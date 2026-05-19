Kostenloses WM 2026 Panini-Album + gratis Sticker bei Edeka, Rewe & Lidl

Das Panini Sticker Sammelfieber zur WM 2026 ist zurück und Lidl macht den Einstieg besonders attraktiv. Das neue Panini-Album zur Fußball WM 2026 gibt es dort derzeit gratis, wenn Kunden Sticker kaufen, und zwar solange der Vorrat reicht. Auch Rewe und Edeka locken mit günstigen Aktionen rund um die Kollektion.

Panini legt für die Weltmeisterschaft 2026 ein Album vor, das in mehrfacher Hinsicht Rekorde setzt. Die Ausgabe umfasst 980 Sticker auf 112 Seiten und bringt erstmals 48 Teams zusammen. Für Sammler bedeutet das mehr Inhalt, mehr Motive und auch mehr Aufwand beim Komplettieren.

Rekordalbum mit 48 Teams und zusätzlichen Sonderseiten

Der große Umfang hat einen klaren Grund: Das Teilnehmerfeld wurde erweitert. Neben den üblichen Spielerporträts und Teamfotos enthält die Kollektion auch Stadionmotive, den Spielplan sowie Specials zu den drei Gastgebern USA, Kanada und Mexiko. Dazu kommen seltene Extra-Sticker und eine exklusive Sonderseite, die das Album zusätzlich aufwerten.

Seit Mai 2026 ist das Album erhältlich. Ein Tütchen kostet laut UVP 1,50 Euro und enthält sieben Sticker. Es ist zudem das vorletzte offizielle Panini-Album zu einer Fußball-WM, denn nach dem Turnier 2030 verliert Panini die Lizenz. Künftig übernimmt der US-Konzern Fanatics mit der Marke Topps. Damit endet nach rund 60 Jahren eine Ära.

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So teuer wird das Sammeln wirklich

Rechnerisch wären etwa 140 Tütchen nötig, um alle Sticker einmal zu ziehen. In der Praxis steigen die Kosten aber schnell, weil doppelte Bilder fast unvermeidbar sind. Wer konsequent tauscht, etwa mit Freunden oder online, kann den Preis deutlich drücken.

Gratis- und Rabattaktionen im Handel

Das Wichtigste zu den Panini Sticker Angeboten in Kürze:

Rewe verkauft Panini WM 2026 Sticker-Packs für 1€ statt 1,50€ – Rabatt automatisch an der Kasse, ab sofort (regional unterschiedlich)

Lidl startet ab dem 18. Mai mit 1,25€ pro Pack – inklusive Gratis-Sammelalbum

Jedes Pack enthält 7 Sticker, das Album hat 980 Plätze

Realistisch rechnet die Community mit rund 770 Packs für ein volles Album

Bei Lidl bekommen Käufer derzeit das Softcover-Album in den Filialen kostenlos, wenn sie Sticker für 1,25 Euro pro Packung mitnehmen. Das Angebot gilt allerdings nur, solange der Vorrat reicht.

Rewe bietet teilweise Stickerpacks ab 1 Euro an, allerdings nicht in allen Filialen. Edeka hat vom 18. Mai bis 27. Juni eine Aktion im Sortiment: Für jeweils 15 Euro Einkaufswert gibt es eine Gratis-Packung, ebenfalls nur solange der Vorrat reicht. Das Hardcover-Album kostet dort 3,99 Euro.

Auch Telekom-Kunden kommen auf ihre Kosten. Über „Magenta Moments“ lässt sich ein kostenloses Starterset mit Album und zehn Stickerpacks sichern. Wer im Internet sucht, findet außerdem größere Sammelboxen und Bundles, etwa bei Amazon. Diese sind meist teurer als im Supermarkt, können sich für Vielsammler aber lohnen. Wichtig ist dabei, auf seriöse Anbieter und Bewertungen zu achten oder direkt den offiziellen Panini-Store bei Amazon zu wählen.