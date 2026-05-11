Kostenlose Panini WM 2026 digitale Sticker: Lieber online sammeln statt kleben?

Panini stellt das digitale WM-2026-Stickeralbum kostenlos zur Verfügung, doch mit den täglichen zwei Gratis-Packs allein lässt sich das Sammelwerk nicht vollenden. Es gibt aber mehrere zusätzliche Wege, mit denen sich deutlich mehr Panini WM 2026 Sticker Päckchen sichern lassen.

Die Basis ist schnell erklärt: 670 Sticker, 2 Päckchen pro Tag, 0 Euro Kosten. Damit bringt Panini das digitale Album zur FIFA World Cup 2026 per App und Browser an den Start, ohne dass Fans in der Theorie auch nur einen Cent ausgeben müssen. Ein vollständiges WM-Album wäre damit weit günstiger als das physische Pendant, das rund 1500 Euro verschlingen würde.

Gleichzeitig sorgt der Deal für geteilte Reaktionen. Während einige Nutzer an ihre Kindheit erinnert werden, sprechen andere von „digitalem Müll“ und „NFT vibes“. Dazwischen steht die nüchterne Rechnung: Zwei Packs täglich reichen nicht ans Ziel, also braucht es Zusatzquellen.

So holt Ihr die täglichen Gratis-Packs

Wer mitmachen will, lädt die Panini-App für Android oder iOS herunter oder öffnet die Coca Cola Aktionsseite im Browser. Nach der Registrierung gibt es zunächst zwei kostenlose Päckchen pro Tag. Mehr als vier Packs pro Tag lassen sich jedoch nicht öffnen, auch wenn über andere Wege zusätzliches Material im Bestand landet. Nicht geöffnete Packs bleiben gespeichert und stehen am nächsten Tag wieder zur Verfügung.

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Mehr als 2 Packs pro Tag: Codes, Dosen-Scan und FIFA Rewards

Wer das digitale Panini-Album zur WM 2026 realistisch füllen möchte, braucht zusätzliche Quellen. Die mydealz-Community nennt vier Wege, die unterschiedlich gut funktionieren.

Am verlässlichsten gilt der Dosen-Scan. Wer in der App das Album-Cover und den Coca-Cola-Schriftzug auf einer Dose einscannt, erhält zwei zusätzliche Packs pro Tag. Für alle, die ohnehin Cola im Kühlschrank haben, ist das der einfachste Weg zu Extra-Päckchen.

Den größten Sprung bringen aktuell die Promocodes von Coca Cola. Stand 11.05.2026 kursieren in der Community zwölf Codes, die je nach Account-Status entweder ein normales Pack oder ein Deluxe-Pack freischalten. Manche Codes sind zeitlich begrenzt, deshalb sollte vor der Eingabe geprüft werden, ob sie noch aktiv sind.

Eine weitere Option ist das FIFA-Rewards-Programm. Dort sammelt Ihr Punkte über Aktivitäten und Aufgaben. 750 Punkte bringen ein normales Pack, 3500 Punkte ein Deluxe-Pack. Das lohnt sich vor allem für Nutzer, die ohnehin regelmäßig auf der Plattform unterwegs sind.

Die unsicherste Methode sind Einladungslinks im Inkognito-Tab. Theoretisch sollen pro neu geworbenem Account bis zu 20 Bonus-Packs möglich sein, in der Praxis berichten mehrere Community-Mitglieder derzeit aber nur von einem einzigen Pack.

Parallel zur Panini-App läuft bis zum 31.07.2026 außerdem eine separate Coca-Cola-Aktion. Wer den QR-Code auf einer der 12 länderspezifischen Sonderdosen scannt, sammelt virtuelle Sticker und kann mit etwas Glück ein WM-Trikot abstauben.

Für wen sich der Gratis-Deal lohnt

Unterm Strich kostet Euch die Aktion nur Zeit und ein wenig App-Klickerei. Wer WM-Stimmung ohne 1500 Euro für Tütchen will, Tausch-Spaß ohne Schuhkarton voller Dubletten sucht und Codes, Scans sowie FIFA Rewards gern mitnimmt, sollte zuschlagen. Wer dagegen das haptische Album-Gefühl, das tägliche Klicken in der App oder den Gedanken an möglicherweise gelöschte Accounts in ein paar Jahren nicht mag, lässt besser die Finger davon.