Länderspiel Deutschland gegen Finnland – Liveticker zum nächsten DFB Länderspiel vor der WM 2026 – Update 10 Uhr / 30.5.

Die deutsche Nationalmannschaft ist auf dem Weg zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko in die heiße Phase gestartet. Im Trainingslager in Herzogenaurach bereitet sich der DFB-Kader auf das letzte Heimländerspiel vor dem Turnier vor, am Sonntag ab 20.45 Uhr gegen Finnland in Mainz live im ZDF. Der DFB.de-Team-Ticker begleitet die Mannschaft des viermaligen Welt- und dreimaligen Europameisters mit allen aktuellen Informationen.

Erster Platzgang ohne Manuel Neuer

Zum Auftakt des Lehrgangs am Donnerstagvormittag stand Manuel Neuer noch nicht mit auf dem Platz. Der Torhüter des Doublesiegers FC Bayern München setzt seinen Belastungsaufbau fort und absolvierte die Einheit stattdessen im Lauftraining und im Gym. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte am Mittwoch bei der Auftaktpressekonferenz bereits Entwarnung gegeben und betont: „Bei Manu müssen wir uns keine Sorgen machen“. Kai Havertz stößt erst nach seinem Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal am Samstag in Budapest zur Auswahl.

Bei strahlendem Wetter und angekündigten 21 Grad bat Nagelsmann seine Mannschaft um 11 Uhr erstmals auf den Trainingsplatz direkt am Teamquartier Home Ground von DFB-Partner adidas. Die Einheit ist in Ausschnitten ab 11 Uhr live bei DFB.TV zu sehen. Auch am Freitag und Samstag trainiert die Nationalmannschaft noch in Herzogenaurach, bevor sie am Sonntag zum WM-Vorbereitungsspiel gegen Finnland in Mainz antritt und anschließend für den Abflug in die USA nach Frankfurt umzieht.

Länderspiele Deutschland - - Finnland Länderspiele USA - - Deutschland

Schiedsrichterteam aus Brasilien leitet den Test in Mainz

Die Partie gegen Finnland steht unter Leitung eines brasilianischen Gespanns. Matheus Candançan ist am Sonntag ab 20.45 Uhr im ZDF der Schiedsrichter, an den Linien unterstützen ihn Victor Imazu und Alex Ang Ribeiro. Der vierte Offizielle ist Paulo Zanovelli, im Videobaum sitzt Rodrigo D’Alonso Ferreira, assistiert von Rodrigo Guarizo Amaral.

Nur Havertz fehlt, volle Stadien warten

Bis auf Kai Havertz waren bis zum Mittwochmittag alle Spieler des WM-Kaders in Herzogenaurach eingetroffen. Julian Nagelsmann begrüßte 26 Profis im Home Ground von adidas, dazu gehört mit Jonas Urbig vom Doublesieger FC Bayern München auch ein vierter Keeper. Am Nachmittag steht die Auftaktbesprechung im Mannschaftskreis auf dem Programm.

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Die beiden letzten Länderspiele vor der Weltmeisterschaft finden vor ausverkauftem Haus statt. Die Tickets für das Heimspiel in Mainz waren im öffentlichen Verkauf nach wenigen Minuten vergriffen, die Partie gegen Finnland ist seit Wochen ausgebucht. Auch das Länderspiel am 6. Juni im Soldier Field von Chicago gegen Co-WM-Gastgeber USA, das ab 20.30 Uhr MESZ live bei RTL zu sehen ist, meldete der US-Verband inzwischen als ausverkauft. Zwei Tage nach dem Duell reist die deutsche Nationalmannschaft weiter in ihr Team Base Camp nach Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina.

Liveticker heute

10:36 Uhr Umzug nach Frankfurt Station Nummer zwei auf der großen WM-Reise: Die deutsche Nationalmannschaft zieht heute nach Frankfurt um. Am Nachmittag legt die Mannschaft die etwas mehr als 200 Kilometer von Herzogenaurach ins Teamhotel in Frankfurt mit dem Mannschaftsbus zurück.

05:02 Uhr Anpfiff Die mögliche deutsche Elf im Überblick: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Pavlovic, Goretzka – Karl, Musiala, Wirtz – Woltemade.

11:21 Uhr Mainz! Das DFB-Team bestreitet ihr letztes Heimspiel vor der WM in der MEWA Arena in Mainz. Die Spielstätte des 1. FSV Mainz 05 umfasst 33.305 Plätze und ist schon ausverkauft.



16:58 Uhr Zum dritten Mal in Folge in Blau Das letzte Heimländerspiel vor Beginn der Weltmeisterschaft bestreitet die Nationalmannschaft in Blau. Gegen Finnland trägt das DFB-Team in der ausverkauften Arena in Mainz am Sonntag die blauen Auswärtstrikots von adidas.



16:57 Uhr Das sagen Völler und Nagelsmann Nagelsmann stellte den Zusammenhalt in den Mittelpunkt und gab den Spielern mit, dass sie in den kommenden Wochen „wie eine Familie“ auftreten sollen. Hier mehr lesen.



13:47 Uhr Schiedsrichtergespann aus Brasilien Brasilianisches Schiedsrichtergespann in Mainz: Matheus Candançan wird das Spiel pfeiffen.

Quelle DFB.de