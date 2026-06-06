Länderspiel Deutschland vs. USA – Zeitverschiebung, TV-Übertragung & Aufstellungen

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Historische Bilanz mit klarer Tendenz
- 2 Die letzten Länderspiele gegen die USA
- 3 Die voraussichtlichen Aufstellungen
- 4 Spielort Chicago ausverkauft, Chilene Maza ist Schiedsrichter, Zeitverschiebung 7 Stunden
- 5 Rekordnationalspieler: Vertraute Namen und starke Zahlen
- 6 WM 2026 Liveblog heute
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Samstag um 20.30 Uhr MESZ bei RTL in Chicago ihr 1037. Länderspiel. Gegner sind die USA, gegen die die Auswahl von Julian Nagelsmann eine positive Bilanz vorweisen kann. Auch der Bundestrainer selbst hat nach 33 Partien als DFB-Coach mehr Siege als Niederlagen gesammelt.
Historische Bilanz mit klarer Tendenz
Seit dem ersten Aufeinandertreffen am 5. April 1908 mit der Schweiz, das die deutsche Mannschaft mit 3:5 verlor, kommt das DFB-Team auf 599 Siege, 214 Unentschieden und 223 Niederlagen. In diesen 1037 Länderspielen erzielten die Deutschen 2330 Tore und kassierten 1219 Gegentreffer. Insgesamt kamen in diesem Zeitraum 991 Spieler zum Einsatz.
Für Julian Nagelsmann steht in Chicago die 33. Partie als Bundestrainer an. Seine Zwischenbilanz ist ordentlich: 20 Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Gegen die USA trifft die deutsche Auswahl zum 13. Mal. Die bisherige Bilanz fällt mit acht Erfolgen und vier Niederlagen positiv aus, bei einem Torverhältnis von 26:18. Das bislang letzte Duell ist Nagelsmann noch bestens vertraut, denn bei seinem Debüt als Bundestrainer gewann Deutschland im Oktober 2023 in Hartford mit 3:1.
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Die letzten Länderspiele gegen die USA
Die voraussichtlichen Aufstellungen
USA: Freese/New York City FC (27 Jahre/14 Länderspiele) – Freeman/FC Villarreal (21/16), McKenzie/FC Toulouse (27/28), Ream/Charlotte FC (38/81) – Dest/PSV Eindhoven (25/38), McKennie/Juventus Turin (27/65), Adams/AFC Bournemouth (27/53), Robinson/FC Fulham (28/52) – Tillman/Bayer Leverkusen (24/29), Pulisic/AC Mailand (27/85) – Balogun/AS Monaco (24/26). – Trainer: Pochettino
Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (36/12) – Kimmich/Bayern München (31/109), Tah/Bayern München (30/46), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (26/26), Raum/RB Leipzig (28/36) – Pavlovic/Bayern München (22/10), Nmecha/Borussia Dortmund (25/7) – Sané/Gal.Istanbul , Musiala/Bayern München (23/41), Wirtz/FC Liverpool (23/40) – Havertz/FC Arsenal (26/57) – Trainer: Nagelsmann Schiedsrichter: Piero Maza (Chile)
Spielort Chicago ausverkauft, Chilene Maza ist Schiedsrichter, Zeitverschiebung 7 Stunden
Im Soldier Field in Chicago werden rund 61.500 Zuschauer erwartet, das Stadion ist ausverkauft. Geleitet wird die Begegnung vom Chilenen Piero Maza. Der 41-Jährige ist seit 2018 FIFA-Schiedsrichter und hat das DFB-Team bislang noch nicht gepfiffen. Zeitverschiebung sind sieben Stunden zu Europa, d.h. in Chicago ist es dann mittags um 13:30 Uhr – eine eher ungewöhnliche Zeit für die Spieler.
Rekordnationalspieler: Vertraute Namen und starke Zahlen
Rekordspieler des DFB ist weiter Lothar Matthäus, der zwischen 1980 und 2000 auf 150 Einsätze kam. Manuel Neuer könnte in Chicago mit 124 Länderspielen der erfahrenste Profi im Aufgebot sein, sein Einsatz ist allerdings offen. Joshua Kimmich hat bislang 109 Mal im Nationaltrikot auf dem Platz gestanden.
Auch in der Torjägerliste bleiben die Spitzenpositionen unverändert. Miroslav Klose führt das Ranking mit 71 Treffern vor Gerd Müller mit 68 Toren an. Müller brauchte dafür nur 62 Länderspiele, Klose kam auf 137 Einsätze. Im Kader für die Partie am Samstag ist Kai Havertz mit 21 Toren der treffsicherste Angreifer.
WM 2026 Liveblog heute
Ausfall für Deutschland
Julian Nagelsmann: „Es tut mir wahnsinnig leid für Lenny. Er hat mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ super in die Mannschaft gepasst. Es ist für ihn und uns alle ein großer Schock, dass er die WM verpasst. Es ist nur ein kleiner Trost, dass er jung ist und noch viele Turniere vor sich hat. Wir hätten ihn sehr gerne im Team gehabt. Mit Assan Ouédraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hoch talentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen.“
Ohne Karl, dafür mit Sané
Der verletzte Lennart Karl wird die WM verpassen, für ihn wurde Assan Ouédraogo von RB Leipzig nachnomiert und wird eingeflogen. Heute Abend könnte somit Leroy Sané auf Karls seinen Startplatz rücken.
Die deutsche Aufstellung
Kai Havertz steht bei der WM-Generalprobe im Länderspiel gegen die USA direkt wieder in der Startelf. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss dabei voraussichtlich weiter auf Manuel Neuer verzichten, im Tor dürfte erneut Oliver Baumann in der deutschen Aufstellung heute stehen. Die Partie steigt am Samstag um 20.30 Uhr MESZ in Chicago und wird bei RTL übertragen. Für den deutschen WM-Kader ist das Länderspiel der letzte große Test vor dem WM-Auftakt gegen Curacao am 14. Juni.