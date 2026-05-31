Länderspiel Deutschland – Finnland im blauen DFB Away Trikot: Heute der dritte Auftritt im DFB Auswärtstrikot

Zwei Länderspiele, zwei Siege, null Niederlagen. Das dunkelblaue adidas Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft ist bisher ungeschlagen. Heute Abend im Länderspiel gegen Finnland folgt in Mainz der dritte Test im DFB-Awaytrikot in Blau-Türkis vereint. Und das Beste: Es ist bereits jetzt ein Stück Fußballgeschichte. Zum offiziellen DFB Shop

4:3 in Basel, 2:1 in Stuttgart: Das blaue DFB Trikot siegt immer

Es war der 27. März 2026, ein verregneter Abend im St. Jakob-Park in Basel, als das neue DFB Auswärtstrikot seine Premiere feierte. Die Schweiz, selbst WM-Teilnehmer, führte zweimal. Die Deutschen drehten das Spiel trotzdem und gewannen am Ende 4:3. Ein Einstand nach Maß für das dunkelblaue Dress mit den türkisfarbenen Akzenten.

Drei Tage später, am 30. März in der MHP Arena in Stuttgart, folgte der zweite Auftritt. Gegner Ghana, ebenfalls WM-Teilnehmer. Deniz Undav traf zum 2:0, riss die Arme hoch und ließ das Trikot beim Torjubel sprechen. Deutschland gewann 2:1. Zwei Spiele. Zwei Siege. Eine perfekte Bilanz.

Deniz Undav beim Torjubel zum 2:0 gegen Ghana am 30. März 2026 in Stuttgart im neuen DFB Auswärtstrikot. Alexander Hassenstein / Getty Images

Heute Abend: Mainz, 20:45 Uhr, ZDF

Am heutigen Sonntag, 31. Mai 2026, läuft das DFB-Team in der Mainzer Mewa Arena zum dritten Mal im blauen Dress auf. Anstoß gegen Finnland ist um 20:45 Uhr, das ZDF überträgt live. Es ist das letzte Länderspiel vor dem Abflug nach Chicago, wo die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes WM-Gruppenspiel bestreitet. Bundestrainer Julian Nagelsmann nutzt die Partie als letzten taktischen Test: Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz und Joshua Kimmich sind dabei.

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Für viele Fans ist das Spiel heute Abend mehr als ein Testlauf. Es ist der Abschied vor dem großen Abenteuer. Und das Dress, das Deutschland in die WM trägt, hat gezeigt: In Blau läuft es.

Dunkelblau mit Türkis: So sieht das Trikot aus

Das adidas DFB Auswärtstrikot 2026 setzt auf ein tiefes Marineblau als Grundfarbe, akzentuiert durch türkisfarbene Schulterstreifen und Ärmelabschlüsse. Das markante adidas Trefoil-Logo ziert die Brust, während der DFB-Adler auf dem Wappen in Weiß leuchtet. Das AEROREADY-Funktionsmaterial sorgt für Feuchtigkeitsmanagement und Bewegungsfreiheit, auch bei 90 Minuten auf höchstem Niveau.

Das neue adidas DFB Auswärtstrikot für die WM 2026 in der Detailansicht. Das Trefoil-Logo und der türkisfarbene Akzent machen es unverwechselbar. Copyright adidas

Es gibt das Trikot in drei Varianten: als günstigeres Fan-Trikot für zuhause, als Authentic-Version in Spielerqualität und als Kinder-Trikot mit Beflockung. Preise beginnen bei rund 74,95 Euro.

Das letzte adidas-Trikot der DFB-Geschichte: Jetzt ist der Moment

Was viele noch nicht wissen oder vergessen haben: Das DFB-Trikot zur WM 2026 ist das letzte, das adidas für die deutsche Nationalmannschaft produziert. Ab 2027 übernimmt Nike die Ausrüstung. Das Auswärtstrikot in Dunkelblau ist damit nicht nur ein Stück aktueller Fußball-Leidenschaft, sondern auch ein Sammlerstück. Ein Trikot, das den letzten großen adidas-WM-Auftritt Deutschlands markiert.

Vor der WM steigen die Nachfrage und die Preise erfahrungsgemäß deutlich an. Wer jetzt bestellt, bekommt sein Trikot pünktlich zum Turnier-Start am 14. Juni 2026.

Die WM 2026 ruft: Deutschland in Gruppe E

Nach dem Finnland-Spiel reist die Nationalmannschaft am Dienstag nach Chicago. Dort startet Deutschland am 15. Juni in der WM 2026 Gruppe E gegen Ecuador, Elfenbeinküste und Curaçao. Ob im Heim- oder Auswärtstrikot: Das DFB-Team fährt als einer der heißesten Titelfavoriten in die USA, Kanada und Mexiko.

Das blaue Trikot hat bisher noch nie verloren. Heute Abend folgt der dritte Test. Und vielleicht ist das das beste Verkaufsargument überhaupt.

Alle Varianten des DFB WM 2026 Trikots mit Preisen im Überblick

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