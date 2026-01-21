„Kein alltägliches Spiel“: Wanner freut sich auf Bayern-Duell

Offensivspieler Paul Wanner von PSV Eindhoven blickt mit Vorfreude dem Champions-League-Duell gegen seinen Ex-Klub Bayern München am 8.Spieltag entgegen. Am 28. Januar treffen die beiden Teams in Eindhoven aufeinander, und Wanner betont, dass es kein gewöhnliches Spiel sein wird. Er freut sich darauf, alte Bekannte wiederzusehen und möchte mit seiner Mannschaft den deutschen Rekordmeister herausfordern.

Wanner bereitet sich auf ein besonderes Spiel vor

Paul Wanner, der im Sommer 2025 von Bayern München zu PSV Eindhoven gewechselt ist, fiebert dem bevorstehenden Aufeinandertreffen mit seinem ehemaligen Klub entgegen. „Es wird kein alltägliches Spiel. Ich werde Teamkollegen und bekannte Gesichter wiedersehen“, erklärte Wanner in einem Interview mit der Sport Bild. Der 20-jährige Offensivspieler sieht die Partie als eine großartige Gelegenheit, sich gegen die Besten der Welt zu beweisen.

PSV Eindhoven gegen Bayern München: Ein Duell der Spitzenmannschaften

Am 28. Januar um 21:00 Uhr (DAZN) empfängt PSV, derzeit Tabellenführer der Eredivisie, den deutschen Rekordmeister. Wanner ist sich der Stärke der Bayern bewusst: „Wir wissen, dass Bayern aktuell eines der besten Teams der Welt ist.“ Dennoch glaubt er an die Fähigkeiten seiner eigenen Mannschaft und hat das Ziel, die Bayern vor heimischer Kulisse zu ärgern und sie zu besiegen.

Ein Blick auf Wanners Karriere beim FC Bayern

Wanner kam im Alter von 13 Jahren in die Nachwuchsakademie des FC Bayern und absolvierte acht Einsätze bei den Profis. Nach Leihen an die SV Elversberg und den 1. FC Heidenheim konnte er sich im Sommer 2025 schließlich für einen festen Wechsel nach Eindhoven entscheiden. Trotz der kritischen Äußerungen von Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl zu seinem Abgang, betont Wanner, dass es im Fußballgeschäft unterschiedliche Meinungen gibt und er keine negativen Gefühle hegt: „Es gibt kein böses Blut, es ist alles in Ordnung“, so der Spieler.

Wanners Fokus liegt auf Eindhoven

Der junge Offensivspieler zeigt sich dankbar für die Zeit in München: „Ich bin den Bayern dankbar, weil ich dort viel lernen konnte und tolle Erfahrungen gemacht habe.“ Aktuell liegt sein Fokus jedoch auf den Leistungen bei PSV Eindhoven. „Das Kapitel Bayern ist aktuell nicht mehr in meinem Kopf, weil ich mich auf meine Leistungen hier konzentrieren will“, schloss Wanner. Die bevorstehende Partie gegen die Bayern wird für ihn eine besondere Herausforderung darstellen, die er mit Entschlossenheit angehen möchte.