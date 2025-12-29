Kai Havertz steht beim FC Arsenal vor seinem Comeback – auch Nagelsmann schaut genau hin

Kai Havertz steht beim FC Arsenal kurz vor seinem Comeback, und das erfreut sowohl die Fans als auch Bundestrainer Julian Nagelsmann im Hinblick auf die bevorstehende WM. Teammanager Mikel Arteta äußerte sich optimistisch über die Rückkehr des 26-Jährigen, der nach einer Knieoperation endlich zurück auf den Trainingsplatz kehrt. Havertz wird als entscheidender Faktor im Titelrennen der Premier League angesehen.

Comeback des deutschen Nationalspielers naht

Kai Havertz hat sich während seines Rehabilitationsprozesses auf dem Trainingsplatz zurückgekämpft und zeigt sich in vielversprechender Form. Bilder von ihm beim Aufwärmen und bei Laufübungen verbreiten sich schnell unter den Fans des FC Arsenal, die seiner Rückkehr mit großer Vorfreude entgegenfiebern. Arteta gibt an, dass es nur eine Frage von Tagen sei, bis Havertz wieder im Kader steht, was die Erwartungen an sein Comeback weiter steigert.

Arteta spricht über Havertz‘ Bedeutung

Trotz der erfolgreichen Saison des FC Arsenal, der derzeit die Premier League anführt, ist der Trainer überzeugt von der Notwendigkeit, Havertz zurück im Team zu haben. „Er ist ein Spieler, den wir sehr vermisst haben, ein Spieler, der dem Team eine andere Dimension gibt“, erklärte Arteta. In der laufenden Spielzeit konnte Havertz bisher nur am ersten Spieltag gegen Manchester United auflaufen und wird nun schmerzlich vermisst.

Rückkehr gegen Aston Villa möglich?

Ob Havertz am Dienstag gegen Aston Villa (21.15 Uhr/Sky) bereits wieder im Kader stehen wird, bleibt abzuwarten. Der genaue Zeitpunkt seiner Rückkehr ist jedoch nicht entscheidend, da die Fans und der Trainerteam darauf hoffen, dass die Leidenszeit bald vorbei ist. Im August musste sich der deutsche Nationalspieler einer Knieoperation unterziehen und hat seitdem hart an seiner Genesung gearbeitet, auch wenn er dabei Rückschläge hinnehmen musste.

Nagelsmann beobachtet Havertz‘ Fortschritte

Bundestrainer Julian Nagelsmann verfolgt die Situation um Havertz mit großem Interesse, da der Spieler als gesetzt für den WM-Kader im kommenden Sommer gilt, sofern er topfit ist. Nagelsmann betonte, dass es für Havertz in den nächsten Wochen entscheidend sei, Stabilität zu finden, um seine Form zurückzugewinnen. Das bevorstehende Comeback könnte somit der erste Schritt in eine erfolgreiche Rückkehr für den talentierten Angreifer sein.