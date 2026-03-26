Fußball Länderspiel Deutschland Sportwetten – Wer gewinnt das Testspiel gegen die Schweiz?

Die DFB-Elf reist als leichter Favorit ins Testspiel gegen die Schweiz: Bei den Sportwetten steht Deutschland knapp vorn, bwin notiert die Sieg-Quote für die Gäste bei 2,20. Im vorletzten Länderspiel vor der Bekanntgabe des WM-Aufgebots trifft Julian Nagelsmanns Mannschaft am Freitag in Basel auf die Eidgenossen (20:45 Uhr/RTL). Für Julian Nagelsmann heißt es: „Nach der Nominierung ist vor der Nominierung“. Länderspiel Deutschland Sportwetten stehen damit im Fokus – nicht nur wegen der Quoten, sondern auch wegen individueller Torwetten und Personalfragen.

Vorletztes Testspiel vor WM-Nominierung

Die Partie in Basel ist das vorletzte Länderspiel vor der endgültigen Bekanntgabe von Nagelsmanns WM-Aufgebot. Das Spiel findet am Freitag, 27. März, um 20:45 Uhr statt und wird live bei RTL übertragen. Nagelsmann erinnert mit seinem Satz „Nach der Nominierung ist vor der Nominierung“ an die anhaltende Konkurrenzsituation im Kader und die Bedeutung solcher Testspiele als letzte Chance zur Einordnung vor der WM.

Gleichzeitig bietet das Duell gegen die Schweiz einen sportlichen Stimmungstest gegen einen Nachbarn, dessen Kader laut Anbieterangaben stark von Bundesliga-Erfahrung geprägt ist: Weit über die Hälfte des Schweizer Aufgebots verfügt demnach über Einsätze in der deutschen Liga.

Länderspiele 2026 | St. Jakob-Park | - 20:45 Schweiz S S U S U - : - Deutschland S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Quotenübersicht: bwin sieht Deutschland knapp vorn

Sportwettenanbieter bwin führt Deutschland in der Favoritenrolle, sieht die DFB-Elf jedoch nur leicht vorn. Die 3-Weg-Quoten für das Länderspiel am 27. März, 20:45 Uhr lauten: Schweiz (2.95) – Unentschieden (3.50) – Deutschland (2.20). Trotz der Favoritenrolle traut bwin den Gastgebern in Basel einiges zu.

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Verletzungen und Kader: Ausfälle und Debütanten

Beim DFB fehlen verletzungsbedingt Jamie Leweling, Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha. Trotz dieser Ausfälle reist die Nationalmannschaft laut Wettangaben mit Vorteilen zum Nachbarn in die Schweiz. Der zweite Debütant im deutschen Kader, Jonas Urbig, wird voraussichtlich noch nicht zum Einsatz kommen.

Stattdessen wird voraussichtlich Oliver Baumann das DFB-Tor hüten. Baumann und seine Vorderleute stehen damit im Fokus auch für Spezialwetten wie die Zu-Null-Quote.

Torschützenwetten: Undav in starker Form, Embolo als Schweizer Trumpf

Für viel Gesprächsstoff sorgte zuletzt Deniz Undav – der Stürmer des VfB Stuttgart hat in dieser Saison 18 Saisontore erzielt und traf in den letzten sechs Ligaspielen mindestens einmal. Gelingt ihm nun auch im Dress der Nationalelf ein Treffer, zahlt bwin: Für 10,- Euro Einsatz gibt es 26,50 Euro zurück.

Damit liegt Undav in den Torschützenquoten knapp vor seinem ehemaligen Mitspieler Nick Woltemade und Rückkehrer Kai Havertz, die beide mit Tor-Quote 2.85 notiert sind. Aussichtsreichster Torschütze des Teams von Murat Yakin ist mit einer 2.55er-Quote der Ex-Gladbacher Breel Embolo. Ein Tor des Bayern-Juwels und Debütanten Lennart Karl ist mit Quote 3.75 notiert.

Ausgewählte Torschützen-Quoten (beliebiger Zeitpunkt)

Breel Embolo, SUI (2.55) — Deniz Undav, GER (2.65) — Nick Woltemade, GER (2.85) — Kai Havertz, GER (2.85) — Florian Wirtz, GER (3.20) — Lennart Karl, GER (3.75).

Zu-Null-Wette und Torhüterfragen

Bleibt Deutschland ohne Gegentor, zahlt bwin das 3,50-Fache des Einsatzes. Die Zu-Null-Quote (Ja 3.50 / Nein 1.26) spiegelt das Vertrauen in die Defensive und die voraussichtliche Torhüterentscheidung wider: Oliver Baumann wird voraussichtlich das DFB-Tor hüten, während Jonas Urbig als möglicher zweiter Debütant wohl noch nicht zum Einsatz kommt.

Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob die Defensive wie in den letzten vier Länderspielen ohne Gegentor bleibt — ein Szenario, das die Wettquote für ein deutsches Zu-Null klar erhöht.