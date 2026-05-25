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Kanadas Kapitän Davies nicht fit zum Auftaktspiel der Fußball WM 2026

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Kanadas Nationaltrainer Jesse Marsch rechnet beim WM-Auftakt 2026 nicht mit Kapitän Alphonso Davies. Der Linksverteidiger des FC Bayern könnte für das 1.Spiel noch nicht fit sein. Der Co-Gastgeber trifft in Gruppe B zum Start in Toronto auf Bosnien-Herzegowina.

Kanadas Stürmer (Nr. 19) Alphonso Davies feiert den ersten Treffer seiner Mannschaft während des Fußballspiels der Gruppe F der Weltmeisterschaft Katar 2022 zwischen Kroatien und Kanada im Khalifa International Stadium in Doha am 27. November 2022. (Foto: OZAN KOSE / AFP)
Kanadas Stürmer (Nr. 19) Alphonso Davies feiert den ersten Treffer seiner Mannschaft während des Fußballspiels der Gruppe F der Weltmeisterschaft Katar 2022 zwischen Kroatien und Kanada im Khalifa International Stadium in Doha am 27. November 2022. (Foto: OZAN KOSE / AFP)

Davies noch nicht bereit für den 12. Juni

Auf die direkte Frage, ob Davies bei der Weltmeisterschaft auflaufen werde, sagte Marsch am Montag zunächst: „Ja“, fügte aber sofort ein: „Ich glaube nicht, dass er am 12. Juni schon ganz so weit sein wird, aber wir werden sehen.“ Der 12. Juni ist für Kanada der Auftakt in Toronto gegen Bosnien-Herzegowina. Danach warten in Vancouver die Partien gegen Katar am 18. Juni und gegen die Schweiz am 24. Juni.

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Davies steht zwar im vorläufigen Kader, das endgültige Aufgebot will Marsch am 29. Mai verkünden. Der 2025 bislang nicht mehr für sein Heimatland aufgelaufene Defensivspieler hatte sich am 6. Mai beim Halbfinal-Aus des FC Bayern in der Champions League gegen Paris Saint-Germain eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Im Trainingslager der Kanadier in Charlotte ist er bisher noch nicht angekommen.

Reha in Europa, Abstimmung mit Bayern

Stattdessen setzt Davies seine Rehabilitation zunächst in Europa fort und soll laut Marsch am 31. Mai in Edmonton zum Team stoßen. Der kanadische Verband arbeitet dabei eng mit dem FC Bayern zusammen. Marsch sprach von „wirklich guten Gesprächen“ mit Bayerns Sportdirektor Christoph Freund, der deutsche Rekordmeister sei „sehr unterstützend und möchte, dass er bei der WM spielt“, sagte Marsch.

Das Ziel sei, Davies ohne unnötiges Risiko schrittweise an die Mannschaft heranzuführen und ihn im Verlauf des Heim-Turniers wieder einsatzfähig zu machen.

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