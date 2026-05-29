Länderspiel Deutschland gegen Finnland: Sportwetten & Favorit – nur Quote 1.14 auf Deutschland Sieg

Ohne Rückkehrer Manuel Neuer geht die deutsche Nationalmannschaft als klarer Favorit in ihren vorletzten WM-Test. Gegen das nicht für die Endrunde qualifizierte Finnland erwartet Sportwettenanbieter bwin am Sonntag um 20.45 Uhr im ausverkauften Mainz einen deutlichen Erfolg der DFB-Elf, die 15 Tage vor dem Auftakt gegen Curaçao noch einmal Selbstvertrauen tanken will.

Klare Rollen vor dem Härtetest in Mainz

Der 17. deutsche Sieg im 24. Duell mit den Skandinaviern ist bei bwin mit der Quote 1.14 versehen. Bleibt Oliver Baumann mit seiner Abwehr ohne Gegentor, gibt es das 1.75-fache des Einsatzes zurück. Ein finnischer Überraschungssieg würde für 10 Euro Einsatz 135 Euro ausschütten, ein Remis wäre mit der Quote 8.50 zwar deutlich besser dotiert, gilt aber als unwahrscheinlich.

Für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist die Partie der vorletzte WM-Test vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Direkt danach wartet am 06. Juni in Chicago die Generalprobe gegen Gastgeber USA, ehe am 14. Juni der WM-Auftakt gegen Turnierneuling Curaçao ansteht.

Historie spricht deutlich für die DFB-Auswahl

Auch die Bilanz stützt die Favoritenrolle der Deutschen. In 23 bisherigen Spielen gegen Finnland holte der viermalige Weltmeister 16 Siege, sechs Partien endeten unentschieden, nur einmal setzten sich die Finnen durch. Wer den deutschen Erfolg am Sonntag spielt, erhält bei bwin für zehn Euro Einsatz 11,40 Euro zurück. Bei einem finnischen Sieg läge die Auszahlung bei 135 Euro, bei einem Remis bei 85 Euro.

Deutschland bleibt ohne Gegentor Ja (1.75) Nein (1.95)

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3-Weg-Quoten, Länderspiel, 31. Mai, 20.45 Uhr: Deutschland 1.14, X 8.50, Finnland 13.50