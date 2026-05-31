Länderspiel Deutschland gegen Finnland heute – 4:0 Liveticker nächstes DFB Länderspiel vor der WM 2026

Die deutsche Nationalmannschaft ist auf dem Weg zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko in die heiße Phase gestartet. Im Trainingslager in Herzogenaurach bereitet sich der DFB-Kader auf das letzte Heimländerspiel vor dem Turnier vor, heute am Sonntag ab 20.45 Uhr gegen Finnland in Mainz live im ZDF. Der DFB.de-Team-Ticker begleitet die Mannschaft des viermaligen Welt- und dreimaligen Europameisters mit allen aktuellen Informationen.

Länderspiele Deutschland - - Finnland

Erster Platzgang ohne Manuel Neuer

Zum Auftakt des Lehrgangs am Donnerstagvormittag stand Manuel Neuer noch nicht mit auf dem Platz. Der Torhüter des Doublesiegers FC Bayern München setzt seinen Belastungsaufbau fort und absolvierte die Einheit stattdessen im Lauftraining und im Gym. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte am Mittwoch bei der Auftaktpressekonferenz bereits Entwarnung gegeben und betont: „Bei Manu müssen wir uns keine Sorgen machen“. Kai Havertz stößt erst nach seinem Champions-League-Finale mit dem FC Arsenal am Samstag in Budapest zur Auswahl. Bei strahlendem Wetter und angekündigten 21 Grad bat Nagelsmann seine Mannschaft um 11 Uhr erstmals auf den Trainingsplatz direkt am Teamquartier Home Ground von DFB-Partner adidas. Die Einheit ist in Ausschnitten ab 11 Uhr live bei DFB.TV zu sehen. Auch am Freitag und Samstag trainiert die Nationalmannschaft noch in Herzogenaurach, bevor sie am Sonntag zum WM-Vorbereitungsspiel gegen Finnland in Mainz antritt und anschließend für den Abflug in die USA nach Frankfurt umzieht.

Schiedsrichterteam aus Brasilien leitet den Test in Mainz

Die Partie gegen Finnland steht unter Leitung eines brasilianischen Gespanns. Matheus Candançan ist am Sonntag ab 20.45 Uhr im ZDF der Schiedsrichter, an den Linien unterstützen ihn Victor Imazu und Alex Ang Ribeiro. Der vierte Offizielle ist Paulo Zanovelli, im Videobaum sitzt Rodrigo D’Alonso Ferreira, assistiert von Rodrigo Guarizo Amaral.

Nur Havertz fehlt, volle Stadien warten

Bis auf Kai Havertz waren bis zum Mittwochmittag alle Spieler des WM-Kaders in Herzogenaurach eingetroffen. Julian Nagelsmann begrüßte 26 Profis im Home Ground von adidas, dazu gehört mit Jonas Urbig vom Doublesieger FC Bayern München auch ein vierter Keeper. Am Nachmittag steht die Auftaktbesprechung im Mannschaftskreis auf dem Programm. Die beiden letzten Länderspiele vor der Weltmeisterschaft finden vor ausverkauftem Haus statt. Die Tickets für das Heimspiel in Mainz waren im öffentlichen Verkauf nach wenigen Minuten vergriffen, die Partie gegen Finnland ist seit Wochen ausgebucht. Auch das Länderspiel am 6. Juni im Soldier Field von Chicago gegen Co-WM-Gastgeber USA, das ab 20.30 Uhr MESZ live bei RTL zu sehen ist, meldete der US-Verband inzwischen als ausverkauft. Zwei Tage nach dem Duell reist die deutsche Nationalmannschaft weiter in ihr Team Base Camp nach Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina.

Liveticker heute

22:07 Uhr 4:0 Musiala mit seinem Tor, auch er liefert und befreit sich vom Druck des Treffens.



22:01 Uhr 3:0 Deniz Undav nach Vorlage von Lennart Karl mit dem 3:0! Toll gemacht!



21:51 Uhr 2.Halbzeit und gleich das 2:0 Florian Wirtz mit einem Abstauber. Schlechte Balleröffnung Finnlands, Undav passt mittig zu Wirtz, der nur noch einnetzen muss.



21:35 Uhr Halbzeit Die 1.Halbzeit ist vorbei. Deutschland führt 1:0 verdient und bleibt hinter den hohen Erwartungen. Lennart Karl, Flo Wirth und Jamal Musiala sind Lichtblicke. Doch man merkt, die Abläufe sind noch nicht da.



21:20 Uhr Major Tom wird gespielt! Nach einer Kimmich Ecke köpft Deniz Undav das 1:0 – nun endlich die Erleichterung.



21:07 Uhr Nach 20 Minuten... Nagelsmann ist nach 20 Minuten nicht zufrieden. Finnland steht tief, bisher nur wenige Torchancen, die ersten 10 Minuten waren gut, nun flacht das Spiel etwas ab. Lennart Karl ist flink, Musiala auch, Florian Wirtz setzt offensive Akzente. Doch so richtig Schwung ist nicht drin. Keine Feinabstimmung.



20:43 Uhr Anpfiff Nach den Nationalhymnen geht es hier pünktlich los!



19:49 Uhr Offizielle Aufstellung Die deutsche Startelf: Baumann, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Pavlovic, Nmecha, Karl, Musiala, Wirtz, Undav.



19:15 Uhr Das Mainz-Omen: 2014 war es der letzte Schritt vor dem WM-Titel 2014 bestritt Deutschland sein letztes Heimspiel vor dem WM-Titel ebenfalls in der MEWA Arena in Mainz – ein 6:1 gegen Armenien. Damals wie heute fehlte Manuel Neuer verletzungsbedingt. Damals wie heute war es der letzte Abschied auf deutschem Boden vor dem Atlantik-Flug. Was danach kam: Weltmeister. Das Omen ist real.

18:30 Uhr Wer ist Finnland? Rang 73, Pohjanpalo und der Uhu Finnland steht auf FIFA-Rang 73 und hat die WM 2026 verpasst. Gefährlichster Angreifer ist Joel Pohjanpalo (FC Palermo, Torschützenkönig der Serie B), im Tor steht der erfahrene Lukas Hradecky (AS Monaco, 103 Länderspiele). Trainer ist der Däne Jacob Friis: „Es wird sehr schwierig – aber eine gute Gelegenheit zu sehen, wie nah wir dran sind.“ Der Spitzname der Finnen: „Huuhkajat“ – die Uhus.

17:12 Uhr Klare Wettquoten: Deutschland mit Quote 1.14 haushoher Favorit Die Wettquoten sprechen eine deutliche Sprache: Deutschland siegt laut bwin mit Quote 1.14, ein Unentschieden steht bei 8.50, ein Finnland-Sieg bei 13.50. Die historische Bilanz untermauert das: 16 Siege, 6 Remis und nur 1 Niederlage in 23 Spielen gegen Finnland – Torverhältnis 82:19.

12:00 Uhr Mainz ausverkauft – letztes Heimspiel vor der WM Die MEWA Arena in Mainz ist ausverkauft. 33.305 Zuschauer erleben heute Abend das letzte Heimländerspiel der deutschen Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Es ist das 1036. Länderspiel der DFB-Geschichte.

13:50 Uhr Zum dritten Mal in Folge in Blau Das letzte Heimländerspiel vor Beginn der Weltmeisterschaft bestreitet die Nationalmannschaft in Blau. Gegen Finnland trägt das DFB-Team in der ausverkauften Arena in Mainz die blauen Auswärtstrikots von adidas – zum dritten Mal in Folge nach dem 4:3 gegen die Schweiz und dem 2:1 gegen Ghana.

14:00 Uhr Baumann statt Neuer – Nagelsmann geht kein Risiko ein Manuel Neuer steht heute nicht im Tor. Der 40-Jährige plagt sich mit einer Wadenverhärtung, Nagelsmann verzichtet auf ein Risiko: „Er könnte dieses Spiel machen – aber ich sehe keinen Sinn darin.“ Oliver Baumann (TSG Hoffenheim, 35) hütet den Kasten. Ob Neuer zum WM-Auftakt am 14. Juni gegen Curaçao fit ist, bleibt offen.

Quelle DFB.de