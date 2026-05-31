Länderspiel Deutschland Finnland: 10 wichtige Fragen & Antworten

Das Länderspiel Deutschland gegen Finnland steigt heute Abend in der MEWA Arena in Mainz. Anstoß ist um 20:45 Uhr, das ZDF überträgt live. Es ist das letzte Heimspiel der DFB-Elf vor dem Abflug zur WM 2026. Wir beantworten die zehn wichtigsten Fragen zum Länderspiel.

Länderspiele Deutschland - - Finnland Länderspiele USA - - Deutschland

Update 19:44 Uhr – die deutsche Startelf: Baumann, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Pavlovic, Nmecha, Karl, Musiala, Wirtz, Undav.

Wann und wo findet das Länderspiel Deutschland gegen Finnland statt?

Das Länderspiel Deutschland Finnland wird am Sonntag, 31. Mai 2026, in der MEWA Arena in Mainz ausgetragen. Anstoß ist um 20:45 Uhr. Das Stadion fasst 33.305 Zuschauer und ist für dieses Spiel ausverkauft. Es ist das 1036. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft und das 24. Duell zwischen beiden Nationen.

Länderspiele 2026 | MEWA ARENA | - 20:45 Deutschland S S S S S - : - Finnland N S N N S Tage Stunden Minuten Sekunden 1 Oliver Baumann 18 Nathaniel Brown 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 13 Felix Nmecha 5 Aleksandar Pavlović 17 Florian Wirtz 10 Jamal Musiala 25 Lennart Karl 25 Deniz Undav

Wo wird das Länderspiel Deutschland Finnland live im TV übertragen?

Das Länderspiel Deutschland gegen Finnland wird live im ZDF übertragen, kostenlos und ohne Abo. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 20:15 Uhr. Moderatorin ist Katrin Müller-Hohenstein, an ihrer Seite als Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker. Den Kommentar übernimmt Oliver Schmidt. Parallel ist das Spiel auch im kostenlosen Livestream auf zdf.de zu sehen.

Das nächste DFB-Länderspiel – am 6. Juni in Chicago gegen die USA – überträgt dann RTL.

Welche Aufstellung wählt Nagelsmann beim Länderspiel gegen Finnland?

Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt beim Länderspiel Deutschland Finnland auf Rotation und will Alternativen ausprobieren. Die voraussichtliche Deutschland Startelf:

Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Pavlovic, Nmecha – Karl, Musiala, Wirtz – Undav

Besonders im Fokus: Felix Nmecha (BVB), den Nagelsmann als „Weltklasse“ bezeichnete, und Lennart Karl (Bayern München, 18 Jahre), der auf dem rechten Flügel den verletzten Serge Gnabry vertreten soll. Deniz Undav darf sich im Sturm beweisen. Die Startelf enthält bis zu sechs Bayern-Spieler. Nagelsmann sagte: „Taktisch werden wir die Welt nicht einreißen – wir wollen, dass die Mannschaft in den Flow kommt.“

Spielt Manuel Neuer im Länderspiel Deutschland gegen Finnland?

Nein. Manuel Neuer steht gegen Finnland nicht im Tor. Der 40-Jährige von Bayern München plagt sich mit einer Wadenverhärtung, Nagelsmann möchte kein Risiko eingehen. Im Tor steht stattdessen Oliver Baumann (TSG Hoffenheim, 35 Jahre, 11 Länderspiele), den Nagelsmann als „Weltklasse-1b-Lösung“ bezeichnet.

Nagelsmann zu Neuer: „Er könnte dieses Spiel machen, und wenn ich ihn fragen würde, würde er sich ins Tor stellen. Aber ich sehe keinen Sinn darin, ein Restrisiko einzugehen.“ Die Situation erinnert an 2014: Damals fehlte Neuer beim letzten Spiel vor der WM ebenfalls verletzungsbedingt in Mainz – und Deutschland wurde Weltmeister. Ob Neuer zum WM-Auftakt am 14. Juni gegen Curaçao fit ist, bleibt offen.

Wie ist die historische Bilanz Deutschland gegen Finnland?

Die Bilanz im Länderspiel Deutschland gegen Finnland ist eindeutig: In bisher 23 Aufeinandertreffen gewann Deutschland 16-mal, spielte sechsmal unentschieden und verlor nur einmal. Das Torverhältnis lautet 82:19. Das heutige Duell ist das 24. Aufeinandertreffen der beiden Nationalmannschaften. Das letzte Spiel fand 2017 statt – ein 2:0-Sieg für Deutschland durch Max Meyer und Mesut Özil. Damals waren Kimmich und Tah bereits dabei.

In welchem DFB Trikot spielt Deutschland heute gegen Finnland?

Die deutsche Nationalmannschaft läuft beim Länderspiel gegen Finnland im dunkelblauen DFB Auswärtstrikot 2026 von adidas auf. Es ist bereits der dritte Einsatz in Folge im Navy-Dress mit den türkisfarbenen Akzenten: Im März besiegte Deutschland die Schweiz in Basel mit 4:3 und Ghana in Stuttgart mit 2:1 – beide Male im blauen Away Jersey. Die Bilanz des Trikots: zwei Spiele, zwei Siege.

Das Auswärtstrikot ist aus recyceltem Polyester gefertigt und nutzt adidas‘ Climacool-Technologie. Besonders: Es ist das letzte DFB-Trikot, das adidas produziert – ab 2027 übernimmt Nike. Wer das Jersey noch kaufen möchte, sollte nicht zu lange warten: Kurz vor WM-Start steigt die Nachfrage erfahrungsgemäß deutlich an.

Alle Infos zum DFB Auswärtstrikot 2026 – und wo du es kaufen kannst

Wer ist Favorit beim Länderspiel Deutschland Finnland – und welche Wettquoten gibt es?

Deutschland ist klarer Favorit im Länderspiel gegen Finnland. Die Wettquoten bei bwin sprechen eine deutliche Sprache:

Deutschland siegt: Quote 1.14

Quote 1.14 Unentschieden: Quote 8.50

Quote 8.50 Finnland siegt: Quote 13.50

Quote 13.50 Zu-Null-Sieg für Deutschland: Quote 1.75

Nagelsmann als Bundestrainer: 19 Siege, 6 Remis und 6 Niederlagen in 31 Spielen. Die DFB-Elf kommt zuletzt in guter Form: 4:3 gegen die Schweiz, 2:1 gegen Ghana, 6:0 gegen die Slowakei.

Wie gut ist Finnland – was erwartet Deutschland?

Finnland steht auf FIFA-Weltrangliste Platz 73 und hat die Qualifikation zur WM 2026 verpasst. Trainer ist der Däne Jacob Friis (48), der seit Januar 2025 im Amt ist und zuvor Assistent bei Augsburg war. Der bekannteste Finne ist Stürmer Joel Pohjanpalo (FC Palermo, 31 Jahre, Torschützenkönig der Serie B) – früher bei Bayer Leverkusen und Union Berlin aktiv.

Im Tor steht der erfahrene Lukas Hradecky (AS Monaco, 36 Jahre, 103 Länderspiele). Spannend: Der Finne Naatan Skyttä spielt beim 1. FC Kaiserslautern, Adam Markhiev beim 1. FC Nürnberg. Trainer Friis sieht das Spiel als Lernmöglichkeit: „Es wird sehr schwierig – aber eine gute Gelegenheit zu sehen, wie nah wir dran sind.“

Der Spitzname der Finnen ist übrigens „Huuhkajat“ (Uhus) – nach einem Uhu namens „Bubi“, der 2007 beim Spiel gegen Belgien auf dem Tor saß und zum Maskottchen wurde.

Ist das Länderspiel Deutschland Finnland der letzte WM-Test?

Nein, es ist der vorletzte Test vor der WM. Nach dem Länderspiel gegen Finnland fliegt die Nationalmannschaft nach Chicago, wo am 6. Juni 2026 um 20:30 Uhr MESZ das nächste Testspiel gegen die USA ansteht (live bei RTL). Das Spiel im Soldier Field ist ebenfalls ausverkauft.

Danach reist das DFB-Team ins Team Base Camp nach Winston-Salem, North Carolina, bevor am 14. Juni 2026 in Houston das erste WM-Gruppenspiel gegen Curaçao steigt. Kai Havertz stößt erst nach dem Champions-League-Finale (Arsenal vs. PSG, Budapest) zur Mannschaft.

Was hat das Länderspiel Deutschland Finnland mit dem WM-Titel 2014 zu tun?

Das Mainz-Omen ist real: 2014 bestritt Deutschland sein letztes Heimspiel vor der WM ebenfalls in der MEWA Arena in Mainz – und gewann anschließend den Weltmeistertitel. Damals hieß der Gegner Armenien, das Ergebnis war ein 6:1. Schürrle, Podolski, Höwedes, Klose und zweimal Götze trafen.

Die Parallele geht noch weiter: Auch 2014 fehlte Manuel Neuer verletzungsbedingt beim Mainz-Spiel – Roman Weidenfeller spielte stattdessen. Und auch 2014 war es das letzte Spiel auf deutschem Boden vor dem Atlantik-Flug. Allerdings: 2014 war Mainz die Generalprobe. 2026 gibt es noch ein zweites Testspiel in Chicago.

Schattenseite der 2014er Geschichte: Marco Reus zog sich beim Mainz-Spiel einen Außenbandteilriss zu und verpasste die WM. Shkodran Mustafi rückte nach – und wurde Weltmeister.

Julian Nagelsmann beim DFB-Training in Herzogenaurach in der Vorbereitung auf das Länderspiel gegen Finnland.

Was macht das Länderspiel Deutschland Finnland historisch besonders?

Gleich mehrere Aspekte machen das Länderspiel Deutschland Finnland zu einem besonderen Spiel:

Es ist das 1036. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft insgesamt.

der deutschen Nationalmannschaft insgesamt. Es ist das letzte Heimspiel vor der WM 2026 – ein emotionaler Abschied auf deutschem Boden.

vor der WM 2026 – ein emotionaler Abschied auf deutschem Boden. Deutschland trägt heute das blaue DFB Auswärtstrikot 2026 zum dritten Mal in Folge – das Jersey ist in zwei Einsätzen zweimal gewonnen (4:3 Schweiz, 2:1 Ghana).

– das Jersey ist in zwei Einsätzen zweimal gewonnen (4:3 Schweiz, 2:1 Ghana). Es ist das 32. Spiel von Julian Nagelsmann als Bundestrainer.

von Julian Nagelsmann als Bundestrainer. Es ist ein emotionaler Moment für Oliver Baumann , der nach wochenlanger Ungewissheit um seine Nummer-1-Rolle jetzt im Rampenlicht steht.

, der nach wochenlanger Ungewissheit um seine Nummer-1-Rolle jetzt im Rampenlicht steht. Lennart Karl (18) könnte sich für einen WM-Stammplatz empfehlen.

(18) könnte sich für einen WM-Stammplatz empfehlen. Es ist adidas‘ letzter WM-Abend auf deutschem Boden als DFB-Ausrüster – ab 2027 übernimmt Nike.

Und vielleicht das Schönste: Das Team ist in Hochstimmung. Grillabend mit Döner, wilde UNO-Runden, Kindertrubel im Lager. Undav über die Atmosphäre: „Wir sind wie eine Klassenfahrt. Da musst du halt eine gute Stimmung haben.“

Länderspiel Deutschland Finnland heute Abend, 20:45 Uhr, ZDF – Spielort: MEWA Arena Mainz. Alle weiteren Infos zum Liveticker Deutschland Finnland findest du hier.

Liveticker heute

19:49 Uhr Offizielle Aufstellung Die deutsche Startelf: Baumann, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown, Pavlovic, Nmecha, Karl, Musiala, Wirtz, Undav.



13:50 Uhr Zum dritten Mal in Folge in Blau Das letzte Heimländerspiel vor Beginn der Weltmeisterschaft bestreitet die Nationalmannschaft in Blau. Gegen Finnland trägt das DFB-Team in der ausverkauften Arena in Mainz am Sonntag die blauen Auswärtstrikots von adidas.



19:15 Uhr Das Mainz-Omen: 2014 war es der letzte Schritt vor dem WM-Titel 2014 bestritt Deutschland sein letztes Heimspiel vor dem WM-Titel ebenfalls in der MEWA Arena in Mainz – ein 6:1 gegen Armenien. Damals wie heute fehlte Manuel Neuer verletzungsbedingt. Damals wie heute war es der letzte Abschied auf deutschem Boden vor dem Atlantik-Flug. Was danach kam: Weltmeister. Das Omen ist real.

18:30 Uhr Wer ist Finnland? Rang 73, Pohjanpalo und der Uhu Finnland steht auf FIFA-Rang 73 und hat die WM 2026 verpasst. Gefährlichster Angreifer ist Joel Pohjanpalo (FC Palermo, Torschützenkönig der Serie B), im Tor steht der erfahrene Lukas Hradecky (AS Monaco, 103 Länderspiele). Trainer ist der Däne Jacob Friis: „Es wird sehr schwierig – aber eine gute Gelegenheit zu sehen, wie nah wir dran sind.“ Der Spitzname der Finnen: „Huuhkajat“ – die Uhus.

12:00 Uhr Mainz ausverkauft – letztes Heimspiel vor der WM Die MEWA Arena in Mainz ist ausverkauft. 33.305 Zuschauer erleben heute Abend das letzte Heimländerspiel der deutschen Nationalmannschaft vor der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Es ist das 1036. Länderspiel der DFB-Geschichte.

13:50 Uhr Zum dritten Mal in Folge in Blau Das letzte Heimländerspiel vor Beginn der Weltmeisterschaft bestreitet die Nationalmannschaft in Blau. Gegen Finnland trägt das DFB-Team in der ausverkauften Arena in Mainz die blauen Auswärtstrikots von adidas – zum dritten Mal in Folge nach dem 4:3 gegen die Schweiz und dem 2:1 gegen Ghana.

14:00 Uhr Baumann statt Neuer – Nagelsmann geht kein Risiko ein Manuel Neuer steht heute nicht im Tor. Der 40-Jährige plagt sich mit einer Wadenverhärtung, Nagelsmann verzichtet auf ein Risiko: „Er könnte dieses Spiel machen – aber ich sehe keinen Sinn darin.“ Oliver Baumann (TSG Hoffenheim, 35) hütet den Kasten. Ob Neuer zum WM-Auftakt am 14. Juni gegen Curaçao fit ist, bleibt offen.