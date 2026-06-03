Kostenlose Fußball Sammelbecher bei McDonald’s zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026

McDonald’s begleitet die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026(TM) weltweit mit neuen FIFA WM Menüs und sechs exklusiven Sammelbechern. In Deutschland läuft die Aktion vom 9. Juni bis 19. Juli und bringt Fußballfans die Cups mit Lamine Yamal, David Beckham, Ronaldinho Gaúcho, Thierry Henry, Heung-Min Son sowie Grimace in die Restaurants. Das passende Video sieht man hier.

FIFA WM Menüs mit Cup für Fans in Deutschland

Zur WM setzt McDonald’s auf gemeinsame Spieltagsrituale, die Fußball-Legenden, Familien und Fans verbinden sollen. Das Unternehmen verweist darauf, dass es seit vielen Jahren dort präsent sei, wo Menschen zusammen für etwas schwärmen, und will diese Stimmung nun mit Essen und Erlebnissen rund um das Turnier verstärken. Wer zu Hause mitfiebert oder selbst auf dem Platz steht, soll mit den FIFA WM Menüs Teil des Fußballsommer werden.

In Deutschland gibt es zu jedem Menü, solange der Vorrat reicht, einen der sechs legendären Sammelbecher. Im FIFA WM McMenü® steckt ein Klassiker nach Wahl, etwa ein Big Mac®, dazu eine Beilage und ein 0,5-Liter-Softdrink. Auch beim Frühstück ist der Becher zu haben, entweder im FIFA WM Menü Frühstücks DUO Grande mit einem Frühstücksklassiker wie dem McWrap® Rührei Cheese, einem 0,4-Liter-Heißgetränk nach Wahl und einem 0,25-Liter-Orangensaft oder im FIFA WM Menü Frühstücks Grande mit Frühstücksklassiker und 0,4-Liter-Heißgetränk.

McDonald’s Global CMO und Head of New Business Ventures Morgan Flatley sagte dazu: „Bei McDonald’s entsteht etwas Magisches, wenn Familien, Freunde und Fans zusammenkommen und gemeinsam mit ihren Liebsten feiern. Durch unsere Partnerschaft mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026(TM) können wir diese gemeinsame Freude auf globaler Ebene zum Leben erwecken – durch unser Essen, unsere Erlebnisse und die Art und Weise, wie Fans mit dem Spiel in Verbindung treten. Wenn Fußballikonen das Spielfeld betreten, um Fans auf allen Kontinenten zu vereinen, wird McDonald’s vom Anpfiff bis zur letzten Minute mit den neuen Menüs dabei sein, damit Fans jeden Alters während des gesamten Turniers und darüber hinaus Teil der Begeisterung sein können.“

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Die Aktion richtet sich nicht nur an Erwachsene. Für die Fußball- und McDonald’s-Fans von morgen kommt das Happy Meal® FIFA x Squishmallows(TM) ins Spiel. Jede Bestellung enthält, solange der Vorrat reicht, eines von zwölf Squishmallows(TM)-Plüschtieren, die von bekannten Figuren der Marke inspiriert sind und individuelle Trikots mit eigenen Farben, Mustern, Wappen, Nummern und McDonald’s Designs tragen.

Auch David Beckham äußerte sich zur Kooperation. Die Fußball-Legende sagte: „Fußball ist viel mehr als das, was auf dem Platz passiert. Kampagnen wie diese bringen Fans und Familien zusammen und bauen die Begeisterung im Vorfeld und während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026(TM) auf.“

Aktionen in der App und ein Song für den Fußballsommer

Die WM-Initiative von McDonald’s geht über die Restaurants hinaus. Über die McDonald’s App winkt ein Gewinnspiel mit exklusivem Grimace- und Fußball-Merch, dazu sollen weitere Aktionen und Überraschungen den Fußballsommer begleiten. Auf ein besonderes Highlight dürfen sich Fans in Deutschland ab dem 18. Juni freuen, dann wird nach Unternehmensangaben eine weitere Ikone das Spielfeld betreten.

Auch musikalisch will McDonald’s Deutschland Akzente setzen. Gemeinsam mit dem Rap-Newcomer Yung Saint Paul entstand der eigens produzierte Song „In der Luft“, der als emotionaler Soundtrack für den Fußballsommer 2026 gedacht ist. Der Track verbindet Sport, Musik und Popkultur und wird über Social Media, Creator-Kooperationen und Musikplattformen vor allem für eine junge Zielgruppe ausgespielt.