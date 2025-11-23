Krise bei Liverpool ohne Wirtz – Nach dem Debakel gegen Nottingham Forest brodelt es an der Anfield Road

Der FC Liverpool steckt tiefer in der Krise als je zuvor seit dem Abgang von Jürgen Klopp in der Premier League. Eine 0:3-Pleite gegen den Abstiegskandidaten Nottingham Forest sorgt nicht nur bei den Fans für Entsetzen – auch Trainer Arne Slot gerät zunehmend unter Druck.

Historischer Tiefpunkt für die Reds

Was sich am Samstag in Anfield abspielte, wird in England bereits als „Horrorshow“ bezeichnet – und das nicht zu Unrecht. Zum ersten Mal seit 1965 verlor Liverpool zwei Ligaspiele in Folge mit mindestens drei Toren Unterschied. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Sechs Niederlagen aus den letzten sieben Ligaspielen – für einen amtierenden Meister ist das ein beispielloser Absturz. Selbst langjährige Fans verließen vorzeitig das Stadion, als das Team gegen Nottingham keine Antworten mehr fand.

Arne Slot übernimmt die Verantwortung – aber wie lange noch?

Liverpools neuer Coach Arne Slot, der Jürgen Klopp im Sommer abgelöst hatte und in seiner ersten Saison noch den Titel gewann, steht nun massiv in der Kritik. Der Niederländer bemühte sich nach dem Spiel um Schadensbegrenzung: „Ich übernehme die Verantwortung – sowohl bei Siegen als auch bei Niederlagen.“ Doch während Slot öffentlich Zuversicht demonstriert, stellt die britische Presse bereits die ersten Grundsatzfragen. Die „Daily Mail“ fragt offen, ob Slot überhaupt das Gespür hat, den Absturz zu stoppen.

Teure Transfers, fehlende Lösungen

Besonders brisant: In der Sommerpause investierte der Klub über 450 Millionen Euro in neue Spieler – ein klares Zeichen, dass der Anspruch weiterhin Titel sein soll. Doch auf dem Platz lässt sich davon derzeit nichts erkennen. Die teure Offensive bleibt blass, das defensive Mittelfeld wirkt überfordert, und die Abstimmung im Team scheint nicht zu stimmen. Auch Florian Wirtz, der zuletzt noch beim 0:3 gegen Manchester City auf dem Platz stand, fehlte gegen Forest verletzungsbedingt. Seine Kreativität wurde schmerzlich vermisst.

Slot bleibt kämpferisch – vorerst

Trotz der sportlichen Talfahrt bleibt Slot vorerst gelassen: „Natürlich gibt es einen Weg aus dieser Situation – wir haben die Qualität.“ Doch Lippenbekenntnisse reichen in Liverpool nicht aus. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob Slot das Ruder herumreißen kann oder ob der LFC bald erneut nach einem neuen Trainer suchen muss.