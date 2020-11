Länderspiel Deutschland Tschechien Testspiel heute * Aufstellung & RTL Livestream (Update)

Bundestrainer Joachim Löw ist in diesen Tagen nicht zu beneiden. Es stehen die drei Länderspiele gegen die Tschechische Republik, gegen die Ukraine und Spanien vor der Haustüre. Während einige FC Bayern und RB Leipzig Spieler zunächst im Testspiel geschont werden, hat er allerhand Ausfälle zu beklagen. Nur ein normaler Schritt, dass mit Ridle Baku (Vfl Wolfsburg), Philipp Max (PSV Eindhoven) und Felix Uduokhai (FC Augsburg) mehrere Newcomer ins Team kommen. Am Mittwoch Abend um 20:45 Uhr kommt es live aus Leipzig (im RTL zu sehen) das Testspiel gegen die Nummer 45 der Welt Tschechien. Hier gibts den aktuellen DFB Kader.

Deutschland gegen Tschechien am 11.11.2020 um 20:45 Uhr (live im RTL)

Weiterhin ohne das Trio Boateng, Hummels und Müller

„Nein, wir haben uns grundsätzlich entschieden, diese Spieler nicht zu nominieren, daran hat sich nichts geändert“, so der Bundestrainer auf Nachfrage, wann denn wieder die etablierten Weltmeister Boateng, Hummels und Müller mit von der Partie wären.

Viele Ausfälle – Gleich drei neue Nationalspieler nominiert

Während Süle und Emre Can mit einer Corona-Infektion ausfallen, hat der Bundestrainer die Defensive mit Baku und Uduokhai neue besetzt. Junge Spieler, die auch schon in den U-Nationalmannschaften spielten und in der Bundesliga auf sich aufmerksam machten. Mit dem 29-Mann starkem Kader will man in die Länderspiele gehen.

Dabei fehlen mit Kimmich, Draxler, Havertz, Halstenberg und Kehrer einige Hoffnungsträger, die fest in einem neuen Stamm eingeplant waren. Mit BVB-Kapitän Marco Reus liebäugelt der Bundestrainer, gibt ihm allerdings noch Schonzeit. Dasselbe gilt für Mario Götze, der zu PSV Eindhoven wechselte um Spielpraxis zu sammeln.





Das deutsche Problem: Die Abwehr

Dabei scheint die Abwehr in den letzten fünf Länderspielen immer die Achillessehne sein. Neun Gegentore in fünf Spielen – das ist für einen vermeintlichen Europameister 2021 zu viel. Praktisches üben auf dem Trainingsfeld fällt eigentlich flach, lediglich auf dem Reißbrett muss eine Strategie her. Viermal spielte man zuletzt eine Dreierkette, nur gegen die Schweiz gab es einmal eine Viererreihe. Mit der Viererkette wurde man Weltmeister 2014, doch ohne Lahm funktionierte das nicht mehr. Offensiver mit zwei Außenverteidigern wollte man nach vorne, was aber nur klappt, wenn man die Bälle nicht zu früh verliert. Das klappte zuletzt nur selten.

Die Aufstellung Deutschland gegen die Tschechische Republik

Mit diesen ganzen Widrigkeiten wird man morgen eine Testspiel-Elf sehen, von der sich der Bundestrainer einmal mehr neue Erkenntnisse wünscht. Im Tor soll Kevin Trapp stehen, die Dreierkette sollte aus Tah, Koch und Rüdiger bestehen. Das arg veärnderte Mittelfeld setzt sich mit Henrichs, Gündogan, Neuhaus und Max zusammen, die drei Stürmer könnten Hofmann, Waldschmidt und Brandt sein. Hört sich mehr nach U21-Mannnschaft an als nach Titelaspirant. Wie immer gibt es die DFB Aufstellung eine Stunde vor Anpfiff.

Update 19:45 Uhr: So wird Deutschland heute auflaufen:

1 Trapp – 2 Koch, 5 Tah, 7 Neuhaus, 10 Brandt, 11 Waldschmidt, 13 Baku, 16 Rüdiger, 19 Max, 20 Hofmann, 21 Gündogan (C).

Aufstellung heute Abend Deutschland gegen Tschechien

Deutschland gegen Tschechien im TV & Livestream

RTL hat sich die Rechte für die Freundschaftsspiele gesichert, ab 20:45 Uhr geht es im TV und im Internet als Livestream los.