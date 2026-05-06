Kampf um den 5.Platz für die Champions League: So gelingt es für die Bundesliga

Deutschland bleibt im Rennen um einen fünften Champions-League-Startplatz. Nach Atléticos 0:1 im Halbfinal-Rückspiel beim FC Arsenal und dem damit verbundenen Aus der Madrilenen kann die Bundesliga in der UEFA-Fünfjahreswertung weiter nach oben schielen, selbst wenn Bayern München und der SC Freiburg in der Vorschlussrunde scheitern sollten.

Entscheidend ist dabei nur die Saison 25/26. Die UEFA vergibt jedes Jahr zwei zusätzliche Tickets für die Königsklasse an die beiden Nationen, deren Klubs im Europacup am besten punkten. In der Wertung zählen Siege mit zwei Punkten, Remis mit einem Zähler, in Qualifikation und Playoffs halbiert sich diese Ausbeute. Ab der Ligaphase kommen Bonuspunkte für bestimmte Platzierungen und das Weiterkommen hinzu. Am Ende werden die gesammelten Punkte durch die Zahl der gestarteten Vereine geteilt, daraus ergibt sich der UEFA-Koeffizient.

Zusammenfassung – Was muss passieren?

Duell mit Spanien: Deutschland muss Platz 2 der Saisonwertung erobern (aktueller Rückstand: 0,567 Punkte).

Team-Vorteil: Deutschland hat noch zwei Vereine (Bayern, Freiburg), Spanien nur noch einen (Rayo Vallecano).

Höhere Punktwertung: Deutsche Siege bringen mehr Punkte (0,285) für den Koeffizienten als spanische (0,25).

Final-Kurs: Erreichen Bayern und Freiburg ihre Endspiele, ist Deutschland kaum noch zu verdrängen.

Schützenhilfe: Jede Niederlage von Rayo Vallecano erleichtert den Sprung auf Platz 2 massiv.

Deutschland liegt knapp hinter Spanien

Aktuell führt England die Rangliste mit 27,513 Punkten souverän an und hat eines der begehrten beiden Königsklassen-Tickets bereits sicher. Dahinter liegt Spanien mit 21,781 Zählern vor Deutschland mit 21,214 Punkten. Der Rückstand beträgt nur 0,567 Zähler.

Rang Land Verbliebene Teams Punkte 1 England 4 27.513 2 Spanien 1 21.781 3 Deutschland 2 21.214 4 Portugal 1 20.5 5 Italien 0 19.0 6 Frankreich 2 17.821 7 Polen 0 15.75 8 Griechenland 0 14.2 9 Dänemark 0 12.25 10 Zypern 0 12.156

Für die Bundesliga sprechen zwei kleine Vorteile. Deutschland hat im laufenden Wettbewerb ein Team mehr als Spanien. Dadurch wiegt jeder deutsche Erfolg etwas stärker. Ein Sieg bringt der Bundesliga 0,285 Punkte, für LaLiga sind es nur 0,25. Bei einem Remis stehen 0,142 gegenüber 0,125 zu Buche.

Auch nach Atléticos Aus sind noch mehrere Konstellationen offen. Rayo Vallecano als letztes spanisches Team in der Conference League kann maximal noch 4,5 Punkte holen und käme damit auf 22,343. Deutschland müsste dann acht der noch möglichen 10,5 Zähler einsammeln und auf 22,357 kommen. Dafür müssten Bayern und Freiburg das Endspiel erreichen, wobei nur eines der beiden Teams spätestens nach 120 Minuten den Titel holen müsste oder beide in ein Elfmeterschießen gehen müssten.

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Selbst ein Verpassen beider Finalspiele würde den zusätzlichen Platz nicht zwingend verhindern. Wenn auch Rayo bei einer Niederlage ausscheiden würde, Bayern und Freiburg zwar ihre Partien gewinnen und die Resultate damit ausgleichen, anschließend aber beide im Elfmeterschießen den Kürzeren ziehen, würde Deutschland noch vier Punkte sammeln. Dann läge der UEFA-Koeffizient bei 21,785 und die Bundesliga mit vier Tausendsteln vor LaLiga mit 21,781. Gleich eng wäre es auch in dem Fall, dass Freiburg mit einem Sieg ins Finale einzieht und dort verliert, während Bayern mit einem Remis den Sprung ins Endspiel verpasst.

Bayern kann den Weg ebnen

Schon heute am Mittwoch könnte der FC Bayern im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain einen wichtigen Schritt machen. Mit einem Sieg und dem Einzug ins Finale würde der deutsche Koeffizient auf 21,714 steigen, der Vorsprung Spaniens schrumpfte dann auf 0,067 Punkte.

Würden tags darauf auch Freiburg gegen seinen Gegner gewinnen und ins Endspiel einziehen sowie Rayo Vallecano seine Partie für sich entscheiden, läge die Bundesliga mit 22,142 Zählern knapp vor LaLiga mit 22,093. Der Grund liegt auch in der Bonusregelung, denn in der Conference League gibt es für den Finaleinzug 0,5 Punkte weniger als in der Europa League.

Verliert Rayo beim RC Straßburg Alsace nicht, sondern kommt per Remis oder im Elfmeterschießen weiter, braucht Deutschland mindestens ein Team im Finale. Bayern könnte den Rückstand in beiden Fällen noch selbst aufholen. Freiburg wäre bei einem Unentschieden der Franjirrojos dagegen auf Unterstützung der Münchner angewiesen, die ihr Halbfinal-Rückspiel dann nicht verlieren dürften.

Sollte Bayern allerdings erneut gegen PSG ausscheiden, wird die Lage deutlich heikler. Dann dürfte Rayo höchstens im Elfmeterschießen ins Endspiel einziehen, andernfalls wäre Spanien nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen, selbst wenn Freiburg die Europa League gewinnen sollte. Die Breisgauer könnten sich mit dem Titel allerdings auch direkt das Champions-League-Ticket sichern. Würde der Sport-Club in diesem Fall ohnehin über die Bundesliga einen Europapokalplatz erreichen, fiele dieser Startplatz weg und ginge an eine andere Nation. Verpasst Freiburg dagegen Rang sieben, würde die Zahl der deutschen Europacup-Teilnehmer auf acht steigen.