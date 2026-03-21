Klatsche vor Länderspielen: Baumann und TSG bangen um Champions League

Klatsche vor Länderspielen: Nach dem 0:5 in Leipzig bangen Oliver Baumann und die TSG Hoffenheim wieder um die Champions-League-Plätze. Die deutliche Niederlage ließ Hoffenheim ins Stolpern geraten und schraubte die Tordifferenz der Leipziger nach oben. Für Kapitän Baumann geht es direkt zur Nationalmannschaft – mit dem frustrierten Gefühl eines Debakels im Gepäck. Die Partie verschärft die Lage im Rennen um die Königsklasse und stellt Trainer und Mannschaft vor sofortige Fragen zur Defensive.

Deutlicher Spielverlauf: 0:5 in Leipzig

In Leipzig geriet die TSG früh unter Druck und fand im Spielverlauf nie einen Weg zurück. Die Gastgeber trafen in der ersten Halbzeit durch Brajan Gruda (17.) und Christoph Baumgartner (21./30.) jeweils doppelt, bevor Gruda kurz vor der Pause zum 4:0 erhöhte; Benjamin Henrichs setzte in der 78. Minute den Schlusspunkt. Mit zunehmender Tordifferenz geriet Hoffenheims Spielsystem stärker ins Schwanken, Ballbesitz und Umschaltmomente konnten das Ergebnis nicht mehr drehen. Die klare Niederlage spiegelte sich nicht nur im Ergebnis, sondern auch in fehlendem Momentum und mangelnder Stabilität in kritischen Phasen wider.

Baumann vor Länderspielen: Frust statt Vorfreude

Torwart und Kapitän Oliver Baumann fuhr mit einem „denkbar schlechten Gefühl“ Richtung Nationalmannschaft. „Das darf so nicht passieren“, sagte Baumann nach dem Debakel und machte deutlich, dass der Verlust der Kontrolle über das Spiel ihn belastet. Der Ausblick auf die Woche mit der Nationalmannschaft bringe ihm „jetzt gerade gar nichts“, ergänzte der 35-Jährige, der bis zu den Länderspielen in der Schweiz (27. März) und gegen Ghana (30. März) den Frust abschütteln muss. Bei der WM im Sommer gilt Baumann nach Angaben des Teams aller Voraussicht nach als deutsche Nummer eins, dennoch wiegt das Ergebnis gegen Leipzig schwer.

Rangkonstellation: Champions-League-Plätze offen

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Ligaspielen rutschte die TSG erstmals seit dem 15. Spieltag aus den Champions-League-Plätzen. Durch den klaren Sieg sind die Leipziger nun punktgleich mit Hoffenheim und konnten ihre Tordifferenz deutlich verbessern, was die Tabellenkonstellation weiter verkompliziert. Gleichzeitig bleibt das Rennen um die begehrten Plätze offen: Der VfB Stuttgart könnte am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) mit einem Erfolg beim FC Augsburg den dritten Platz zurückerobern. Diese Lage erhöht den Druck auf Ilzer und sein Team, in den nächsten Partien wieder Stabilität zu zeigen.

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Ilzer fordert Defensive und Konsequenz

Trainer Christian Ilzer äußerte sich ungewohnt deutlich zur Formkrise: „Natürlich sind wir mit der Punktausbeute aus den letzten Spielen nicht zufrieden, aber die Leistungen waren durchaus in Ordnung“, sagte er und bemängelte, dass es in den vergangenen Wochen nie gelungen sei, das Momentum auf die eigene Seite zu ziehen. Ilzer will dennoch „der Party-Crasher“ in dieser „elitären Runde“ bleiben, räumte aber ein, man sei „davon heute meilenweit entfernt gewesen“. Er forderte sofortiges Handeln: „Im nächsten Spiel geht es gemeinsam darum, alles zu tun, um Tore zu verhindern.“ Bis zur Partie gegen den FSV Mainz 05 am 4. April bleibt Hoffenheim Zeit zur Analyse und Reaktion.