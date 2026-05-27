Kostenloses WM 2026 Trikot von Check24 – Tausch gegen eigene Daten beim WM-Tippspiel

Zur Fußball-WM 2026 setzt Check24 erneut auf eine Aktion, die Fans mit einem kostenlosen Deutschlandtrikot in die eigene App locken soll. Wer mitmacht, bekommt das Shirt aber nicht ohne Gegenleistung, denn im Zentrum steht auch diesmal die Sammlung von Nutzerdaten. Bereits 2024 hatte der Konzern mit einem ähnlichen Coup Millionen Trikots verteilt und im Gegenzug reichlich Aufmerksamkeit, App-Installationen und wertvolle Informationen eingesammelt.

So läuft die Check24-Aktion zur WM 2026

Das Prinzip ist schnell erklärt: Interessierte melden sich zum Check24-WM-Tippspiel an, sichern sich damit ein gratis Deutschlandtrikot mit Markenaufdruck und haben zugleich die Chance auf weitere Gewinne. Dazu zählen das iPhone 17, Reiseguthaben im Wert von 2.400 und 24.000 Euro sowie eine Reise zur WM. Insgesamt stellt Check24 Preise im Gesamtwert von 24 Millionen Euro in Aussicht. Voraussetzung ist allerdings, dass die Check24-App heruntergeladen wird.

Die Gewinne werden basierend auf der Platzierung in der Spieltagswertung verteilt und nach abschließender Wertung automatisch dem CHECK24-Kundenkonto gutgeschrieben. Die Gewinne sind nicht übertragbar. Gutscheine und Guthaben können nicht bar ausgezahlt werden.

Beim Trikot selbst handelt es sich um einen weiteren Anreiz der Marketing-Kampagne. Anders als 2024, als Puma hinter den Shirts stand, übernimmt zur WM 2026 Fila die Rolle als Ausrüster der Aktion.

Die Gegenleistung für das Gratis-Shirt

Der große Reiz der Maßnahme liegt für Check24 nicht nur in Reichweite und Klicks. Die Aktion sorgt nach Unternehmenssicht auch für reichlich App-Installationen und vor allem für Nutzerdaten, die je nach Rechtsgrundlage für verschiedene Zwecke verarbeitet werden können. In den Datenschutzhinweisen führt Check24 unter dem Punkt 3.3 zur Verarbeitung von Daten im Umfeld des Tipp- und Gewinnspiels ausdrücklich auf, welche Informationen erfasst werden.

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Sollten Sie Nutzer des CHECK24 Tippspiels sein und ggf. zusätzlich auch an Gewinnspielen teilnehmen, werden folgende Daten verarbeitet: Stammdaten (Name, Anschrift)

Kontaktdaten (E-Mail-Anschrift, Handynummer)

ein frei von Ihnen zu wählender Teilnehmer-/Spielername

Avatar-Bild/Profilbild (falls eines seitens des Nutzers bereitgestellt bzw. verwendet wird)

einzelne Tipps, die der Nutzer abgegeben hat

Zugehörigkeit zu Tipprunden

Lieferanschrift

Mögliche jeweilige Gewinne pro Tippspiel und/oder -runde

eingelöste Smily Punkte

Ungewöhnlich ist diese Praxis zwar nicht, vorbereitet sein sollten Teilnehmer:innen aber trotzdem. Schon bei der vergleichbaren Trikotaktion 2024 hatten Verbraucherzentralen vor den Folgen des Marketing-Gags gewarnt. Damals wiesen sie darauf hin, dass sich viele Teilnehmer:innen der Datensammlung möglicherweise nicht bewusst seien. Das Check24-WM-Trikot ist damit kostenlos, aber eben nicht ohne Gegenleistung zu haben.

Weitere Marken setzen ebenfalls auf WM-Trikots

Auch andere Unternehmen haben die Fußball-WM längst als Bühne für eigene Kampagnen entdeckt. So bietet etwa Edeka inzwischen ebenfalls kostenlose Shirts im Stil der deutschen Nationalmannschaft an. Wer eines der neuen Trikots mitnehmen möchte, muss am 27. Mai in einem teilnehmenden Markt für mindestens 50 Euro einkaufen. Die Aktion gilt nur, solange der Vorrat reicht, und ist pro Einkauf auf ein Trikot begrenzt. Auch bei Maggi gibt es ein kostenloses Trikot.

Darüber hinaus werben weitere Anbieter mit einem offiziellen Deutschlandtrikot von Adidas und dem DFB, wenn bestimmte Verträge abgeschlossen werden, etwa bei 1&1. Die Vorbereitungen auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada laufen im Marketing schon jetzt auf Hochtouren. Check24 hat dabei den Vorteil, dass der Aufwand aus dem Vorjahr bereits eine Fanbasis geschaffen hat und das Tippspiel in der App erneut als Mitmachanreiz dienen dürfte. Entsprechend könnten bald noch mehr Check24-Trikots auftauchen, in Parks, auf Fan-Meilen, in den sozialen Medien und auf Plattformen wie eBay und Co.