Klub-WM 2025: Die unbekannten Stars neben Messi, Kane & Co.

Die Klub-WM 2025 bietet ein Staraufgebot der Extraklasse: Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland und viele mehr sorgen für Glamour auf dem Rasen. Doch neben diesen Weltstars stehen auch Spieler im Fokus, die abseits der großen Schlagzeilen für Aufmerksamkeit sorgen. Hier ein Überblick über einige der spannendsten Akteure, die das Turnier mit ihren Geschichten und Fähigkeiten bereichern.

Themba Zwane: Der „Müller von Südafrika“

Beim südafrikanischen Klub Mamelodi Sundowns ist Themba Zwane längst eine Legende. Der 35-Jährige, liebevoll „Mshishi“ genannt, gilt als einer der besten Fußballer, die das Land hervorgebracht hat. Seine Dribbelkünste erinnern an den jungen Thomas Müller, sein Stellenwert im Verein ähnelt dem des Bayern-Idols in München. Doch Zwane überzeugt nicht nur sportlich. In seinem Heimat-Township Thembisa engagiert er sich regelmäßig für Kinder, schenkt ihnen Fußballschuhe und Sportkleidung. Sein Ziel bei der Klub-WM ist klar: „Wir wollen anderen Teams in Afrika die Hoffnung schenken, dass es machbar ist.“

Hyeon-Woo Jo: Deutschlands WM-Albtraum 2018

Deutsche Fußballfans erinnern sich nur ungern an Hyeon-Woo Jo. Der Torhüter des südkoreanischen Klubs Ulsan HD FC war 2018 maßgeblich am Vorrunden-Aus der DFB-Elf bei der WM beteiligt. Mit sieben Paraden brachte er die deutschen Angreifer zur Verzweiflung und wurde zurecht zum „Man of the Match“ gekürt. In der K-League wurde der 33-Jährige inzwischen zum besten Spieler der Saison gewählt. Als Elfmeterkiller gefürchtet, freut sich Jo auf die Klub-WM: „Ich werde viele Spiele bekommen, die ich mir wünsche.“

Myer Bevan: Aucklands Ronaldo mit TikTok-Hype

Myer Bevan sorgt in Ozeanien für Furore. Der 28-jährige Stürmer von Auckland City trägt zwar keinen großen Namen, dafür aber auffälligen Ohrschmuck, der Erinnerungen an Cristiano Ronaldo weckt. Und auch auf dem Platz zeigt er Torjägerqualitäten: Ein Doppelpack im Finale der Ozeanien-Champions-League sicherte seinem Klub den Titel, zudem gelang ihm in der Liga ein Hattrick in nur 2:31 Minuten. Abseits des Platzes betreibt Bevan mit seiner Partnerin Juliette Perkins, einem Model, einen TikTok-Kanal mit über 700.000 Followern. Sein Traumgegner? Manuel Neuer: „Wenn ich gut genug ziele, kann kein Torwart der Welt meinen Schuss halten.“

Edinson Cavani: Maradonas Erbe in Boca

Mit 38 Jahren erfüllt sich Edinson Cavani einen Herzenswunsch: Nach Stationen in Europa bei Palermo, Neapel, Paris, Manchester United und Valencia spielt er nun für die Boca Juniors in Argentinien. Dort trägt er die legendäre Nummer 10, einst das Markenzeichen von Diego Maradona. Schon in Neapel wurde ihm eine Pizza in Form eines Torero-Huts gewidmet – eine Hommage an seinen Spitznamen „El Matador“. Nach jedem Treffer ehrt Cavani mit einem imaginären Pfeil die indigenen Charrúa seines Heimatlands Uruguay und seine Tochter India.

Sergio Ramos & die Altstars der Klub-WM

Doch Cavani ist nicht der einzige erfahrene Superstar im Turnier. Inter Miami tritt mit einem wahren Starensemble an: Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets und Jordi Alba sorgen für reichlich Prominenz. Los Angeles FC hat mit Olivier Giroud und Hugo Lloris zwei französische Weltmeister im Kader. Fluminense bringt mit Thiago Silva und Renato Augusto ebenfalls prominente Namen aufs Feld, während al-Hilal auf Serbiens Rekordtorschützen Aleksandar Mitrovic setzt. Und Sergio Ramos? Der spanische Weltmeister von 2010 ist inzwischen Kapitän des mexikanischen Klubs CF Monterrey und verkündet selbstbewusst: „Ich will meine Karriere mit einem Highlight abschließen.“