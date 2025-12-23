Knöchelbruch: Rekordeinkauf Alexander Isak fehlt FC Liverpool lange

Schock für den FC Liverpool: Der englische Meister muss auf seinen Rekordeinkauf Alexander Isak verzichten. Der Stürmer zog sich beim 2:1-Sieg gegen Tottenham Hotspur einen Knöchelbruch zu und musste operiert werden. Englische Medien berichten von einer langen Ausfallzeit, die mehrere Monate betragen könnte. Dies stellt eine weitere Herausforderung für die Reds dar, die in der Liga bereits hinter ihren Erwartungen zurückbleiben.

Alexander Isak fällt längere Zeit aus

Der FC Liverpool hat am Montag bestätigt, dass Alexander Isak, der im Sommer für eine Ablösesumme von 150 Millionen Euro von Newcastle United verpflichtet wurde, sich eine schwere Knöchelverletzung zugezogen hat. Die Verletzung, die auch eine Fibulafraktur umfasst, erforderte eine sofortige Operation. Der Verein gab jedoch keine genauen Angaben zur Ausfalldauer des 26-jährigen Schweden bekannt, während Berichte aus England eine mehrmonatige Abwesenheit vermuten.

Verletzung im entscheidenden Moment

Isak, der in der laufenden Saison bislang nur zwei Ligatore erzielt hat, verletzte sich ausgerechnet beim Führungstreffer gegen Tottenham in der 15. Minute. Bei einem Zweikampf musste der Stürmer das Spielfeld verlassen und wurde umgehend ersetzt. Diese Verletzung ist besonders bitter, da Liverpool sich aktuell in einer schwierigen Phase befindet und mit sechs Niederlagen auf dem fünften Platz steht, zehn Punkte hinter dem Tabellenführer FC Arsenal.

Schwierige Zeiten für die Reds

Die Verletzung von Isak kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt für die Mannschaft von Chefcoach Arne Slot. Trotz eines jüngsten Sieges gegen Tottenham ist die Lage der Reds angespannt, und die Mannschaft kämpft darum, ihre Form zu finden. Der Druck auf die Spieler und den Trainer steigt, da der Rekordtransfer nicht nur eine hohe Ablösesumme verkörperte, sondern auch große Erwartungen weckte, die nun schwer zu erfüllen sind.