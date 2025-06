Kimmich in der DFB Pressekonferenz: Wirtz sagt Bayern ab „Hätte Wirtz gerne bei uns gesehen“

Florian Wirtz vor Wechsel nach Liverpool – Kimmich hätte ihn lieber in München gesehen

Florian Wirtz steht offenbar kurz vor einem spektakulären Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool. Während die letzten Details des Transfers verhandelt werden, meldet sich Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich mit einer ehrlichen Einschätzung zu Wort – und spricht über seine eigenen Titelträume mit dem DFB-Team.

Das bedeutet mir viel. Es ist eine große Ehre, so viele Spiele für Deutschland gemacht zu haben. Es zeigt, dass man die vergangenen neun bis zehn Jahre auf einem ganz guten Niveau gespielt hat. Ich war auch nicht so häufig verletzt. Ich hoffe, dass noch das ein oder andere Spiel hinzukommt. Das ist etwas, auf das man sehr, sehr stolz ist. Es ist etwas sehr Besonderes, etwas ganz Spezielles. Es sollte aber für jeden Spieler besonders sein, für Deutschland zu spielen – egal, ob es das zehnte, 100. oder 150. Spiel ist. Joshua Kimmich über sein 100. Länderspiel

Wunschspieler verpasst: Bayern geht bei Wirtz leer aus

Monatelang hatte der FC Bayern München um die Dienste von Florian Wirtz geworben, nicht zuletzt öffentlich. Der hochtalentierte Mittelfeldspieler galt als Wunschlösung für die Bayern-Zentrale. Doch Wirtz soll den Münchnern abgesagt haben. Stattdessen steht ein Wechsel zum FC Liverpool unmittelbar bevor – offenbar befinden sich Leverkusen und die Reds bereits in der finalen Phase der Ablöseverhandlungen.

Für Joshua Kimmich, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und Spieler des FC Bayern, ist das eine verpasste Chance. „Als Spieler des FC Bayern hätte ich mir gewünscht, dass er zu uns kommt“, sagte Kimmich offen auf der Pressekonferenz vor dem Nations-League-Halbfinale gegen Portugal. Dennoch wolle er sich nun darauf konzentrieren, Wirtz als Mitspieler im Nationalteam zu unterstützen, und wünsche ihm „alles Gute“.

Kimmich vor Jubiläum und mit Titelhunger

Kimmich steht kurz vor einem bedeutenden Meilenstein: Sollte er am Mittwochabend gegen Portugal auflaufen, wäre es sein 100. Länderspiel. Damit würde er in einen exklusiven Kreis von nur 14 deutschen Spielern aufsteigen, die diese Marke bislang erreicht haben. Auffällig: Alle bisherigen Mitglieder dieses „Klubs der Hunderter“ wurden Weltmeister.

Auch Kimmich träumt von einem großen Titel mit der Nationalelf. Bisher steht lediglich der Gewinn des Confed Cups 2017 auf seiner Erfolgsbilanz. „Wir waren bei einigen Weltmeisterschaften nicht so erfolgreich. Das wollen wir natürlich besser machen“, sagte er. Der 29-Jährige glaubt, dass der DFB wieder zu alter Stärke zurückfinden kann – aber nur, wenn man ein Selbstverständnis entwickle, um die Top-Nationen auch zu schlagen.

Nations League als erster Schritt?

Das Halbfinale der Nations League gegen Portugal bietet die Gelegenheit, ein erstes Ausrufezeichen zu setzen. Für Kimmich und Co. ist der Wettbewerb zwar nicht mit einer EM oder WM vergleichbar, dennoch wäre ein Titelgewinn ein wichtiges Signal. „Ein Titelchen in der Nationenliga wäre ein Anfang“, so Kimmich. Es gehe jetzt darum, sich auf die beeinflussbaren Dinge zu konzentrieren und den Grundstein für kommende Erfolge zu legen.