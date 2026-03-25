Länderspiel Deutschland gegen Schweiz: Engländer pfeift Schweiz-Spiel

Der Engländer Christopher Kavanagh leitet das Länderspiel Deutschland gegen Schweiz am Freitag in Basel (Anstoß ab 20.45 Uhr, live bei RTL). Das Duell ist Teil eines Länderspiel-Doppelpacks, mit dem die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann die Vorbereitung auf die Endrunde der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko beginnt. Gleichzeitig steht am Montag, 30. März, ein weiteres Testspiel gegen Ghana in Stuttgart (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) auf dem Programm.

Englisches Schiri-Gespann in Basel

Der Engländer Christopher Kavanagh wird das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz am Freitag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Basel leiten. Der 40 Jahre alte Schiedsrichter aus Manchester wird dabei unterstützt von seinen Assistenten Daniel Cook und Ian Hussin.

Der Vierte Offizielle ist Thomas Bramall, der Video-Referee Paul Howard, sein Assistent Timothy Wood. Alle Schiedsrichter kommen aus England.

Vorbereitung auf die WM: Duelle gegen Schweiz und Ghana

Das WM-Jahr startet für die deutsche Nationalmannschaft mit einem Doppelpack an Freundschaftsspielen gegen andere WM-Teilnehmer. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist zunächst nach Basel, um dort gegen Gastgeber Schweiz anzutreten, und bestreitet anschließend in Stuttgart das Duell gegen Ghana. Beide Partien dienen der Feinabstimmung vor der Endrunde der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko; die Anstoßzeiten sind jeweils ab 20.45 Uhr und werden live im deutschen Fernsehen übertragen.

Darüber hinaus informiert der DFB.de-Ticker fortlaufend über Aufstellungen, Trainingseindrücke und personelle Entwicklungen im DFB-Kader. Fans können so Schlaglichter zur Vorbereitung, Informationen zur taktischen Ausrichtung und letzte Änderungen vor den Spielen verfolgen.