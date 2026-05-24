Kostenlose & Gratis Panini WM 2026 von der Telekom: 17€ Starter-Sets geschenkt

Die Telekom nutzt das WM-Fieber schon einen Monat vor der Weltmeisterschaft und verteilt über die App Magenta Moments ein Panini-Starter-Set kostenlos an ihre Kunden. Das Paket hat einen Gegenwert von 17 Euro und enthält neben dem offiziellen Album auch 10 Tütchen mit den WM 2026 Sticker. Verfügbar ist das Angebot ab sofort. Ich selbst war heute (16.Mai) bei der Telekom und die Abhloung hat ohne Probleme geklappt! Dem Heft liegen 10 Stickertütchen bei. Kostenloses WM 2026 Panini-Album + gratis Sticker bei Edeka, Rewe & Lidl

Was im Gratis-Paket steckt

Beim Panini FIFA World Cup 2026 Starter-Set bekommen Telekom-Kunden ein offizielles Sammelalbum mit 112 Seiten und sechs bereits eingeklebten Start-Stickern. Dazu kommen zehn Stickertüten mit jeweils sieben Stickern, also 70 weitere Aufkleber. Insgesamt startet Ihr damit mit 76 Stickern in die Sammlung. Das Album bildet alle 48 Teilnehmer-Nationen der WM 2026 ab, die erstmals im erweiterten Format ausgetragen wird.

Panini und Fußball-Weltmeisterschaft gehören seit Jahrzehnten untrennbar zusammen. Für 1990, 2006 und auch 2026 gilt dasselbe Prinzip, wenn der Wettbewerb in den USA, Kanada und Mexiko steigt und Panini das offizielle Stickeralbum an den Start bringt.

So sichern sich Telekom-Kunden das Set

Der Weg zum Gratispaket führt über die MeinMagenta App. Dort kann man seit dem 8. Mai nach dem Panini-Angebot suchen, anschließend wird ein Code erzeugt und im Telekom Shop vor Ort vorgezeigt. Wichtig ist dabei, dass die Abholung ausschließlich in offiziellen Telekom Shops funktioniert und nicht bei Partnern oder online. Über die Telekom-Shopsuche lassen sich die Standorte finden, dafür muss auf „Telekom Shop“ gefiltert werden und nicht auf „Telekom Partner“.

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Falls zum Start noch kein Code angezeigt wird, stellt die Telekom regelmäßig neue Codes bereit. Einlösen lässt sich das Angebot bis zum 30. Mai 2026.

Wer bekommt die gratis Panini Sticker?

Teilnehmen können nur Telekom-Kunden mit einem Mobilfunk- oder Festnetz-Laufzeitvertrag. Prepaid-Kunden gehen leer aus. Pro Kunde ist das Starter-Set nur einmal erhältlich. Genau deshalb dürfte die Nachfrage in vielen Shops hoch sein, denn für Sammler und Familien ist der kostenlose Einstieg in die WM-Saison besonders attraktiv.

In der Community sorgt der Deal bereits für reichlich Reaktionen. Der Beitrag von Schubi9080 steht bei 478 Grad. Alexinho0203 kommentiert mit „Nostalgie Pur, danke für den Deal!“, während byLS „2000°C“ prognostiziert. Spegnaz fragt nach, wo sich offizielle Telekom Shops erkennen lassen, die Antwort darauf ist über die Shop-Suche zu finden.

Auch für Nichtkunden gibt es eine Hintertür, denn in der Community werden bereits Codes weitergegeben. Salat und deli_gicik haben sich schon als Abnehmer gemeldet. Ob und wie ein solcher Codetausch am Ende funktioniert, bleibt offen.

Wer Telekom-Kunde mit Laufzeitvertrag ist und Panini-Alben sammelt, kann sich so ohne zusätzliche Kosten direkt 76 Sticker sichern. Wer dagegen keinen entsprechenden Vertrag hat, kein offizielles Geschäft in der Nähe findet oder das Album ohnehin nicht komplettieren will, wird an dem Angebot weniger Freude haben.

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