Kanada Testspiel vor der WM 2026 – Kanada verpasst ohne Davies Sieg bei WM-Generalprobe

Kanada hat seine WM-Generalprobe vor eigenem Publikum nicht gewonnen. Trotz deutlicher Feldüberlegenheit kam der verletzungsgeplagte Co-Gastgeber in der Nacht zu Samstag in Montreal gegen Irland nur zu einem 1:1, während Alphonso Davies weiterhin zuschauen musste.
Kanada dominiert, trifft aber nicht entscheidend
Die Mannschaft von Jesse Marsch bestimmte die Partie über weite Strecken und ging durch ein Eigentor von Jake O’Brien in der 23. Minute verdient in Führung. Irland, das die WM-Qualifikation verpasst hatte, fand nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel und kam durch Chiedozie Ogbene in der 60. Minute zum Ausgleich.
„Tore machen den Unterschied, ebenso wie Fehler, also müssen wir einfach ein paar Dinge verbessern“, sagte Marsch nach dem Remis. Trotz des verpassten Sieges sprach der frühere Bundesligatrainer insgesamt von einer „gute Leistung“.
Fragezeichen vor dem Auftakt gegen Bosnien
Vor dem Start der Heim-WM bleiben bei den Kanadiern aber mehrere Baustellen offen. Die Rückkehr von Kapitän Davies steht noch aus, der Münchner hatte sich Anfang Mai am Oberschenkel verletzt und arbeitet im kanadischen Lager weiter an seinem Comeback.
Auch Abwehrchef Moise Bombito fehlte gegen Irland. Beim jüngsten 2:0-Erfolg gegen Usbekistan war er ebenfalls angeschlagen vom Feld gehumpelt, weshalb Marsch bei ihm auf Geduld setzt und ihn „Schritt für Schritt“ wieder heranführen will.
Zudem ist im Kader noch ein Platz offen, nachdem sich Offensivspieler Marcelo Flores vor einer Woche verletzt hatte. Zum WM-Auftakt trifft Kanada in sechs Tagen in Toronto auf Bosnien und Herzegowina, Anstoß ist am 12. Juni um 21 Uhr. In Gruppe B warten außerdem Katar und die Schweiz.