+++ ✅ 📲 Abonniere unseren WhatsApp-Kanal & verpasse keine DFB 🇩🇪 News ✅ +++

Länderspiel heute Deutschland gegen Spanien – Die offiziellen Aufstellungen – Wer holt sich den Nations-League-Titel 2025?

von

Zwei Teams, ein Ziel: Der Titel in der UEFA Women’s Nations League 2025 steht auf dem Spiel. Deutschland und Spanien treffen im Finale aufeinander – und das gleich doppelt. Das Hinspiel am Freitag in Kaiserslautern ging 0:0 aus, das Rückspiel folgt heute am Dienstag in Madrid. Es ist ein Duell mit Vorgeschichte, mit offenem Ausgang und mit reichlich sportlicher Brisanz. Wir schauen uns die Aufstellung für heute Abend!

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop

Update 17:15 Uhr – Die offizielle Aufstellung ist da – keine Überraschungen! 

Ann-Katrin Berger – Giulia Gwinn, Janina Minge, Rebecca Knaak, Chantal Kett – Elisa Senß, Sjoeke Nüsken – Selina Cerci, Jule Brand, Klara Bühl – Nicole Anyomi

Die deutsche Verteidigerin #07 Giulia Gwinn (C) und ihre Teamkolleginnen wärmen sich vor dem Rückspiel des Finales der UEFA Women's Nations League zwischen Spanien und Deutschland im Metropolitano-Stadion in Madrid am 2. Dezember 2025 auf. (Foto: Thomas COEX / AFP)
Die deutsche Verteidigerin #07 Giulia Gwinn (C) und ihre Teamkolleginnen wärmen sich vor dem Rückspiel des Finales der UEFA Women’s Nations League zwischen Spanien und Deutschland im Metropolitano-Stadion in Madrid am 2. Dezember 2025 auf. (Foto: Thomas COEX / AFP)

Spanien auf Titelkurs – doch Deutschland ist bereit zur Revanche

Spanien kommt als Titelverteidiger in die Partie. Im Februar 2024 gewannen sie den ersten Nations-League-Titel mit einem 2:0 gegen Frankreich. Auch im Halbfinale gegen Schweden zeigten die Spanierinnen ihre Klasse – 4:0 und 1:0 hieß es am Ende der beiden Spiele. Für das Finale übernimmt die neue Trainerin Sonia Bermúdez die Verantwortung – und bringt viel Offensivdrang mit.

Deutschland dagegen will nachlegen. Zwar unterlag das Team im EM-Halbfinale 2025 Spanien mit 0:1, doch es gelang bereits eine Revanche: Bei den Olympischen Spielen 2024 schlugen die DFB-Frauen Spanien im Spiel um Bronze mit 1:0. Nun steht das nächste große Duell an – und Deutschland hat noch eine Rechnung offen.

Aufstellungen heute

Die voraussichtliche Aufstellung Deutschland heute:

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Ann-Katrin Berger – Giulia Gwinn, Janina Minge, Rebecca Knaak, Chantal Kett – Elisa Senß, Sjoeke Nüsken – Selina Cerci, Jule Brand, Klara Bühl – Nicole Anyomi

Die voraussichtliche Aufstellung Spanien heute:

Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Olga Carmona, Laia Aleixandri, Vicky López, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Esther González, Eva Navarro

UEFA Nations League Frauen 2025 - Halbfinale / Finale |
| 2.12.2025-18:30
Spanien Frauen
S U S S U
- : -
Deutschland Frauen
U N S U U
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder Germany W
13
Cata Coll
7
Olga Carmona
4
Irene Paredes
16
M. Leon
2
Ona Batlle
14
Laia Aleixandri
11
Alexia Putellas
22
V. Lopez
9
Esther González
19
Eva Navarro
8
Mariona Caldentey
1
Ann-Katrin Berger
17
Franziska Kett
4
Rebecca Knaak
5
Janina Minge
7
Giulia Gwinn
20
Elisa Senß
9
Sjoeke Nüsken
19
Klara Bühl
22
Jule Brand
15
Selina Cerci
16
Nicole Anyomi
field field

UEFA Nations League Spielplan im Finale

28.11.2025 20:30
Deutschland Frauen
0
0
Spanien Frauen
2.12.2025 18:30
Spanien Frauen
-
-
Deutschland Frauen

Deutschland mit Rückkehrerinnen und breitem Kader

Für das Hinspiel in Kaiserslautern kann Deutschland auf wichtige Rückkehrerinnen setzen: Torhüterin Ann-Katrin Berger kommt mit viel Rückenwind aus den USA zurück, nachdem sie mit Gotham FC die NWSL gewonnen hat. Auch Rebecca Knaak und Sarai Linder stehen wieder im Aufgebot. Linda Dallmann ersetzt die aus persönlichen Gründen fehlende Lea Schüller.

Besonders im Mittelfeld und in der Defensive setzt Bundestrainer Christian Wück auf Kompaktheit und schnelle Umschaltmomente. Im Vergleich zum letzten EM-Spiel gegen Spanien will Deutschland effektiver agieren, die Räume besser nutzen und vor allem vor heimischem Publikum ein Zeichen setzen.

Frauen Nationalmannschaft: DFB Kader für Deutschland gegen Spanien veröffentlicht (Foto: DFB/Yuliia Perekopaiko/DFB)
Frauen Nationalmannschaft: DFB Kader für Deutschland gegen Spanien veröffentlicht (Foto: DFB/Yuliia Perekopaiko/DFB)

Spanien mit Offensivpower und hoher Kadertiefe

Sonia Bermúdez bringt frischen Wind – und eine klare Handschrift. Neun Stürmerinnen sind im Kader der Spanierinnen, darunter auch Rückkehrerin Esther González, Torschützenkönigin der EM 2025. Mit Edna Imade steht zudem ein junges Talent in den Startlöchern, das sich bei Real Sociedad in den Vordergrund gespielt hat.

Spanien setzt auf Ballbesitz, Spielkontrolle und frühes Pressing. Doch Trainerin Bermúdez warnt: Deutschland sei physisch stark, mental robust und besonders bei Rückschlägen gefährlich. Die Analyse des Gegners sei abgeschlossen – nun gelte es, in beiden Spielen höchste Konzentration zu zeigen.

Der komplette Kader Spaniens im Überblick
Der komplette Kader Spaniens im Überblick

Taktik, Atmosphäre und Nervenstärke entscheiden

Deutschland wird kaum den Ball dominieren – das ist klar. Doch wie schon im Halbfinale gegen Frankreich könnte der Schlüssel in einer gut organisierten Defensive und blitzschnellen Umschaltaktionen liegen. Spielerinnen wie Jule Brand oder Lena Oberdorf werden gefordert sein, die Räume zwischen den Linien zu nutzen.

Auch die Atmosphäre spricht für ein intensives Spiel: Über 40.000 Tickets sind bereits für das Hinspiel in Kaiserslautern verkauft. Für viele Spielerinnen, wie Jule Brand, ist es ein Heimspiel in der Pfalz – ein emotionaler Faktor, der zusätzlich motiviert.

Im Rückspiel in Madrid wird Spanien dagegen auf heimischen Druck und ihre spielerische Qualität setzen. Wer in diesem doppelten Endspiel am Ende die besseren Nerven und die klarere Strategie hat, wird sich den Titel sichern.

Die Bühne ist bereitet – jetzt zählt’s.

Quelle UEFA

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++