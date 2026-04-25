La Liga in Spanien – Real Madrid im Meisterrennen abgeschlagen

Real Madrid hat im Meisterrennen der spanischen La Liga wohl den entscheidenden Rückschlag kassiert. Beim Tabellenfünften Betis Sevilla reichte eine Führung von Vinícius Júnior nicht, weil Héctor Bellerín in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 ausglich. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona wächst damit vorerst auf acht Punkte.

Späte Ernüchterung in Sevilla

Im Estadio Olímpico de la Cartuja erwischte Real zunächst den besseren Start. Nach rund einer Viertelstunde profitierte das Team von einem Patzer von Betis-Torwart Alvaro Valles, dessen Abwehr von einem Distanzschuss von Kapitän Federico Valverde vor die Füße von Vinícius Júnior prallte. Der Brasilianer musste nur noch einschieben und brachte die Gäste in der 17. Minute in Führung.

Doch der Vorsprung hielt nicht. In einer schwierigen Auswärtspartie blieb die Mannschaft von Alvaro Arbeloa nicht stabil genug und kassierte tief in der Nachspielzeit den späten Gegentreffer durch Héctor Bellerín. Auch Nationalverteidiger Antonio Rüdiger, der in die Startelf rotiert war, konnte die entscheidende Szene im Vorfeld nicht mehr verhindern.

Tabelle der La Liga

# Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 FC Barcelona S S S S S > 32 27 1 4 85 30 55 82 2 Real Madrid S N U S U > 33 23 5 5 68 31 37 74 3 Villarreal U S N S U > 32 19 5 8 57 37 20 62 4 Atlético Madrid S N N N N > 32 17 6 9 53 35 18 57 5 Real Betis N U U S U > 33 12 14 7 49 41 8 50

Barcelona kann weiter davonziehen

Für Real verschärft sich die Lage im Titelkampf damit deutlich. Hansi Flicks Erzrivale FC Barcelona kann mit einem Sieg am Samstag um 16.15 Uhr bei DAZN gegen den FC Getafe auf elf Punkte enteilen. Danach stehen nur noch fünf Spieltage und damit 15 Zähler auf dem Programm.

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Für beide Klubs war das Duell zugleich ein Wiedersehen der Verlierer ihrer europäischen Viertelfinal-Duelle. Real Madrid war vor über einer Woche in der Champions League an Bayern München gescheitert, Betis hatte in der Europa League gegen Sporting Braga das Nachsehen.

Reals Serie mit Gegentreffern hält an

Der Ausgleich in Sevilla war für die Königlichen besonders bitter, weil sie auch im zehnten Ligaspiel in Folge wieder einen Gegentreffer hinnehmen mussten. Damit bleibt das Ergebnis ein weiterer schwerer Rückschlag in einer Saisonphase, in der Real den Anschluss an Barcelona kaum noch herstellen kann.