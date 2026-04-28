Kroatischer Nationalmannschaftskapitän Modric bangt um WM 2026-Teilnahme

Nur rund anderthalb Monate vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada muss Luka Modric um seine fünfte WM-Teilnahme bangen. Der Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft erlitt einen komplizierten Jochbeinbruch und wurde am Montag erfolgreich operiert.

Sechs bis acht Wochen Pause wahrscheinlich

Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine Quelle berichtete, wird der 40 Jahre alte Mittelfeldstar des italienischen Spitzenklubs AC Mailand voraussichtlich sechs bis acht Wochen fehlen. Ein Einsatz bei der Endrunde ab dem 11. Juni scheint damit deutlich erschwert, möglich wäre offenbar nur ein Auftritt mit Gesichtsmaske.

In einer kurzen Mitteilung erklärte Milan, dass ein Eingriff an einer komplexen, mehrfragmentigen Fraktur des linken Jochbeins nötig gewesen sei. Die Operation sei jedoch perfekt verlaufen. Gleichzeitig hoffen die Italiener mit Blick auf die WM auf eine schnelle Genesung ihres Spielers.

Verletzung nach Duell mit Locatelli

Modric hatte sich die Blessur am Sonntag in der Serie A im Zweikampf mit Juventus Turins Manuel Locatelli zugezogen. Kurz darauf wurde der sechsmalige Champions-League-Gewinner mit einem Eisbeutel im Gesicht ausgewechselt.

Für den 40-Jährigen steht viel auf dem Spiel. 2018 führte er Kroatien in Russland bis ins WM-Finale gegen Frankreich, das mit 2:4 verloren ging, ehe er als Weltfußballer ausgezeichnet wurde. Vier Jahre später holte das kleine Land in Katar den dritten Platz.