Königlicher Besuch für Schweden vor der WM 2026 – Topstürmer Gyökeres vor Comeback

Vor dem letzten WM 2026 Testspiel der Schweden gab es hohen Besuch von ganz oben. Prinz Daniel schaute am Tag vor dem Duell gegen Griechenland bei der Mannschaft von Graham Potter vorbei, Prinz Oscar war ebenfalls dabei und präsentierte standesgemäß ein Trikot von Starstürmer Alexander Isak.

Königlicher Besuch im Trainingslager

Im Anschluss nahmen sich Prinz Daniel und der zehnjährige Sohn von Kronprinzessin Victoria und Daniel Zeit für Gespräche mit den Profis. Beide blickten auch in die Umkleidekabine und wünschten der Auswahl viel Erfolg für die anstehende Weltmeisterschaft. Mittelfeldspieler Benjamin Nygren zeigte sich beeindruckt: „Das war wirklich super. Man trifft schließlich nicht jeden Tag Prinzen“.

Schweden will gegen Griechenland Selbstvertrauen holen

Für Blagult steht nach der kritisierten Vorstellung beim 1:3 gegen Norwegen vom Montag nun die nächste Gelegenheit an, wieder Sicherheit zu gewinnen. Gegen Griechenland geht es am Donnerstag um 19.00 Uhr bei DAZN vor allem darum, mit einem besseren Gefühl in das Turnier zu gehen. Schweden startet am 15. Juni in Monterrey gegen Tunesien in die WM.

Potter setzt wohl auf Gyökeres und Isak

Dafür dürfte Graham Potter voraussichtlich schon im Test gegen Griechenland seinen Starsturm aufbieten. Neben Alexander Isak soll auch Viktor Gyökeres dabei sein, der zuletzt mit dem FC Arsenal ohne Erfolg das Champions-League-Finale bestritten hatte. Auf dem früheren Profi des FC St. Pauli ruhen große Hoffnungen, schließlich war Gyökeres in den Playoff-Krimis Ende März mit vier Treffern der entscheidende Mann für die Schweden und soll nun auch bei der WM vorangehen.