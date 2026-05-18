Kroatien WM 2026 Trikots von Nike vorgestellt – so sehen sie aus!

Der kroatische Fußballverband und Ausrüster Nike haben die neuen WM-Trikots der kroatischen Nationalmannschaft vorgestellt, kurz bevor der Kroatien WM 2026 Kader veröffentlicht wurde. Die Vatreni werden sie bei der diesjährigen FIFA-Weltmeisterschaft tragen, die in Kanada, den USA und Mexiko ausgetragen wird. Die Kollektion verbindet das fußballerische Erbe Kroatiens mit moderner Technologie und nimmt dabei bewusst Bezug auf einen prägenden Moment der Verbandsgeschichte. WM 2026 Trikot Kroatien: Nike Heimtrikot & Auswärtstrikot

Design mit Blick auf 1990

Inspiration lieferte das Freundschaftsspiel gegen die USA im Jahr 1990, als Kroatien kurz vor der Unabhängigkeit sein erstes Spiel in der modernen Geschichte bestritt. Dieses Gefühl von Stolz, Zusammenhalt und Patriotismus prägt das neue Erscheinungsbild der Auswahl.

WM 2026 Trikot Kroatien

„Die neuen Trikots haben eine starke Verbindung zu jenem historischen Spiel gegen die USA, das vor allem deshalb eine große symbolische Bedeutung hat, weil im vergangenen Jahr das 35. Jubiläum dieser unvergesslichen Partie begangen wurde und die Vereinigten Staaten zugleich eines der Gastgeberländer des diesjährigen Turniers sind. Es ist wichtig, die Erinnerung an jene Ereignisse, Spiele und Persönlichkeiten zu bewahren, die die Geschichte des kroatischen Fußballs geprägt haben, und ich bin überzeugt, dass sowohl unsere Spieler als auch unsere Fans dieses Trikot mit Stolz tragen werden. Es unterstreicht erneut, was die kroatische Nationalmannschaft so besonders macht, nämlich ihr ikonisches Schachbrettmuster“, sagte Verbandspräsident Marijan Kustić.

Das First Kit setzt auf das berühmte rot-weiße Schachbrettmuster, das feiner und kleinteiliger umgesetzt wurde. Es orientiert sich am Originaldesign von 1990, ist aber klar auf die Anforderungen des modernen Spiels zugeschnitten. Das Second Kit kommt in Dunkelblau mit Ton-in-Ton-Karos daher und verleiht der Kollektion eine elegante, markante zweite Identität.

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Das Heimtrikot Kroatien WM 2026

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Moderne Technik und starke Botschaft

„Obwohl ich das schönste Trikot der Welt schon 194 Mal tragen durfte, ist dieser Moment für mich immer noch etwas Besonderes und Kostbares, weil ich weiß, was die kroatische Nationalmannschaft für jeden kroatischen Spieler und unsere Fans bedeutet. Dieses Trikot erinnert mich stark an das von 1990, und wir alle haben diese historischen Momente unzählige Male gesehen, als diese unglaubliche Geschichte des kroatischen Fußballs begann. Ich finde dieses Design wirklich inspirierend, denn es erinnert an die großen Spieler, die das Fundament unseres heutigen Erfolgs gelegt haben. Das Trikot ist modern, leicht und bequem, aber am wichtigsten ist, dass es das bewahrt, worauf es am meisten ankommt, die unverkennbare kroatische Identität. Wir werden es wie immer mit großem Stolz tragen“, sagte Kapitän Luka Modrić.

Auf der Innenseite des Jerseys steht zudem der Schriftzug „Family“, als Symbol für die Einheit zwischen Mannschaft, Fans und der gesamten Nation. Entwickelt wurden die neuen Trikots mit Nikes Aero-FIT-Technologie, die eine optimale Belüftung und eine Regulierung der Körpertemperatur auch unter hohen Belastungen ermöglicht. Ergänzt wird das Ganze durch moderne Materialien und Recyclingprozesse, die auf eine nachhaltigere Produktion von Sportbekleidung setzen.

Erhältlich sind die neuen Trikots im offiziellen Shop des kroatischen Fußballverbandes sowie in den Sport-Vision-Filialen. Erstmals können Fans dabei auch ein Torwarttrikot kaufen, zusätzlich zu den Varianten des First und Second Kits. Sein Debüt auf dem Rasen feiert das rot-weiße Modell am 26. März gegen Kolumbien, das blaue Trikot wird die Vatreni erstmals am 31. März gegen Brasilien tragen.

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