tah oder Schlotterbeck dazwischen.



20:46 Uhr Der Ball.. … ist schon wieder im Tor, wieder Havertz, doch Sané war mit dem Spielball im Toraus, knappe Entscheidung!



20:38 Uhr 1:0 für Deutschland Kimmich nit tollem Freistoß auf den Kopf von Kai Havertz – das war einfach! 1:0 für Deutschland in der 2.Minute.



20:38 Uhr Anpfiff Pünktlich geht es nach den Nationalhymnen und dem Überflug der B52 Bomber über Chicago los. Viel amerikanische Stimmung ist im Stadion zu erkennen, es regnet bei über 30 Grad.



20:38 Uhr Anpfiff Pünktlich geht es nach den Nationalhymnen und dem Überflug der B52 Bomber über Chicago los. Viel amerikanische Stimmung ist im Stadion zu erkennen, es regnet bei über 30 Grad.



17:37 Uhr Anpfiff In welchen DFB- Trikots wird heute Abend gegen die USA gespielt? Das letzte Länderspiel vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft bestreitet die deutsche Nationalmannschaft in den weißen WM-Trikots . Gegen die USA trägt das DFB-Team im ausverkauften Soldier Field von Chicago die weißen WM-Heimtrikots von adidas. Zuletzt war die Nationalmannschaft dreimal in Folge in den blauen Auswärtstrikots aufgelaufen. Alle Trikots gibt es hier im offiziellen DFB Shop zu kaufen.

13:23 Uhr Ausfall für Deutschland Julian Nagelsmann: „Es tut mir wahnsinnig leid für Lenny. Er hat mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ super in die Mannschaft gepasst. Es ist für ihn und uns alle ein großer Schock, dass er die WM verpasst. Es ist nur ein kleiner Trost, dass er jung ist und noch viele Turniere vor sich hat. Wir hätten ihn sehr gerne im Team gehabt. Mit Assan Ouédraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hoch talentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen.“

11:28 Uhr Ohne Karl, dafür mit Sané Der verletzte Lennart Karl wird die WM verpassen, für ihn wurde Assan Ouédraogo von RB Leipzig nachnomiert und wird eingeflogen. Heute Abend könnte somit Leroy Sané auf Karls seinen Startplatz rücken.



Länderspiele 2026 | Soldier Field | - 20:30 USA S S N N S - : - Deutschland S S S S S 24 M. Freese 5 A. Robinson 13 Tim Ream 12 M. Robinson 16 Alexander Freeman 4 T. Adams 8 Weston McKennie 10 Christian Pulišić 17 M. Tillman 2 Sergiño Dest 20 Folarin Balogun 12 Oliver Baumann 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 5 Aleksandar Pavlović 23 Felix Nmecha 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 19 Leroy Sané 7 Kai Havertz

Die letzten Länderspiele gegen die USA

Länderspiele USA 1 3 Deutschland Weltmeisterschaften USA 0 1 Deutschland

Die voraussichtlichen Aufstellungen

USA: Freese/New York City FC (27 Jahre/14 Länderspiele) – Freeman/FC Villarreal (21/16), McKenzie/FC Toulouse (27/28), Ream/Charlotte FC (38/81) – Dest/PSV Eindhoven (25/38), McKennie/Juventus Turin (27/65), Adams/AFC Bournemouth (27/53), Robinson/FC Fulham (28/52) – Tillman/Bayer Leverkusen (24/29), Pulisic/AC Mailand (27/85) – Balogun/AS Monaco (24/26). – Trainer: Pochettino

Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (36/12) – Kimmich/Bayern München (31/109), Tah/Bayern München (30/46), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (26/26), Raum/RB Leipzig (28/36) – Pavlovic/Bayern München (22/10), Nmecha/Borussia Dortmund (25/7) – Sané/Gal.Istanbul , Musiala/Bayern München (23/41), Wirtz/FC Liverpool (23/40) – Havertz/FC Arsenal (26/57) – Trainer: Nagelsmann Schiedsrichter: Piero Maza (Chile)

Spielort Chicago ausverkauft, Chilene Maza ist Schiedsrichter, Zeitverschiebung 7 Stunden

Im Soldier Field in Chicago werden rund 61.500 Zuschauer erwartet, das Stadion ist ausverkauft. Geleitet wird die Begegnung vom Chilenen Piero Maza. Der 41-Jährige ist seit 2018 FIFA-Schiedsrichter und hat das DFB-Team bislang noch nicht gepfiffen. Zeitverschiebung sind sieben Stunden zu Europa, d.h. in Chicago ist es dann mittags um 13:30 Uhr – eine eher ungewöhnliche Zeit für die Spieler.

Rekordnationalspieler: Vertraute Namen und starke Zahlen

Rekordspieler des DFB ist weiter Lothar Matthäus, der zwischen 1980 und 2000 auf 150 Einsätze kam. Manuel Neuer könnte in Chicago mit 124 Länderspielen der erfahrenste Profi im Aufgebot sein, sein Einsatz ist allerdings offen. Joshua Kimmich hat bislang 109 Mal im Nationaltrikot auf dem Platz gestanden.

Auch in der Torjägerliste bleiben die Spitzenpositionen unverändert. Miroslav Klose führt das Ranking mit 71 Treffern vor Gerd Müller mit 68 Toren an. Müller brauchte dafür nur 62 Länderspiele, Klose kam auf 137 Einsätze. Im Kader für die Partie am Samstag ist Kai Havertz mit 21 Toren der treffsicherste Angreifer.