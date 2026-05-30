Länderspiel Deutschland gegen Finnlands: „Uhus“ mit großem Respekt vor DFB

Finnlands Fußballer gehen mit großem Respekt in das Testspiel gegen Deutschland am Sonntag um 20.45 Uhr im Mainzer Stadion und rechnen sich nur wenig aus. Nationaltrainer Jacob Friis spricht offen von einer „großen Herausforderung“ gegen den viermaligen Weltmeister.

Große Aufgabe gegen die DFB-Elf

Im hohen Norden steht „Jalkapallo“, also Fußball, traditionell im Schatten von „Jääkiekko“, dem Eishockey. Erst recht, wenn die finnischen Löwen bei einer WM um Medaillen spielen, bleibt der Fußball meist nur zweite Wahl. Ein Erfolg gegen die DFB-Elf könnte deshalb helfen, dem Spiel mit dem Ball in Finnland etwas mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Die Auswahl des Weltranglisten-73. klammert sich dennoch nicht an große Hoffnungen. Friis beschreibt das Duell eher als Standortbestimmung und sagt, es sei „eine gute Gelegenheit, um zu sehen, wie nah wir dran sind oder ob wir ein Ergebnis holen könnten, wenn es ein Quali-Spiel wäre“. Zugleich betont er, dass seine Mannschaft herausfinden wolle, „wie wir gegen solche Topteams spielen, ob wir gut genug sind, sie irgendwie herauszufordern“, auch wenn es „sehr schwierig werden wird“.

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Die „Uhus“ und ihre bekannten Gesichter

Die finnische Nationalelf trägt den Spitznamen „Huuhkajat“, also „Uhus“. Der Name geht auf den Vogel „Bubi“ zurück, der 2007 beim Spiel gegen Belgien auf dem Tor saß. Für Finnland war die jüngste WM-Qualifikation dennoch enttäuschend, trotz des überraschenden 2:1 gegen Polen wurde das Turnier klar verpasst. Gegen Außenseiter Malta setzte es sogar ein peinliches 0:1.

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Die EM 2021, bei der die Mannschaft in der Vorrunde ausschied, bleibt bislang der einzige Auftritt bei einem großen Turnier. Gegen Deutschland stehen dem dänischen Chefcoach neben vier Bundesliga-Legionären auch mehrere bekannte Namen zur Verfügung: Doni Arifi aus Fürth, Adam Markhiev vom 1. FC Nürnberg, Benjamin Källman von Hannover 96 und Naatan Skyttä vom 1. FC Kaiserslautern. Im Tor steht der frühere Leverkusener Lukas Hradecky, heute bei AS Monaco.

Pohjanpalo als finnischer Hingucker

Auch Joel Pohjanpalo gehört zum Aufgebot. Der Angreifer, der in der Bundesliga einst für Bayer und Union Berlin auf Torejagd ging, wurde in Palermo erneut Torschützenkönig der Serie B. Für Friis ist er damit ein echter Hingucker im finnischen „Jalkapallo“.

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