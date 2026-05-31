Länderspiel Deutschland gegen Finnland heute – Liveticker zum nächsten DFB Länderspiel vor der WM 2026

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Erster Platzgang ohne Manuel Neuer

Länderspiele Deutschland - - Finnland Länderspiele USA - - Deutschland

Schiedsrichterteam aus Brasilien leitet den Test in Mainz

Nur Havertz fehlt, volle Stadien warten

Liveticker heute

12:00 Uhr Mainz ausverkauft – letztes Heimspiel vor der WM Die MEWA Arena in Mainz ist ausverkauft. 33.305 Zuschauer erleben heute Abend das letzte Heimländerspiel der deutschen Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Es ist das 1036. Länderspiel der DFB-Geschichte.

13:50 Uhr Zum dritten Mal in Folge in Blau Das letzte Heimländerspiel vor Beginn der Weltmeisterschaft bestreitet die Nationalmannschaft in Blau. Gegen Finnland trägt das DFB-Team in der ausverkauften Arena in Mainz die blauen Auswärtstrikots von adidas – zum dritten Mal in Folge nach dem 4:3 gegen die Schweiz und dem 2:1 gegen Ghana.

14:00 Uhr Baumann statt Neuer – Nagelsmann geht kein Risiko ein Manuel Neuer steht heute nicht im Tor. Der 40-Jährige plagt sich mit einer Wadenverhärtung, Nagelsmann verzichtet auf ein Risiko: „Er könnte dieses Spiel machen – aber ich sehe keinen Sinn darin.“ Oliver Baumann (TSG Hoffenheim, 35) hütet den Kasten. Ob Neuer zum WM-Auftakt am 14. Juni gegen Curaçao fit ist, bleibt offen.

14:05 Uhr Voraussichtliche Aufstellung: Nmecha, Karl und Undav von Beginn an Nagelsmann rotiert und testet WM-Alternativen. Die voraussichtliche Startelf: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Pavlovic, Nmecha – Karl, Musiala, Wirtz – Undav. Besonders im Fokus: der 18-jährige Lennart Karl auf dem rechten Flügel sowie Felix Nmecha im Mittelfeld, den Nagelsmann als „Weltklasse“ bezeichnet.

13:50 Uhr Zum dritten Mal in Folge in Blau Das letzte Heimländerspiel vor Beginn der Weltmeisterschaft bestreitet die Nationalmannschaft in Blau. Gegen Finnland trägt das DFB-Team in der ausverkauften Arena in Mainz am Sonntag Das letzte Heimländerspiel vor Beginn der Weltmeisterschaft bestreitet die Nationalmannschaft in Blau. Gegen Finnland trägt das DFB-Team in der ausverkauften Arena in Mainz am Sonntag die blauen Auswärtstrikots von adidas.

10:36 Uhr Umzug nach Frankfurt Station Nummer zwei auf der großen WM-Reise: Die deutsche Nationalmannschaft zieht heute nach Frankfurt um. Am Nachmittag legt die Mannschaft die etwas mehr als 200 Kilometer von Herzogenaurach ins Teamhotel in Frankfurt mit dem Mannschaftsbus zurück.

11:21 Uhr Mainz! Das DFB-Team bestreitet ihr letztes Heimspiel vor der WM in der MEWA Arena in Mainz. Die Spielstätte des Das DFB-Team bestreitet ihr letztes Heimspiel vor der WM in der MEWA Arena in Mainz. Die Spielstätte des 1. FSV Mainz 05 umfasst 33.305 Plätze und ist schon ausverkauft.

16:57 Uhr Das sagen Völler und Nagelsmann Nagelsmann stellte den Zusammenhalt in den Mittelpunkt und gab den Spielern mit, dass sie in den kommenden Wochen „wie eine Familie“ auftreten sollen. Nagelsmann stellte den Zusammenhalt in den Mittelpunkt und gab den Spielern mit, dass sie in den kommenden Wochen „wie eine Familie“ auftreten sollen. Hier mehr lesen.