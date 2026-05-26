kostenloses Deutschland-Trikot erhalten – Einkaufen bei Edeka: So sieht es aus! Das neue Check24 Trikot?

Edeka startet morgen am Mittwoch, 27. Mai, eine WM-Aktion mit Fan-Shirt statt Trikot. Kunden erhalten das Deutschland-Shirt ab einem Einkaufswert von 50 Euro gratis, allerdings nur an diesem Tag und nur solange der Vorrat reicht. Im Netz sorgt die Kampagne trotz der Sonderaktion für reichlich Kritik. Beim Einkauf kann man gleich das 6 EUR Maggi Deutschlandtrikot erkaufen!

Die WM 2026 beginnt am 11. Juni in den USA, Mexiko und Kanada, Edeka nutzt das Fußballfieber schon jetzt für eine breit angelegte Werbeoffensive. Die Reaktionen auf das Angebot fallen dabei gespalten aus, denn während die Aktion Aufmerksamkeit erzeugt, stößt das Shirt nicht bei allen auf Begeisterung.

Edeka setzt auf Deutschland-Trikot mit DFB-Logo und Rückennummer 26

Das kostenlose Fan-Shirt gibt es in den Unisex-Größen S bis 2XL. Optisch orientiert sich das Modell an einem Deutschland-Trikot und erinnert mit seinem Konzept an das Check24-Trikot zur EM 2024. Auf der Vorderseite sind Herzen in Schwarz, Rot und Gelb zu sehen, dazu das Logo des DFB-Partners auf der Brust. Die Rückseite trägt den Edeka-Slogan sowie die schwarze Rückennummer 26.

Die Supermarktkette bewarb die Aktion in einem Instagram-Video gemeinsam mit DFB-Legende Lothar Matthäus. Unter dem Clip sammelten sich zwar auch positive Kommentare, die kritischen Stimmen erhielten jedoch deutlich mehr Zustimmung durch Likes.

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Spott in den Kommentaren trotz Girl-Math-Kampagne

Besonders die Optik des Shirts bekam Gegenwind. Ein Nutzer schrieb: „Das Shirt ist nicht hübsch“, ein anderer legte nach: „Billige Werbung und auch noch schlecht“. Ein weiterer Kommentar lautete abfällig: „Produktionskosten vom Shirt: 3 Euro.“

Gleichzeitig setzt Edeka in der Vermarktung auf das Internet-Phänomen Girl Math, also das Rechtfertigen von Ausgaben mit einem augenzwinkernden Rechenmodell. Im Video heißt es: „Ein Trikot kostet normalerweise um die 90 Euro. Deinen Wocheneinkauf musst du so oder so machen. Bei Edeka gibts ein Fanshirt ab 50 Euro geschenkt. Das heißt, du gibst 50 Euro aus, hast alle Lebensmittel, die du brauchst und ein Fanshirt. Du machst nach Adam Riese also Gewinn. Eigentlich verdienst du sogar Geld beim Einkaufen.“

Damit trifft die Kette zwar einen Trend, online überzeugt sie damit aber nicht alle. Am Mittwoch wird sich zeigen, wie groß die Nachfrage nach der Aktion tatsächlich ausfällt.

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