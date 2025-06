Kicker.de Umfrage: Bundesliga-Profis glauben an DFB-Titel bei der Nations League

Bundesliga-Profis glauben an DFB-Titel bei der Nations League

Kurz vor dem Halbfinale der Nations League gegen Portugal zeigt eine Umfrage unter Bundesligaspielern ein klares Meinungsbild: Die Mehrheit glaubt an den Titelgewinn der deutschen Nationalmannschaft. Gleichzeitig liefert die Erhebung spannende Einblicke in die Einschätzungen der Profis zu Spielern, Trainern und internationalen Stars. Bester Spieler war Florian Wirtz.

Mehrheit tippt auf Deutschland – Portugal chancenlos?

In einer aktuellen Umfrage des Fachmagazins „kicker“ sprachen sich 54,6 Prozent der 216 befragten Bundesliga-Profis für einen deutschen Triumph beim Final Four der Nations League aus. Die DFB-Elf trifft am Mittwochabend im Halbfinale auf Portugal – live ab 21 Uhr im ZDF und bei DAZN. Überraschend: Lediglich 5,1 Prozent der Spieler trauen dem portugiesischen Team den Turniersieg zu. Spanien (27,3 Prozent) und Frankreich (10,2 Prozent) liegen in der Einschätzung der Bundesliga-Profis klar vor dem Team um Cristiano Ronaldo.

Wirtz bleibt Bundesligas Bester – Olise holt auf

In der Frage nach dem besten Bundesliga-Spieler behauptet sich Florian Wirtz erneut an der Spitze. Der offensive Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen erhielt 28,2 Prozent der Stimmen und liegt damit knapp vor Neuzugang Michael Olise, der beim FC Bayern mit 26,4 Prozent überzeugt hat. Damit bestätigt Wirtz seine konstant starke Leistung auch in der Wahrnehmung seiner Kollegen.

Palhinha enttäuscht – Sahin fällt tief

Nicht jeder Bundesliga-Star konnte in dieser Saison überzeugen. João Palhinha vom FC Bayern wurde von 13,4 Prozent der Profis als größter Enttäuschung unter den Feldspielern genannt. Auch bei den Trainern gab es klare Verlierer: Nuri Sahin, im Januar bei Borussia Dortmund freigestellt, führt mit 34,7 Prozent die Negativliste an. Dahinter folgen Ralph Hasenhüttl (VfL Wolfsburg) und Marco Rose (RB Leipzig) mit jeweils 11,1 Prozent.

Schuster überzeugt, Flick wird Welttrainer

Positiver fällt das Urteil über Julian Schuster aus. Der neue Trainer des SC Freiburg wurde mit 31,5 Prozent als erfolgreichster Coach der Bundesliga-Saison bewertet. Schuster hatte das Team nach dem Rücktritt von Christian Streich auf Platz fünf geführt. Auf internationaler Bühne gilt Hansi Flick bei den Bundesligaspielern weiterhin als Topcoach: Nach seinem starken Debütjahr beim FC Barcelona wurde er zum besten Trainer der Welt gewählt.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Internationale Stars im Fokus: Yamal, van Dijk, Donnarumma

Auch international gaben die Profis ihre Favoriten bekannt. Der junge Lamine Yamal vom FC Barcelona wurde als bester Offensivspieler genannt, Liverpools Virgil van Dijk als stärkster Defensivmann. Bei den Torhütern fiel die Wahl auf Gianluigi Donnarumma, der mit Paris Saint-Germain zuletzt die Champions League gewinnen konnte.