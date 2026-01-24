Kommentar zur Fußball-WM 2026: „An Peinlichkeiten jetzt schon kaum zu übertreffen“

Die Fußball-WM 2026 steht aufgrund Trumps politischen Meinungen und Taten unter einem schlechten Stern, zahlreiche Stimmen fordern einen Boykott der Veranstaltung. Angesichts der aktuellen politischen Spannungen zwischen den USA und Europa, insbesondere durch den Grönland-Konflikt, sind viele Fans und Politiker der Meinung, dass ein solches Turnier in einem Land unter der Führung von Donald Trump nicht gefeiert werden sollte. Die Peinlichkeiten rund um die WM nehmen bereits jetzt überhand.

Politische Spannungen und Boykottforderungen

Der Konflikt um Grönland hat die bevorstehende Fußball-WM 2026 erreicht und sorgt für Unruhe unter den Fans. In Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden gibt es verstärkt Forderungen nach einem Boykott des Turniers, das in den USA, Kanada und Mexiko stattfinden soll. US-Präsident Donald Trump hat das Turnier bereits für seine eigenen Zwecke instrumentalisiert, was bei vielen auf Ablehnung stößt.

Politiker wie der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt äußerten sich kritisch. Er betonte im Deutschlandfunk, dass er sich nicht vorstellen könne, in den USA ein fröhliches Fußballfest zu feiern, sollte es zu einer Annexion Grönlands durch die USA kommen. Diese Entwicklung würde es den Europäern schwer machen, an der WM teilzunehmen.

Lesermeinungen zum Boykott

In einer Umfrage unter den Lesern von web.de zeigt sich eine klare Tendenz: Viele sind für einen Boykott. Wilfried äußert: „Diese Fußball-WM ist an Peinlichkeiten jetzt schon kaum zu übertreffen. In unserer Familie werden keinerlei WM-Spiele angeschaut.“ Regina, eine andere Leserin, fügt hinzu, dass die Drohung mit einer Annexion ausreiche, um eine Teilnahme in den USA abzulehnen.

Der Tenor in den Zuschriften ist deutlich: Die Fans befürchten, dass die WM in einem Land, das mit Menschenrechten und politischer Stabilität hadert, nicht der richtige Ort für ein sportliches Großereignis sei. Die Vorschläge reichen von einem kompletten Boykott bis hin zur Verlagerung der Spiele nach Kanada und Mexiko.

Die Rolle von Trump und der FIFA

Die Dynamik zwischen Trump und FIFA-Chef Gianni Infantino ist bereits vor dem Grönland-Konflikt in die Kritik geraten. Während der WM-Auslosung überreichte Infantino den sogenannten FIFA-Friedenspreis an Trump, was bei vielen Beobachtern auf Unverständnis stieß. Diese enge Zusammenarbeit zwischen einem umstrittenen Präsidenten und der FIFA sorgt für zusätzlichen Unmut unter den Fans.

Alternativen und Protestformate

Einige Leser schlagen alternative Protestformate vor. Stefan meint, dass ein Boykott nicht die gewünschte Wirkung zeigen würde, sondern eher zu einer Eskalation führen könnte. Er plädiert für gezielte Protestaktionen während der Spiele, um auf die Missstände aufmerksam zu machen. Lieselotte schlägt vor, dass die UEFA ein Einladungsturnier in Europa veranstalten könnte, um ein Zeichen gegen die aktuelle Situation zu setzen.

Die Diskussion um die WM 2026 zeigt, wie sehr Sport und Politik miteinander verflochten sind und welche Rolle das öffentliche Meinungsbild dabei spielt. Die Stimmen der Fans sind klar: Sie verlangen eine klare Haltung gegenüber Donald Trumps Politik und den damit verbundenen Risiken für Europa.

