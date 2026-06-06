Kanada Testspiel vor der WM 2026 – Kanada verpasst ohne Davies Sieg bei WM-Generalprobe

Kanada hat seine WM-Generalprobe vor eigenem Publikum nicht gewonnen. Trotz deutlicher Feldüberlegenheit kam der verletzungsgeplagte Co-Gastgeber in der Nacht zu Samstag in Montreal gegen Irland nur zu einem 1:1, während Alphonso Davies weiterhin zuschauen musste.

Kanada dominiert, trifft aber nicht entscheidend

Die Mannschaft von Jesse Marsch bestimmte die Partie über weite Strecken und ging durch ein Eigentor von Jake O’Brien in der 23. Minute verdient in Führung. Irland, das die WM-Qualifikation verpasst hatte, fand nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel und kam durch Chiedozie Ogbene in der 60. Minute zum Ausgleich.

„Tore machen den Unterschied, ebenso wie Fehler, also müssen wir einfach ein paar Dinge verbessern“, sagte Marsch nach dem Remis. Trotz des verpassten Sieges sprach der frühere Bundesligatrainer insgesamt von einer „gute Leistung“.

Länderspiele 2026 | - 1:30 Kanada N S U U S 1 : 1 Endergebnis Irland S U U S S J. O'Brien 23' Chiedozie Ogbene 60' Tore Eigentor J. O'Brien 23' 60' Tor Chiedozie Ogbene 16 Maxime Crépeau 22 Richie Laryea 13 Derek Cornelius 4 Luc De Fougerolles 2 Alistair Johnston 11 Liam Millar 7 S. Eustáquio 8 Ismael Koné 17 T. Buchanan 9 Cyle Larin 10 Jonathan David 1 Mark Travers 4 J. Abankwah 22 Nathan Collins 5 J. O'Brien 21 Corrie Ndaba 8 D. Devoy 6 C. Coventry 2 S. Coleman 11 J. Umeh 20 Chiedozie Ogbene 7 Troy Parrott

Fragezeichen vor dem Auftakt gegen Bosnien

Vor dem Start der Heim-WM bleiben bei den Kanadiern aber mehrere Baustellen offen. Die Rückkehr von Kapitän Davies steht noch aus, der Münchner hatte sich Anfang Mai am Oberschenkel verletzt und arbeitet im kanadischen Lager weiter an seinem Comeback.

Auch Abwehrchef Moise Bombito fehlte gegen Irland. Beim jüngsten 2:0-Erfolg gegen Usbekistan war er ebenfalls angeschlagen vom Feld gehumpelt, weshalb Marsch bei ihm auf Geduld setzt und ihn „Schritt für Schritt“ wieder heranführen will.

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Zudem ist im Kader noch ein Platz offen, nachdem sich Offensivspieler Marcelo Flores vor einer Woche verletzt hatte. Zum WM-Auftakt trifft Kanada in sechs Tagen in Toronto auf Bosnien und Herzegowina, Anstoß ist am 12. Juni um 21 Uhr. In Gruppe B warten außerdem Katar und die Schweiz.