Kanada liebt ihn: Müller bleibt Whitecaps-Führungsspieler biss Ende 2026

Thomas Müller bleibt auch 2026 bei den Vancouver Whitecaps. Der ehemalige Bayern-Star verlängert sein MLS-Abenteuer – trotz der Finalniederlage gegen Lionel Messis Inter Miami. Der kanadische Klub bestätigte am Montag den Verbleib des Weltmeisters von 2014.

Vertrag verlängert: Müller bleibt mindestens ein weiteres Jahr

Ursprünglich war Thomas Müller nur bis Ende 2025 an die Whitecaps gebunden – mit Option auf eine weitere Saison. Diese Option wird nun gezogen. Der Klub gab im Rahmen eines Roster-Updates bekannt, dass Müller auch 2026 im Kader stehen wird. Müller selbst hatte bereits vor einigen Tagen bei Instagram angedeutet: „Unsere Reise ist noch nicht zu Ende.“ Damit steht fest: Der 36-Jährige hängt ein weiteres Jahr in Nordamerika dran.

Erfolgreiche erste Saison trotz Finalniederlage

Nach 756 Spielen für den FC Bayern und 131 Einsätzen für die Nationalmannschaft hatte sich Müller im August aus dem deutschen Profifußball verabschiedet. In der MLS schlug er direkt ein. Mit neun Toren in 13 Pflichtspielen wurde er in Vancouver schnell zum Publikumsliebling. Auch sportlich lief es für die Whitecaps – bis zum Finale. Dort unterlagen sie knapp mit 1:3 gegen Inter Miami, wo kein Geringerer als Lionel Messi den Unterschied machte.

Klare Ansagen vom Klub: 2026 soll noch besser werden

Sportdirektor Axel Schuster gab sich nach der Saison optimistisch: „Wir bauen dieses Team über mehrere Jahre hinweg auf.“ Der Großteil des Kaders soll auch 2026 zusammenbleiben, die Planungen laufen bereits. Ziel: den eingeschlagenen Weg fortsetzen und um den Titel mitspielen. Müllers Rolle dabei bleibt zentral – auf und neben dem Platz.

Müller in Kanada: mehr als nur ein Marketing-Coup

Was als mutiger Schritt in Richtung MLS begann, hat sich für Müller und den Verein als voller Erfolg erwiesen. Der deutsche Weltmeister bringt nicht nur Erfahrung und Qualität mit, sondern ist auch in der Kabine und bei den Fans angekommen. Vancouver hat mit ihm nicht nur einen starken Spieler gewonnen – sondern ein Gesicht für die Zukunft.