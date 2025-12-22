Kane mit Rekord: 100 Scorerpunkte in 78 Spielen

Harry Kane hat in der Fußball-Bundesliga einen beeindruckenden Rekord aufgestellt. Mit seinem Treffer zum 4:0-Endstand beim 1. FC Heidenheim erreichte der Stürmer des FC Bayern München seinen 100. Scorerpunkt. Kein Spieler benötigte dafür weniger Spiele als Kane, der in nur 78 Einsätzen sowohl 81 Tore erzielte als auch 19 Vorlagen gab. Damit übertrifft er den bisherigen Rekordhalter Roy Makaay um 35 Spiele.

Kane setzt neue Maßstäbe in der Bundesliga

Der englische Nationalspieler Harry Kane hat mit seiner herausragenden Leistung im Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim erneut auf sich aufmerksam gemacht. Sein 100. Scorerpunkt lässt die Fußballwelt staunen und stellt einen neuen Rekord in der Bundesliga dar. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) bestätigte, dass Kane diese Marke schneller erreichte als jeder andere Spieler in der Geschichte der Liga.

Bundesliga 2025/2026 15 13 2 1177′ 19 (6) 3 8.0 Champions League 2025-2026 6 6 491′ 5 (1) 7.8 DFB Pokal 2025/2026 3 3 267′ 1 5 (1) 7.6 Gesamt: 24 22 2 1935′ 1 0 0 29 (8) 3 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 24 - Per Game In Startaufstellung 22 0.9 Per Game Minuten 1935 80.6 Per Game Tore 29 1.2 Per Game Assists 3 0.1 Per Game

Der Weg zum Rekord

Mit 81 Toren und 19 Vorlagen in nur 78 Partien hat Kane eindrucksvoll bewiesen, warum er als einer der besten Stürmer der Liga gilt. Der vorherige Rekordhalter, Roy Makaay, benötigte für seine 100 Scorerpunkte insgesamt 113 Spiele. Kane zeigt damit nicht nur seine Torgefahr, sondern auch seine Fähigkeit, seine Mitspieler in Szene zu setzen.

Kane bleibt bescheiden trotz Rekord

Trotz seines beeindruckenden Erfolges bleibt der 30-Jährige bescheiden. „Ich bin offensichtlich schon sehr stolz“, äußerte Kane nach dem Spiel. Er betonte jedoch, dass er nicht zu viel Wert auf persönliche Auszeichnungen lege. Für ihn sei der Rekord das Resultat von harter Arbeit und dem Engagement seiner Mitspieler sowie der Trainer. „Wenn solche Dinge passieren, freut man sich auf die nächsten, also lass uns mal schauen, wie schnell wir die nächsten hundert erreichen“, erklärte Kane mit einem Schmunzeln.

FC Bayern und die Zukunft mit Kane

Mit dieser Rekordleistung hat Kane nicht nur seine Klasse unter Beweis gestellt, sondern auch die Erwartungen an seine zukünftigen Einsätze beim FC Bayern München weiter gesteigert. Die Fans der Münchener dürfen sich auf spannende Spiele freuen, in denen Kane sicherlich eine Schlüsselrolle spielen wird, um den Titel in der Bundesliga zu verteidigen. Der Weg zur nächsten Rekordmarke scheint für den talentierten Angreifer geebnet zu sein.