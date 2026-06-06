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Kanada Testspiel vor der WM 2026 – Kanada verpasst ohne Davies Sieg bei WM-Generalprobe

von
🇧🇦 🇮🇪 🇨🇦 🇨🇭

Kanada hat seine WM-Generalprobe vor eigenem Publikum nicht gewonnen. Trotz deutlicher Feldüberlegenheit kam der verletzungsgeplagte Co-Gastgeber in der Nacht zu Samstag in Montreal gegen Irland nur zu einem 1:1, während Alphonso Davies weiterhin zuschauen musste.

Alphonso Davies von Kanada signiert nach dem Schlusspfiff eine kanadische Fahne. Das Länderspiel gegen die Republik Irland am 5. Juni 2026 im Saputo Stadium in Montreal endete 1:1. (Minas Panagiotakis / Getty Images)
Alphonso Davies von Kanada signiert nach dem Schlusspfiff eine kanadische Fahne. Das Länderspiel gegen die Republik Irland am 5. Juni 2026 im Saputo Stadium in Montreal endete 1:1. (Minas Panagiotakis / Getty Images)

Kanada dominiert, trifft aber nicht entscheidend

Die Mannschaft von Jesse Marsch bestimmte die Partie über weite Strecken und ging durch ein Eigentor von Jake O’Brien in der 23. Minute verdient in Führung. Irland, das die WM-Qualifikation verpasst hatte, fand nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel und kam durch Chiedozie Ogbene in der 60. Minute zum Ausgleich.

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„Tore machen den Unterschied, ebenso wie Fehler, also müssen wir einfach ein paar Dinge verbessern“, sagte Marsch nach dem Remis. Trotz des verpassten Sieges sprach der frühere Bundesligatrainer insgesamt von einer „gute Leistung“.

Länderspiele 2026
| 6.6.2026-1:30
Kanada
N S U U S
1 : 1
Endergebnis
Irland
S U U S S
J. O'Brien
23'
Chiedozie Ogbene
60'
| Halbzeit: 1-0
Tore
Eigentor
J. O'Brien
23'
60'
Tor
Chiedozie Ogbene
16
Maxime Crépeau
22
Richie Laryea
13
Derek Cornelius
4
Luc De Fougerolles
2
Alistair Johnston
11
Liam Millar
7
S. Eustáquio
8
Ismael Koné
17
T. Buchanan
9
Cyle Larin
10
Jonathan David
1
Mark Travers
4
J. Abankwah
22
Nathan Collins
5
J. O'Brien
21
Corrie Ndaba
8
D. Devoy
6
C. Coventry
2
S. Coleman
11
J. Umeh
20
Chiedozie Ogbene
7
Troy Parrott
field field

Fragezeichen vor dem Auftakt gegen Bosnien

Vor dem Start der Heim-WM bleiben bei den Kanadiern aber mehrere Baustellen offen. Die Rückkehr von Kapitän Davies steht noch aus, der Münchner hatte sich Anfang Mai am Oberschenkel verletzt und arbeitet im kanadischen Lager weiter an seinem Comeback.

Auch Abwehrchef Moise Bombito fehlte gegen Irland. Beim jüngsten 2:0-Erfolg gegen Usbekistan war er ebenfalls angeschlagen vom Feld gehumpelt, weshalb Marsch bei ihm auf Geduld setzt und ihn „Schritt für Schritt“ wieder heranführen will.

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Zudem ist im Kader noch ein Platz offen, nachdem sich Offensivspieler Marcelo Flores vor einer Woche verletzt hatte. Zum WM-Auftakt trifft Kanada in sechs Tagen in Toronto auf Bosnien und Herzegowina, Anstoß ist am 12. Juni um 21 Uhr. In Gruppe B warten außerdem Katar und die Schweiz.

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