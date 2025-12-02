Länderspiel Deutschland gegen Spanien heute: Aufstellungen – Wer holt sich den Nations-League-Titel 2025?

Zwei Teams, ein Ziel: Der Titel in der UEFA Women’s Nations League 2025 steht auf dem Spiel. Deutschland und Spanien treffen im Finale aufeinander – und das gleich doppelt. Das Hinspiel am Freitag in Kaiserslautern ging 0:0 aus, das Rückspiel folgt heute am Dienstag in Madrid. Es ist ein Duell mit Vorgeschichte, mit offenem Ausgang und mit reichlich sportlicher Brisanz. Wir schauen uns die Aufstellung für heute Abend!

Spanien auf Titelkurs – doch Deutschland ist bereit zur Revanche

Spanien kommt als Titelverteidiger in die Partie. Im Februar 2024 gewannen sie den ersten Nations-League-Titel mit einem 2:0 gegen Frankreich. Auch im Halbfinale gegen Schweden zeigten die Spanierinnen ihre Klasse – 4:0 und 1:0 hieß es am Ende der beiden Spiele. Für das Finale übernimmt die neue Trainerin Sonia Bermúdez die Verantwortung – und bringt viel Offensivdrang mit.

Deutschland dagegen will nachlegen. Zwar unterlag das Team im EM-Halbfinale 2025 Spanien mit 0:1, doch es gelang bereits eine Revanche: Bei den Olympischen Spielen 2024 schlugen die DFB-Frauen Spanien im Spiel um Bronze mit 1:0. Nun steht das nächste große Duell an – und Deutschland hat noch eine Rechnung offen.

Aufstellungen heute

Die voraussichtliche Aufstellung Deutschland heute:

Ann-Katrin Berger – Giulia Gwinn, Janina Minge, Rebecca Knaak, Chantal Kett – Elisa Senß, Sjoeke Nüsken – Selina Cerci, Jule Brand, Klara Bühl – Nicole Anyomi

Die voraussichtliche Aufstellung Spanien heute:

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Olga Carmona, Laia Aleixandri, Vicky López, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Esther González, Eva Navarro

UEFA Nations League Frauen 2025 - Halbfinale / Finale | | - 18:30 Spanien Frauen S U S S U - : - Deutschland Frauen U N S U U Tage Stunden Minuten Sekunden 13 Cata Coll 7 Olga Carmona 4 Irene Paredes 16 M. Leon 2 Ona Batlle 14 Laia Aleixandri 11 Alexia Putellas 22 V. Lopez 9 Esther González 19 Eva Navarro 8 Mariona Caldentey 1 Ann-Katrin Berger 17 Franziska Kett 4 Rebecca Knaak 5 Janina Minge 7 Giulia Gwinn 20 Elisa Senß 9 Sjoeke Nüsken 19 Klara Bühl 22 Jule Brand 15 Selina Cerci 16 Nicole Anyomi

UEFA Nations League Spielplan im Finale

20:30 Deutschland Frauen 0 0 Spanien Frauen 18:30 Spanien Frauen - - Deutschland Frauen

Deutschland mit Rückkehrerinnen und breitem Kader

Für das Hinspiel in Kaiserslautern kann Deutschland auf wichtige Rückkehrerinnen setzen: Torhüterin Ann-Katrin Berger kommt mit viel Rückenwind aus den USA zurück, nachdem sie mit Gotham FC die NWSL gewonnen hat. Auch Rebecca Knaak und Sarai Linder stehen wieder im Aufgebot. Linda Dallmann ersetzt die aus persönlichen Gründen fehlende Lea Schüller.

Besonders im Mittelfeld und in der Defensive setzt Bundestrainer Christian Wück auf Kompaktheit und schnelle Umschaltmomente. Im Vergleich zum letzten EM-Spiel gegen Spanien will Deutschland effektiver agieren, die Räume besser nutzen und vor allem vor heimischem Publikum ein Zeichen setzen.

Spanien mit Offensivpower und hoher Kadertiefe

Sonia Bermúdez bringt frischen Wind – und eine klare Handschrift. Neun Stürmerinnen sind im Kader der Spanierinnen, darunter auch Rückkehrerin Esther González, Torschützenkönigin der EM 2025. Mit Edna Imade steht zudem ein junges Talent in den Startlöchern, das sich bei Real Sociedad in den Vordergrund gespielt hat.

Spanien setzt auf Ballbesitz, Spielkontrolle und frühes Pressing. Doch Trainerin Bermúdez warnt: Deutschland sei physisch stark, mental robust und besonders bei Rückschlägen gefährlich. Die Analyse des Gegners sei abgeschlossen – nun gelte es, in beiden Spielen höchste Konzentration zu zeigen.

Taktik, Atmosphäre und Nervenstärke entscheiden

Deutschland wird kaum den Ball dominieren – das ist klar. Doch wie schon im Halbfinale gegen Frankreich könnte der Schlüssel in einer gut organisierten Defensive und blitzschnellen Umschaltaktionen liegen. Spielerinnen wie Jule Brand oder Lena Oberdorf werden gefordert sein, die Räume zwischen den Linien zu nutzen.

Auch die Atmosphäre spricht für ein intensives Spiel: Über 40.000 Tickets sind bereits für das Hinspiel in Kaiserslautern verkauft. Für viele Spielerinnen, wie Jule Brand, ist es ein Heimspiel in der Pfalz – ein emotionaler Faktor, der zusätzlich motiviert.

Im Rückspiel in Madrid wird Spanien dagegen auf heimischen Druck und ihre spielerische Qualität setzen. Wer in diesem doppelten Endspiel am Ende die besseren Nerven und die klarere Strategie hat, wird sich den Titel sichern.

Die Bühne ist bereitet – jetzt zählt’s.

Quelle UEFA