Länderspiel Deutschland gegen USA – US-Nationalspieler Dest sagt Deutschland-Spiel „wichtiger Test“

Sergino Dest spielt die WM-Generalprobe der USA gegen Deutschland nicht dramatischer, als sie aus seiner Sicht sein sollte. Vor dem Duell am kommenden Samstag in Chicago mit Anpfiff um 20.30 Uhr MESZ bei RTL sprach der US-Nationalspieler zwar von einem „wirklich wichtigen Test“, ordnete die Partie aber klar als Vorbereitung ein.

„Aber es sind eben immer noch Testspiele. Das sind genau die Spiele, in denen man Dinge ausprobieren kann und Fehler machen darf. Und dann müssen wir bereit sein für den echten Härtetest. Und das ist das Eröffnungsspiel der WM“, sagte der Außenverteidiger der PSV Eindhoven, der laut Berichten auch beim FC Bayern auf dem Zettel stehen soll.

USA mit Rückenwind vor dem WM-Start

Die Gastgeber gehen mit viel Selbstvertrauen in die Endphase der Vorbereitung. Zum Auftakt der WM am 12. Juni trifft das Team von Nationaltrainer Maurizio Pochettino in Los Angeles auf Paraguay. Für gute Stimmung sorgte bereits das 3:2 am vergangenen Sonntag gegen den WM-Teilnehmer Senegal.

Dest, der gegen Senegal das 1:0 erzielt hatte, sieht die Mannschaft mental auf einem guten Weg. „Ich habe das Gefühl, dass wir mental in einer guten Verfassung sind. Jeder ist wirklich davon überzeugt, dass wir gegen jeden gewinnen können“, sagte der 25-Jährige. „Wir müssen genauso weitermachen“, ergänzte der links wie rechts einsetzbare Abwehrspieler.

Bayern-Gerüchte um Dest und Saibari

Zur eigenen Zukunft äußerte sich Dest vorerst nicht. Nach einem Bericht des Eindhoven Dagblad interessiert sich der FC Bayern bereits zum zweiten Mal für den gebürtigen Niederländer, der 2020 schon einmal im Fokus der Münchner stand und damals von Ajax Amsterdam zum FC Barcelona wechselte. Zwischenzeitlich war Dest an die AC Mailand ausgeliehen.

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Bei der PSV soll der Defensivmann angeblich eine Ausstiegsklausel über 25 Millionen Euro besitzen. Neben Dest wird nach Berichten mehrerer Medien auch sein Klubkollege Ismael Saibari mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht. Mit dem marokkanischen Nationalspieler sollen sich die Münchner sogar bereits einig sein. Der Knackpunkt bleibt jedoch die von Eindhoven geforderte Ablöse in Höhe von 60 Millionen Euro.