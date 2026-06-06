Länderspiel Deutschland vs. USA – Anstoß, Zeitverschiebung, TV-Übertragung, Bilanz & Aufstellungen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Samstag um 20.30 Uhr MESZ bei RTL in Chicago ihr 1037. Länderspiel. Gegner sind die USA, gegen die die Auswahl von Julian Nagelsmann eine positive Bilanz vorweisen kann. Auch der Bundestrainer selbst hat nach 33 Partien als DFB-Coach mehr Siege als Niederlagen gesammelt.

Länderspiele USA - - Deutschland

Länderspiele 2026 | Soldier Field | - 20:30 USA S S N N S - : - Deutschland S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden 24 M. Freese 13 Tim Ream 22 M. McKenzie 16 Alexander Freeman T. Adams 8 Weston McKennie 2 Sergiño Dest 10 Christian Pulišić 17 M. Tillman 12 M. Robinson 20 Folarin Balogun 12 Oliver Baumann 22 David Raum 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 8 Leon Goretzka 5 Aleksandar Pavlović 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 19 Leroy Sané 7 Kai Havertz

Historische Bilanz mit klarer Tendenz

Seit dem ersten Aufeinandertreffen am 5. April 1908 mit der Schweiz, das die deutsche Mannschaft mit 3:5 verlor, kommt das DFB-Team auf 599 Siege, 214 Unentschieden und 223 Niederlagen. In diesen 1037 Länderspielen erzielten die Deutschen 2330 Tore und kassierten 1219 Gegentreffer. Insgesamt kamen in diesem Zeitraum 991 Spieler zum Einsatz.

Für Julian Nagelsmann steht in Chicago die 33. Partie als Bundestrainer an. Seine Zwischenbilanz ist ordentlich: 20 Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Gegen die USA trifft die deutsche Auswahl zum 13. Mal. Die bisherige Bilanz fällt mit acht Erfolgen und vier Niederlagen positiv aus, bei einem Torverhältnis von 26:18. Das bislang letzte Duell ist Nagelsmann noch bestens vertraut, denn bei seinem Debüt als Bundestrainer gewann Deutschland im Oktober 2023 in Hartford mit 3:1.

Die letzten Länderspiele gegen die USA

Länderspiele USA 1 3 Deutschland Weltmeisterschaften USA 0 1 Deutschland

Die voraussichtlichen Aufstellungen

USA: Freese/New York City FC (27 Jahre/14 Länderspiele) – Freeman/FC Villarreal (21/16), McKenzie/FC Toulouse (27/28), Ream/Charlotte FC (38/81) – Dest/PSV Eindhoven (25/38), McKennie/Juventus Turin (27/65), Adams/AFC Bournemouth (27/53), Robinson/FC Fulham (28/52) – Tillman/Bayer Leverkusen (24/29), Pulisic/AC Mailand (27/85) – Balogun/AS Monaco (24/26). – Trainer: Pochettino

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Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (36/12) – Kimmich/Bayern München (31/109), Tah/Bayern München (30/46), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (26/26), Raum/RB Leipzig (28/36) – Pavlovic/Bayern München (22/10), Nmecha/Borussia Dortmund (25/7) – Sané/Gal.Istanbul , Musiala/Bayern München (23/41), Wirtz/FC Liverpool (23/40) – Havertz/FC Arsenal (26/57) – Trainer: Nagelsmann Schiedsrichter: Piero Maza (Chile)

Spielort Chicago ausverkauft, Chilene Maza ist Schiedsrichter, Zeitverschiebung 7 Stunden

Im Soldier Field in Chicago werden rund 61.500 Zuschauer erwartet, das Stadion ist ausverkauft. Geleitet wird die Begegnung vom Chilenen Piero Maza. Der 41-Jährige ist seit 2018 FIFA-Schiedsrichter und hat das DFB-Team bislang noch nicht gepfiffen. Zeitverschiebung sind sieben Stunden zu Europa, d.h. in Chicago ist es dann mittags um 13:30 Uhr – eine eher ungewöhnliche Zeit für die Spieler.

Rekordnationalspieler: Vertraute Namen und starke Zahlen

Rekordspieler des DFB ist weiter Lothar Matthäus, der zwischen 1980 und 2000 auf 150 Einsätze kam. Manuel Neuer könnte in Chicago mit 124 Länderspielen der erfahrenste Profi im Aufgebot sein, sein Einsatz ist allerdings offen. Joshua Kimmich hat bislang 109 Mal im Nationaltrikot auf dem Platz gestanden.

Auch in der Torjägerliste bleiben die Spitzenpositionen unverändert. Miroslav Klose führt das Ranking mit 71 Treffern vor Gerd Müller mit 68 Toren an. Müller brauchte dafür nur 62 Länderspiele, Klose kam auf 137 Einsätze. Im Kader für die Partie am Samstag ist Kai Havertz mit 21 Toren der treffsicherste Angreifer.

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