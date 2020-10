Länderspiel Deutschland Schweiz Nations League heute * Aufstellung & ARD Livestream (Update!) 3:3 (1:2)

Ergebnis: 3:3 (1:2)

Am Dienstag Abend kommt es in Köln zum 4.Spieltag in der Nations League und dem fünften Spiel im Länderspieljahr 2020. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft auf die Schweiz, von der man sich erst im letzten Monat in Bern 1:1 getrennt hatte. Nach dem 2:1 Sieg der Deutschen gegen die Ukraine hat der Bundestrainer wieder Mut gefasst, während die Eidgenossen Spanien mit 0:1 unterlagen. Wir sagen dir alles zum Länderspiel gegen die Schweiz am Dienstag Abend, Anpfiff ist um 20:45 Uhr, die ARD überträgt das Spiel live im TV und im ARD Livestream.

Wie sind die Erwartungen gegen die Schweiz?

Der Bundestrainer gab sich zuversichtlich in der DFB Pressekonferenz am Montag Mittag. Gegen die Ukraine zeigte die Mannschaft, dass man den Willen hatte zu gewinnen. Das spürte man, der Siegeswillen war da. Gegen die Schweiz forderte Löw nun mehr Konzentration, mehr Präzision und den Mut die richtigen offensiven Akzente zu setzen.

Immerhin spielte man nun mehr als zehn Monate nicht mehr zusammen, deshalb sei das heute alles nicht so einfach. Gegen die Schweiz wolle man natürlich den nächsten Dreier einfahren.

„Es wird ein anderes Spiel gegen die Schweiz“

… das sagte Bundestrainer Löw in der DFB-Pressekonferenz vor dem Spiel. Die Ukraine war auf Konter aus, die Schweiz dagegen verteidige sehr hoch und störe früh. Gegen Spanien verloren die Schweizer nur durch ein individuellen Fehler und ließen ansonsten fast keine Torchancen den Spaniern zu. Da wird nun einiges auf seine junge Mannschaft zukommen, denn die Schweizer werden frech und mutig attackieren.

Die Frage um eine Dreier oder Viererkette

Auf der DFB-PK wurden viele Fragen zum Spielsystem gestellt. Die Frage nach einer Dreierkette oder dem System mit vier Abwehrspielern beschäftigt anscheinend die Fußballnation. Der Bundestrainer hatte dazu ganz eigene Vorstellungen. Derzeit spielt er gerne mit zwei Außenverteidigern um mehr nach vorne spielen zu können. Man müsse flexibel bleiben und je nach Gegner dynamisch agieren. Eine gute Mannschaft müse je nach Gegner eine Dreier- als auch eine Viererkette spielen können.

Er fordere schnelles umschalten nach vorne, die Art und Weise sei wichtig du nicht das System an sich. Zur Fußball EM 2020 würde man beide Systeme eintrainieren, je nach dem wer der Gegner sei. Bei einer Dreierkette könne man das Mittelfeld stabilisieren wie zum Beispiel gegen Frankreich.

Die Dreierkette sei nun keinesfalls zementiert, sondern er würde von Gegner zu Gegner schauen. Fast alle Nationalspieler spielen allerdings auch im Verein in einer Dreierkette.

Die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz

Schon nach dem Länderspiel gegen die Ukraine sagte der Bundestrainer, dass man nun auch gegen die Schweiz fast mit derselben Startaufstellung beginne werde, um mehr Routine in die Abläufe zu bekommen. Lediglich Werner, der nun wieder fit ist, wird wohl von Anfang an spielen.

Toni Kroos wird sein 100.Länderspiel machen. Alle anderen Süpieler wären ebenso fit und an den Trainingseinheiten teilnehmen können.

Die deutsche Startelf: Neuer – Ginter, Kimmich, Kroos, Werner, Klostermann, Rüdiger, Goretzka, Gosens, Gnabry, Havertz.

Reservebank: Leno, Trapp, R. Koch, Tah, Brandt, Can, Draxler, Halstenberg, Hofmann, Neuhaus, Waldschmidt, Süle

Die Aufstellung Deutschland gegen die Schweiz am 13.10.2020 in der Nations League

Um 19:45 Uhr, also eine Stunde vor Anpfiff wird es dann die genaue Aufstellung geben, wir updaten diese hier natürlich dann zeitnah.

Wer zeigt Deutschland gegen die Schweiz im TV & ARD Livestream?

Um 20:15 Uhr geht es mit dem Vorbericht in der ARD los. Jessy Wellmer wird mit Neu-ARD Experte Bastian Schweinsteiger auf das Spiel einstimmen, Reporter am Mikrofon wird Gerd Gottlob sein. Danach wird es noch Zusammenfassungen der anderen Nations League Spiele geben, darunter auch das Fernduell der Spanier gegen die Ukraine in derselben Nations League Gruppe.